جيش الاحتلال يسحب اللواء الخامس من غزة
التاريخ
1/31/2024 11:28:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اللواء الخامس سُحب
من قطاع غزة، في إطار تقليص عدد القوات بالقطاع.
وفي اليوم الـ117 للعدوان على غزة، تخوض
المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة في محاور عدة مع الجيش الإسرائيلي، وبالتوازي
تواصل قوات الاحتلال قصف المناطق السكنية وتجمعات النازحين. (الجزيرة نت)
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