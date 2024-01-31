تنحية كسيف من الكنيست لتأييده دعوى جنوب أفريقيا

بقلم: أسرة التحرير 31/1/2024





درك أسفل في تاريخ الكنيست ودولة إسرائيل سجل مع قرار لجنة الكنيست تنحية النائب عوفر كسيف (الجبهة/العربية)، وذلك بسبب تأييده للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في "لاهاي" – وفيها قالت بأن إسرائيل مسؤولة عن إبادة جماعية في قطاع غزة. القانون الأساس: الكنيست يسمح للهيئة العامة بتنحية نواب إذا ما حرضوا على العنصرية أو أيدوا الكفاح المسلح ضد إسرائيل. أي من أقوال كسيف لا يستجيب لهذا التعريف.

تنم تنحية كسيف عن رائحة ملاحقة سياسية. لو كانت الكنيست مصممة حقا على أن تلفظ عنصريين من أوساطها، لما بقي لها ما يكفي من أعضاء الكنيست الضروريين لإقامة حكومة بن غفير وسموتريتش. غير أن النائب عوديد بورير من إسرائيل بيتنا، الذي بادر إلى طلب التنحية، شرح المنطق المشوه الذي عمل بموجبه: "يمكن أن نرى وكأن الدعوى إلى لاهاي رفعها كسيف نفسه، وإذا ما قبل، فإن الأمر كان سيؤدي إلى المس بأمن إسرائيل". لماذا؟ لأن أهداف كسيف هي "وقف القتال". وعندها "حماس ستنتعش"، مما سيجر "ضررا للجنود".

85 نائبا من كل الكتل، باستثناء العمل والأحزاب العربية، وافقوا على التوقيع على الطلب. وأول من أمس صوت إلى جانب تنحيته 14 من اصل 16 عضوا في لجنة الكنيست. مع أولئك الذين يريدون أن يتخلصوا من كسيف يوجد مثلا موشيه سعده من الليكود الذي قال منذ وقت غير بعيد أنه "واضح للجميع بأنه يجب إبادة غزة"، أو تسفيكا غوجل من عظمة يهودية الذي قال قبل نحو شهر "بداية نهزم حماس وحزب الله وكعقبى نرتب الوضع في محكمة العدل العليا". لكن أيضا متان كهانا وزئيف الكين من المعسكر الرسمي ونأور شيري من يوجد مستقبل أيدوا التنحية.

من حق كسيف أن يفكر بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب. أفضل القانونيين في العالم وافقوا على البحث في لاهاي في هذه المسألة تماما. ولكن قانون التنحية الذي سن بداية لأجل التخلص من التمثيل العربي في الكنيست، والذي يتطلع لأن يدفع قدما بإسرائيل ديمقراطية كاملة ومتماثلة مع الكفاح الفلسطيني للتحرر من الاحتلال. رفاقه لا يؤيدون الإرهاب وبالتأكيد لا يؤيدون الهجمة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وكسيف عاد واكد ذلك. يوجد قدر من المفارقة في حقيقة أن في الكنيست وجدوا من هو، زعما، جدير هنا للتنحية بعد بضعة أيام من تلقي إسرائيل نفسها أمرا دوليا بمعاقبة المحرضين والعنصريين الذين اقتادوها إلى لاهاي – وبعد يومين من المؤتمر في مباني الأمة الذي دعا فيه وزراء وأعضاء إئتلاف إلى ترحيل مليوني غزي.

إن إقرار التنحية في اللجنة ليس النهاية. توجد محطتان على الطريق: الإقرار في الهيئة العامة للكنيست (مطلوب أغلبية 90 نائبا)؛ والمحكمة العليا إذا ما قرر كسيف الاستئناف. هناك، كما هو معقول الافتراض، سينظف القضاة كعادتهم بعد الكنيست ويقلبوا القرار. لكن الوصمة على الديمقراطية الإسرائيلية لن تمحى بسهولة.