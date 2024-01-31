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خطة نتنياهو: حكومة احتلال بغزة لـ4 سنوات تنتهي بدولة فلسطينية

1/31/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - فيما تدرس حركة "حماس" مقترحاً من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يُلزم الاحتلال بإنهاء عدوانه كلياً؛ يطل رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بخطة "مناورة" لإحكام القبضة الأمنية على القطاع، عبر تشكيل حكومة صهيونية عسكرية لإدارته لأربع سنوات قادمة، بما يجعلها أيضاً "خارطة إنقاذ" لمستقبله الآيل للسقوط ولمأزق الكيان الصهيوني الداخلي الحرج.
وما يجعل خطة "نتنياهو" غير قابلة للتصديق أو التطبيق ومجرد مناورة منه لإدارة الوقت و"الصراع"، أنها تُرهن انقضاء أربع سنوات من نهاية عهد تشكيل حكومة صهيونية عسكرية بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، ليس فقط لأنه لا يؤمن بها مطلقاً، وفق منظوره الصهيوني، وإنما أيضاً لأنها ستثير سخط التيار اليميني المتطرف بدون استبعاد الانقلاب عليه.
وتقضي المرحلة الأولى من الخطة، وفق وسائل إعلام الاحتلال، بإنشاء إدارة عسكرية للاحتلال شاملة في غزة، لإدارة نقل المساعدات الإنسانية وتولي مسؤولية السكان المدنيين، خلال الفترة الانتقالية، بينما تتضمن المرحلة الثانية، تشكيل تحالف عربي دولي، قد يكون جزءاً من اتفاق تطبيع إقليمي أوسع، يدعم إنشاء السلطة الفلسطينية الجديدة.
وترسم خطة "نتنياهو" ملامح سلطة فلسطينية جديدة لن تضم مسؤولين منتمين لحماس أو بشكل مباشر للرئيس محمود عباس، فيما سيكون للاحتلال الحق الكامل في إجراء عمليات أمنية في غزة، كما في الضفة الغربية.
أما المرحلة الثالثة فإنها لن تحدث بحسب الخطة إلا بعد استقرار قطاع غزة ونجاح الهيئة الجديدة، أي السلطة الفلسطينية الجديدة، إذ سيتم تنفيذ إصلاح شامل أيضاً في عمل السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بما في ذلك منهاج النظام التعليم الفلسطيني.
وإذا سارت تلك المرحلة بسلاسة في إطار جدول زمني، محدد مسبقاً، من سنتين إلى أربع سنوات، فسوف يعترف الاحتلال بدولة فلسطينية منزوعة السلاح محددة في أراضي السلطة الفلسطينية، بل وقد تناقش إمكانية نقل مناطق إضافية، لا تتطلب إخلاء المستوطنات، إلى تلك الدولة.
وفي الأثناء؛ على وقع ارتكاب الاحتلال 16 مجزرة وحشية جديدة في القطاع راح ضحيتها 150 شهيداً و313 جريحاً بأقل من 24 ساعة، مما يرفع حصيلة عدوانه إلى 26900 شهيد و 65949 إصابة؛ يسعى الوسطاء لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، سيُؤمن إطلاق سراح أغلب الأسرى الصهاينة بيد المقاومة، ولكنه لا يُلزم حكومة الاحتلال بإنهاء الحرب، فـ"نتنياهو" ما يزال مُصراً على "نصر" حتى لو كان مُزيفاً ضد "حماس".
وبينما يعتمد نجاح "صفقة التبادل" على مدى موافقة المقاومة على المرحلة الأولى منها التي قد لا تقضي بالضرورة بإنهاء الحرب بصفة دائمة بل مؤقتة، وهو مطلب جوهري بالنسبة إليها، ولكنها ستشمل أيضاً الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، إلا أن "نتنياهو" أكد بأن الاحتلال لن يسحب قواته من القطاع قبل أن يحقق "النصر الكامل"، وفق مزاعمه.
وبالسياق؛ فإن وثيقة الإطار التي نتجت عن الاجتماع الاستخباراتي في باريس قبل أيام، تتضمن بأن يتم تحقيق تهدئة طويلة، وفي المرحلة الأولى، التي ستستمر 6 أسابيع، سيتم إعادة جميع الاسرى الصهاينة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وانسحاب للاحتلال من مراكز المدن في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى غزة.
أما المرحلة الثانية التي سيتم فيها إطلاق سراح الجنود وجثث الصهاينة الأسرى، فهي المرحلة التي ما يزال يعتريها بعض الفجوات، ومن بين القضايا الخلافية الرئيسية أيضًا هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وعددهم، ومطالبة "حماس" بأن تؤدي هذه المرحلة إلى إنهاء الحرب.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول صهيوني، لم تسمه، القول بإن "احتمالات صفقة تبادل أسرى بين الاحتلال وحركة "حماس" ما تزال مرتفعة، لأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يريد إنهاء الحرب على غزة، ويدرك أن الطريق الوحيدة لذلك هي صفقة تقود إلى هدنة طويلة، وعلى أمل أن تصبح دائمة"، وفق قوله.
وسيزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فلسطين المحتلة التي سيصلها مساء يوم السبت المقبل، للتباحث في تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة، إلى جانب مسألة "اليوم التالي" بعد الحرب.
ونقلت الصحيفة أيضا، بأن "نتنياهو"، "يسعى إلى صفقة"، لكنه "يخشى جدا" أن تؤدي إلى انسحاب حزبي الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في ظل تهديدهما بالانسحاب من الحكومة، بسبب "القلق" من وقف إطلاق نار لفترة طويلة، سيعبر عن انتهاء الحرب على غزة، وبقاء حماس في الحكم، "في جنوب القطاع على الأقل".
وتنتظر أطراف المفاوضات حول الصفقة رد حركة حماس عليها، بعدما أعلن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أمس أنه تجري دراسة الصفقة. وقد يقدم وفد حماس الذي يزور القاهرة، اليوم، رد الحركة على الصفقة المقترحة.
في غضون ذلك؛ يواصل الاحتلال شن غاراته الجوية الكثيفة ضد قطاع غزة ويحاصر مستشفى الأمل لليوم العاشر على التوالي، وسط القصف العنيف وإطلاق النار مثيراً قلق ورعب المرضى والمصابين والنازحين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يواصل القصف العنيف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل ومقر الجمعية بخان يونس، مضيفة أن مرضى ومصابون ونحو 100 من الطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح غالبيتهم من الأطفال والنساء، يعيشون في رعب وقلق دائمين.
وأضافت الجمعية، في بيان، أن الاحتلال اقتحم باحة المستشفى ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد أن دمر السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية باتجاه المتواجدين في المكان.
وطالبت، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية ومن يوجد فيهما من مرضى ومصابين وطواقم ونازحين.

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