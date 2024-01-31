انخفاض النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 30%

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمئة تقريبا خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن "الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات والتي انخفضت بنحو 30 بالمئة"، مضيفا أن "تراجع التجارة تسارع مع بداية 2024".
وأوضحت منصة "بورت ووتش" التابعة لصندوق النقد الدولي أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37 بالمئة في الفترة من 1 إلى 16 كانون الثاني 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. -(بترا)
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