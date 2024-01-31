تصريح جديد لخارجية قطر حول مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

تصريح جديد لخارجية قطر حول مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
1/31/2024 11:28:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد
الأنصاري في تصريحات صحفية، "إننا في لحظة جيدة من المفاوضات (بشأن اتفاق
جديد لوقف إطلاق النار) وتوصلنا لأمور كثيرة استعصت علينا لمدة شهرين".
وأضاف الأنصاري أن حركة المقاومة الإسلامية
(حماس) أعلنت تلقيها مسودة وتناقشها و"هذا ما كنا بعيدين عنه قبل أسبوعين".
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