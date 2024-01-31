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انخفاض النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 30%

1/31/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمئة تقريبا خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن "الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات والتي انخفضت بنحو 30 بالمئة"، مضيفا أن "تراجع التجارة تسارع مع بداية 2024".
وأوضحت منصة "بورت ووتش" التابعة لصندوق النقد الدولي أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37 بالمئة في الفترة من 1 إلى 16 كانون الثاني 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. -(بترا)

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