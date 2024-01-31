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إستراتيجية صفقة تبادل الاسرى

1/31/2024 11:28:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: نداف ايال 31/1/2024

بعد أن فجرت حماس صفقة المخطوفين السابقة ­كانت واضحة جدا: لا صفقات أخرى قبل نهاية حرب إسرائيل في غزة والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي. في إسرائيل قدروا بأن يحيى السنوار ندم على قرار الموافقة على تحرير 100 مخطوف (77 إسرائيليا و 23 أجنبيا). أما في حماس فأرادوا الإيمان بأن المجتمع الإسرائيلي لن يتمكن من العودة إلى القتال، وأن الضغط لإعادة المخطوفين وعدد الإصابات الكبير سيؤدي إلى إنهاء طبيعي للحرب.
عندما استؤنفت الحرب – بخلاف نبوءات الغضب على أنواعها والتي انطلقت في إسرائيل أيضا – بدأوا في "محور المقاومة" يفهمون بأن التصميم الإسرائيلي حقيقي. الإيمان الأصولي بضعف المجتمع الإسرائيلي الداخلي تبين كإيمان كاذب. تقدم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مبهر، جذري؛ الخسائر الفادحة لا تتسبب بعلة جوهرية في الإجماع المؤيد للحرب. اليوم سيقدم ممثلو حماس الجواب للمسؤولين المصريين والقطريين؛ إذا كانت ما تزال تصر على الإنهاء التام للحرب، فإنها يمكنها أن تعلن عن ذلك فورا. لكنها لم تفعل هذا. وإذا كانت حماس تراجعت بالفعل عن شرطها المركزي لوقف الحرب فهذا سيكون إنجازا إسرائيليا ملموسا جدا. نتيجة مباشرة للنجاحات في القتال في غزة، وبشكل محدد في خانيونس – من فوق ومن تحت الأرض.
في إسرائيل يريدون الصفقة. السبب الحرج مفهوم من تلقاء ذاته: إعادة المخطوفين. الاتهامات التي انطلقت في إسرائيل المرة تلو الأخرى في الأسابيع الأخيرة، وكأن هذا الهدف أصبح ثانويا أو منسيا عديمة كل أساس. فلا يوجد موضوع عليه إجماع أشد في كابينت الحرب وأساس في جهاز الأمن بكل أقسامه.
توجد شكاوى حادة ضد نتنياهو لكنها تكتيكية في أساسها: في أنه يعرقل، لا يدفع بكثافة بما يكفي، لا يبدي ما يكفي من تصميم. لكن إعادة المخطوفين هي موضوع أكبر حتى من رئيس وزراء إسرائيل. رئيس الموساد، رئيس الشباك، رئيس الأركان، اللواء نيتسان الون، منظومة الأسرى والمفقودين كلها، اللجنة النضالية للعائلات، الدور الأميركي، كابينت الحرب – كل هؤلاء وآخرون لن يسمحوا بدحر إعادة الإسرائيليين الذين يوجدون في أنفاق حماس. من يريد دليلا حصل عليه أول من أمس تماما، بالطريقة التي عقب فيها جون كيربي من مجلس الامن القومي على تصريحات نتنياهو: "هو حر في أن يتحدث باسم نفسه، يوجد تقدم لصفقة أسرى".
القطريون والمصريون يعطون إحساسا بأن الصفقة خلف الزاوية. هذا منوط بجواب حماس، ومن الأفضل انتظاره. مسألة الثمن صعبة ومعقدة جدا. عندما تحدث نتنياهو في الكلية العسكرية "بني دافيد" في عاليه وقال، إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة ولن يحرر آلاف المقاومين – فإنه تحدث لفهمي ولفهم محافل تعرف أكثر مني، عن المرحلة الأولى. تلك التي في إطارها سيتحرر حتى 40 إسرائيليا كـ "تحرر إنساني". لكن تحرير المخطوفين يحتاج لمرحلتين أخرتين. في النهاية يحتمل بالتأكيد (بل ومعقول في ضوء الثمن الذي ثبته نتنياهو نفسه في صفقة شاليط، لأكثر من 1000 سجين لقاء جندي واحد) بأن هذا سيصل إلى الآلاف.
الأسئلة الكبرى هي إستراتيجية وذات مغزى أكبر، حتى من عدد السجناء أوهويتهم. فمثلا: هل إسرائيل في مرحلة معينة ستنسحب من رواق نتساريم، وهكذا تسمح عمليا بعودة الغزيين إلى شمال القطاع. هذا لن يحصل في المرحلة الأولى، من ناحيتها. لكن ماذا بالنسبة للمرحلة الثانية والثالثة؟ وسؤال آخر – هل سينال السنوار ورفاقه حصانة من الاغتيال، وماذا ستكون عليه طبيعة هذه الحصانة. مثلا، هل سنشاهد مؤتمر "النصر" للسنوار في رفح؟ شهران هما ليسا هدنة قصيرة، مثلما في المرة السابقة.
الصفقة تخدم إسرائيل من ناحية أخرى، إستراتيجية: فاحتمال الوصول إلى تسوية في الشمال تمنع الحرب وتسمح بعودة السكان إلى هناك. في الهدنة السابقة، وضع حزب الله سلاحه. إسرائيل أيضا (بخلاف موقف وزير الدفاع يوآف غالنت الذي قال إنه محظور إعطاء حزب الله هذه المهلة). أما هذه المرة، فإسرائيل معنية بتوقف النار، لزمن طويل، لشهر ونصف – شهرين. الأمل هو أن هكذا يتمكن حزب الله من النزول عن الشجرة العالية والخطيرة التي تسلقها: في أنه طالما توجد حرب في غزة، سيواصل الهجوم في الشمال. أثناء هذا الوقت يمكن لإسرائيل أن تقرر إعادة قسم من السكان إلى بيوتهم، تسريع مسيرة سياسية مع مبعوث الإدارة عاموس هوكشتاين – وبالتوازي الاستعداد لإمكانية حملة عسكرية إسرائيلية مبادر إليها في لبنان، إذا ما فشلت الجهود كلها.

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