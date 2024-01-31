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الائتلاف الحكومي لن يبقى قائما إذا تمت صفقة الأسرى

1/31/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عاموس هرئيل 31/1/2024

زعيم حماس في الخارج، إسماعيل هنية، قال أول من أمس: "إن منظمته لا ترفض تماما عرض الوسطاء لمرحلة أخرى في صفقة المخطوفين بين إسرائيل وحماس". وحسب قوله، فإن حماس تفحص الخطة التي تم عرضها الأحد الماضي، في باريس على رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية. رد حماس يمكن أن يتم اتخاذه اليوم في اللقاء مع ممثلي دول الوساطة في القاهرة.
العملية التي قادها رئيس الـ سي.آي.ايه وليام بيرنز، استهدفت توحيد العروض المتنافسة التي قدمت بشكل منفصل في الأسابيع الأخيرة من قبل مصر وقطر. منذ اللحظة التي قدم فيها العرض الجديد تحت مظلة أميركية موحدة، فإن صورة الوضع في المفاوضات أصبحت واضحة أكثر. في الوقت نفسه، بدأ متحدثون أميركيون ومصريون وقطريون في الدفع قدما بالرسالة التي تفيد بأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حاسمة وأنه يمكن إنهاؤها بشكل إيجابي في القريب.
الواقع كالعادة معقد أكثر. فحماس لم تتم دعوتها للقمة في باريس والتفاؤل الذي ظهر هناك الأحد الماضي في نهاية المحادثات، عكس ما يحدث في المحادثات بين الممثلين الإسرائيليين والوسطاء الأميركيين والعرب. هذا يشبه قليلا اتفاق الزواج بين العريس والحاخام الذي فيه لم تسأل العروس بعد عن رأيها. إضافة إلى ذلك، من اللحظة التي بدأت تنشر فيها أول من أمس، في وسائل الإعلام في إسرائيل تفاصيل الصفقة التي تلوح في الأفق، صدر على الفور بعض النفي من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
كل خطة ستناقش بجدية، ستجبر إسرائيل على تقديم تنازلات مؤلمة مثل إطلاق سراح آلاف السجناء، وبالأساس وقف القتال لشهر ونصف في القطاع، مقابل إطلاق وتحرير دفعة أولى تشمل 35 مخطوفا. نتنياهو لا يريد التعهد بذلك إزاء المعارضة في الداخل.
الأمر الذي حدث بالفعل في باريس، هو أن إسرائيل وافقت على أن تنقل دول الوساطة العرض إلى حماس، كما حدث أول من أمس. بذلك فقد ربطت إسرائيل نفسها بشكل كبير بعرض دول الوساطة، حتى لو لم تصادق عليه بالكامل وبشكل رسمي. وقد أصبح هناك ايضا التزاما مصريا وقطريا تجاه الإدارة الأميركية التي هي معنية جدا بالتوصل إلى صفقة. هاتان الدولتان لا تنقصهما وسائل الضغط على حماس. النظام في غزة يعتمد على التمويل من قطر، وعلى الطريقة التي ستقرر فيها مصر فتح الحدود مع القطاع أمام البضائع والأشخاص.
الطرفان ينتظران الآن تقديم عرض مضاد من قبل حماس ردا على عملية الوساطة. عرض حماس سيكون بالتأكيد أكثر صعوبة على الهضم من ناحية إسرائيل، لكن عندما سيأتي سيكون بالإمكان فهم هل يمكن التقدم نحو تحقيق صفقة. عندها أيضا ستعود الكرة إلى ملعب إسرائيل، وعندها سيتعين على نتنياهو التقرير اذا كان مستعدا لتقديم التنازلات المطلوبة.
من الواضح الآن، أن الجناح اليميني المتطرف في الحكومة سيضع العقبات أمام أي صفقة. فالوزير ايتمار بن غفير سارع إلى إطلاق التصريحات ضد الصفقة التي تكون مرتبطة بتقديم تنازلات، وأطلق تهديدات بحل الحكومة. الوزير بتسلئيل سموتريتش غير بعيد عنه. في اليمين يقلقون من احتمالية أن وقفا طويلا لإطلاق النار سيعتبر فعليا إنهاء للحرب وسيبقي "حماس" في السلطة، على الأقل في جنوب القطاع. أيضا نتنياهو يدرك أن إعادة بعض المخطوفين مقابل آلاف السجناء سيتم تفسيرها من قبل جمهور واسع على أنها اعتراف بالفشل.
