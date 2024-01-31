قريبا.. قوة أوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر

قريبا.. قوة أوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر
التاريخ
1/31/2024 11:28:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل إن الاتحاد يسعى لبدء عمل القوة الأوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر
في 17 شباط/ فبراير المقبل.
وأوضح بوريل أن مهمة القوة ستكون حماية السفن
فقط، ولن تكون جزءا من هجمات ضد الحوثيين. (الجزيرة نت)
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