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قريبا.. قوة أوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر

1/31/2024 11:28:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يسعى لبدء عمل القوة الأوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر في 17 شباط/ فبراير المقبل.

وأوضح بوريل أن مهمة القوة ستكون حماية السفن فقط، ولن تكون جزءا من هجمات ضد الحوثيين. (الجزيرة نت)

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