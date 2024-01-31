قطر: نحتاج وقتا لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: نبحث إيجاد حل سلمي للتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.
وأضاف آل ثاني في تصريحات صحفية: نحتاج وقتا
للعمل على وقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين الإسرائيليين في
غزة.
وأكد أن العمل العسكري لن يحقق لنا النتيجة
التي نريدها، مشيرا إلى أن عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم لم يُحدد.
وشدد آل ثاني على أن التركيز يجب أن ينصب على
وضع حد للحرب، وإعادة الرهائن لعائلاتهم. (الجزيرة نت)
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