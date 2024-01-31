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جيش الاحتلال يسحب اللواء الخامس من غزة

1/31/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اللواء الخامس سُحب من قطاع غزة، في إطار تقليص عدد القوات بالقطاع.

وفي اليوم الـ117 للعدوان على غزة، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة في محاور عدة مع الجيش الإسرائيلي، وبالتوازي تواصل قوات الاحتلال قصف المناطق السكنية وتجمعات النازحين. (الجزيرة نت)

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