هذه الصفقة سترفع من مكانة حماس في أوساط الفلسطينيين، وربما ستتخلص قيادة حماس في القطاع من الضغط العسكري الذي يستخدم عليها الآن. عائلات المخطوفين تقول، وهي محقة جدا في ذلك: "إنه لم يبق للمخطوفين وقت كبير للعيش وأنه على الدولة واجب كبير لإنقاذهم إزاء الفشل الفظيع في 7 تشرين الأول (اكتوبر)". في الوقت نفسه، يجب الاعتراف أن الصفقة بصيغتها الحالية، ستكون بمثابة إنجاز لحماس – لا يهم كيف ستغلف الحكومة ذلك. تخفيض عدد القوات والانسحاب في الوقت الذي تحتفل فيه حماس في المناطق التي قام الجيش الإسرائيلي بإخلائها، لن يتم هضمه من قبل اليمين رغم الخطر الواضح على حياة المخطوفين".
في القطب المقابل للضغط الذي يستخدمه سموتريتش وبن غفير في الكابنيت الأمني، يقف وزراء المعسكر الرسمي بني غانتس وغادي ايزنكوت، الأعضاء في كابنيت الحرب المصغر والذين يؤيدون الصفقة حتى بثمن تقديم تنازلات كبيرة. رئيس المعارضة، عضو الكنيست يئير لبيد (يوجد مستقبل)، قال أول من أمس: "إن قائمته ستوفر للحكومة شبكة أمان لأي صفقة تعيد المخطوفين".
نتنياهو قال في زيارته في مستوطنة عيلي: "نحن لن نسحب قوات الجيش من القطاع ولن نطلق سراح آلاف (المقاومين). هذا لن يحدث". ولكن عمليا، رئيس الحكومة يقترب من النقطة التي سيضطر فيها إلى اتخاذ قرار حاسم بين الموقفين. بن غفير لن يكون وحده، سيكون له عدد غير قليل من الشركاء في الجناح اليميني في الحكومة ومن بينهم، وزراء في الليكود. أي أنه مهما كان الأمر، فإنه في حالة الدفع قدما بالاقتراح لن يكون للائتلاف احتمال كبير للبقاء بالتشكيلة الحالية. ومهما كان قرار نتنياهو، فان اليمين أو اليسار سينفصل عنه. لا توجد صفقة على جدول الأعمال يمكن لبن غفير وسموتريتش التعايش معها. ومن جهة أخرى، يبدو أنه لا يوجد سيناريو انفجار في المحادثات (باستثناء تحطيم كامل للأدوات من قبل حماس)، الأمر الذي يمكن أن يبقي غانتس وايزنكوت في الحكومة لفترة أطول.
الإدارة الأميركية، لا تنشغل فقط بصفقة المخطوفين، بل هي تنشغل أيضا بعمليات إقليمية أخرى بعيدة المدى. ففي الأسابيع الأخيرة تنشغل الإدارة الأميركية في محاولة إعادة تحريك المفاوضات حول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية وربطه بترتيبات اليوم التالي في القطاع. الوزير رون ديرمر يتولى الاتصالات من قبل نتنياهو مع الولايات المتحدة في هذا الشأن. ولكن الأميركيين أيضا يهتمون بإبلاغ رؤساء الأحزاب الكبيرة الأخرى، المعسكر الرسمي ويوجد مستقبل، بما هو موجود في الأجندة.
زمن الإدارة ينفد: في بداية شهر آذار (مارس) المقبل سيبدأ شهر رمضان، وهذه فترة حساسة في الشرق الأوسط. وفي شهر حزيران (يونيو)، سيتم تسريع السباق على الرئاسة بين الرئيس جو بايدن والمرشح الجمهوري المتوقع دونالد ترامب، البيت الأبيض لا يكتفي بحل مشكلة المخطوفين، بل هو معني أيضا بربط علاقات إسرائيل والسعودية بذلك، إضافة إلى دفع السعودية واتحاد الإمارات وقطر إلى تمويل ودعم اتفاقيات اليوم التالي في قطاع غزة.
الصيغة الأميركية تشمل، إقامة حكومة تكنوقراط فلسطينية وإعطاء موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القطاع، وضمن ذلك إبقاء دور معين لحماس من وراء الكواليس. إزاء رفض نتنياهو إظهار أي دعم لإقامة الدولة الفلسطينية، فإن الإدارة الأميركية تفحص بديلا يفيد بأنه، سيتم التحدث عن ذلك مع الحكومة الحالية في إسرائيل كحديث عن حلم مستقبلي وليس حلا فوريا، عمليا. جهات سعودية رفيعة صرحت مؤخرا في صالح المطالبة الملحة أكثر من إسرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انتهاء الحرب في القطاع. إضافة إلى ذلك يبدو أن السعودية لم تتنازل بعد عن فكرة التطبيع مع إسرائيل.
الطلبات التي طرحتها السعودية على الإدارة الأميركية كجزء من المفاوضات على اتفاق قبل سنة تقريبا، بقيت على حالها: حلف دفاع مع الولايات المتحدة وتزويدها بالسلاح الأميركي المتقدم وإعطاء الضوء الاخضر لمشروع نووي مدني في السعودية. في هذه الأثناء السعودية تؤمن كما يبدو أنه سيكون سهلا عليها تحقيق ذلك مع بايدن أكثر مما سيكون أمام كونغرس منقسم أكثر في سيناريو سيفوز فيه ترامب في الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

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