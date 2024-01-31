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بايدن تحت الضغط.. 50 مدينة أمريكية تطالب بوقف الحرب في غزة

1/31/2024 11:28:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت ما يقرب من 50 مدينة في الولايات المتحدة قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بينها 14 مدينة على الأقل في ولايات حيوية متأرجحة انتخابيا مثل ميشيغان، مما يزيد الضغط على الرئيس جو بايدن.

وفي إحصائية نشرتها "سكاي نيوز" أصدر في الولايات المتحدة حوالي 70 قراراً بشأن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، معظمها يدعو إلى وقف إطلاق النار، وستة تدعو على نطاق أوسع إلى السلام.

وفي تحليل أجرته رويترز، فإن العديد من قرارات وقف إطلاق النار قد تم إقرارها في الولايات التي يديرها الديمقراطيون، لكن المناطق التي يمكن أن تكون حاسمة في الانتخابات الرئاسية هذا العام مدرجة أيضًا في القائمة.

وقالت غابرييلا سانتياغو روميرو، عضو مجلس ديترويت الذي صوت لصالح تمرير قرار وقف إطلاق النار في أكبر مدينة في ميشيغان في تشرين الثاني/ نوفمبر، إن ذلك يعكس الإحباط.

وقالت: "نريد قيادة مستعدة للاستماع إلينا"، مضيفة أن الإحباط شديد بشكل خاص بين المسؤولين الشباب والأشخاص الملونين.
وردا على طلب للتعليق على التقرير قال البيت الأبيض، إنه يضغط على "إسرائيل" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وإن وقف إطلاق النار لن يفيد سوى حماس. وفق "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق مشرعون في مدينة سان فرانسيسكو على قرار يدين حكومة الاحتلال، داعين إدارة بايدن إلى الضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن العمدة لندن بريد طلب من مدينة سان فرانسيسكو رفض استخدام حق النقض ضد القرار، لكنه انتقد مجلس الإدارة بسبب ترك المدينة "أكثر غضبا وأكثر انقساما وأقل أمانا".

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 26637 شهيدا، و65387 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.

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