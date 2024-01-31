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تصريح جديد لخارجية قطر حول مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

1/31/2024 11:28:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريحات صحفية، "إننا في لحظة جيدة من المفاوضات (بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار) وتوصلنا لأمور كثيرة استعصت علينا لمدة شهرين".

وأضاف الأنصاري أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت تلقيها مسودة وتناقشها و"هذا ما كنا بعيدين عنه قبل أسبوعين".

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