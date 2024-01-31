جيش الاحتلال: إصابة 10 جنود بمعارك غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 10 جنود بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبحسب بيان لجيش الاحتلال على موقعه الرسمي، ارتفع عدد جنوده وضباطه الجرحى منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 2807، بينهم 427 أصيب بجروح خطرة، و729 متوسطة و1651 طفيفة.
واستنادا إلى معطيات الاحتلال فإن "382 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 37 بحالة خطرة، و239 متوسطة، و106 طفيفة. -(بترا)
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