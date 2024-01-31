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غوتيريش: الأونروا العمود الفقري للمساعدات في غزة

1/31/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تمثل "العمود الفقري" للمساعدات في قطاع غزة.
وأضاف غوتيريش للجنة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الفلسطينيين، إنه "التقى الثلاثاء مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي تقوم الأمم المتحدة بها للتعامل معها"، مستدركا أن "الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها".
وكانت واشنطن ودول أوروبية أعلنت "التعليق الفوري لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين غزيين تابعين للوكالة في معركة (طوفان الأقصى)".
وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور حيوي في تقديم المساعدات خلال الحرب الخالية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و900 شهيد، وإصابة 65 ألفا و949 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

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