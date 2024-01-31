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قطر: نحتاج وقتا لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

1/31/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: نبحث إيجاد حل سلمي للتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأضاف آل ثاني في تصريحات صحفية: نحتاج وقتا للعمل على وقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأكد أن العمل العسكري لن يحقق لنا النتيجة التي نريدها، مشيرا إلى أن عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم لم يُحدد.

وشدد آل ثاني على أن التركيز يجب أن ينصب على وضع حد للحرب، وإعادة الرهائن لعائلاتهم. (الجزيرة نت)

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