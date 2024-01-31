على جدول الأعمال

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: يهودا شليزنغر 31/1/2024





مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وحقيقة أن حماس تسيطر عليها، تشغل بال المحافل السياسية والعسكرية العليا وتثير انتقادا جماهيريا واسعا في إسرائيل. والآن تجري محاولة لحل المشكلة: علمت "إسرائيل اليوم"، أنه في هذه الأيام يبلور الجيش خطة تحاول منع وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس، وذلك وفقا لتعليمات القيادة السياسية. وحسب الخطة التي ينظر فيها الآن، فإن الجيش ومحافل دولية سيضطرون إلى أن يكونوا هم من يوزعون المساعدات مباشرة على مواطني غزة. المعنى هو أن الجيش سيضطر إلى أن يعنى أيضا بالجوانب المدنية في القطاع، الأمر الذي هو غير معني به على الإطلاق. حسب الاقتراحات الأولية، يقام مجال إنساني محدد، بداية في شمال القطاع ووسطه، وإلى هناك يصل المواطنون الغزيون. يشار إلى أن الموضوع يوجد فقط في بداية مسيرة الفحص في الجيش، وهو كفيل بأن يتغير. وجاء من الجيش أنهم سيعملون وفقا لقرارات المستوى السياسي.

في الأثناء، ما يمكن قوله الآن هو: "إن بضع وحدات في الجيش الإسرائيلي وفي وزارة الدفاع طورت بشكل مشترك أدوات لضخ المياه بوتيرة عالية إلى أنفاق حماس في القطاع، كجزء من جملة أدوات يستخدمها الجيش لتحييد الأنفاق". وتتضمن القدرات نصب محركات وأنابيب، وبالتوازي مع نضوج القدرة في المستوى الهندسي والعمل على العثور على الفوهات المناسبة للمهمة. قبل استخدام القدرة تم تحليل مزايا الأرض ومنظومات المياه في المنطقة لأجل تأكيد ألا تمس الإمكانية باستخدام المياه الجوفية في المنطقة. وأشاروا في الجيش، الى أن "هذه الأداة تشكل اختراقا هندسيا وتكنولوجا مهما في التصدي التحت أرضي وقد طورت بعمل مشترك من جهات مختلفة في جهاز الأمن".

هذا وقال وزير الدفاع يوآف غالنت لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "إن العمل لتصفية شبكات الأنفاق هو عمل نهائي وليس عملا لا نهاية له. هو صعب، هو مركب، توجد فيه أثمان لكنه نهائي. ونحن نتقدم في هذا الشأن". وعلى حد قوله: "بودي أن أقول بالشكل الأكثر وضوحا – لدولة إسرائيل يوجد هدفان في قطاع غزة، وشرط مهم من أجل تحقيقهما. الهدفان هما، تصفية حماس كمنظمة عسكرية وسلطوية، وإعادة المخطوفين إلى بيوتهم. الشرط الوحيد لتحقيقهما هو الوحدة على المستوى الوطني. إذا لم نكن متحدين، فإن الوحيدة التي ستكسب هي حماس".