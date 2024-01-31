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جيش الاحتلال: إصابة 10 جنود بمعارك غزة خلال 24 ساعة

1/31/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 10 جنود بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبحسب بيان لجيش الاحتلال على موقعه الرسمي، ارتفع عدد جنوده وضباطه الجرحى منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 2807، بينهم 427 أصيب بجروح خطرة، و729 متوسطة و1651 طفيفة.
واستنادا إلى معطيات الاحتلال فإن "382 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 37 بحالة خطرة، و239 متوسطة، و106 طفيفة. -(بترا)

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