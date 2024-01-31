الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر المفقود.. ما هي القصة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، الأربعاء، إنه "لا يزال مصير الطفلة هند وفريق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الذي خرج لإنقاذها مجهولا حتى اللحظة، بعد مرور أكثر من 48 ساعة على انقطاع الاتصال بالفريق وهند".وعبرت الجمعية، عن "بالغ قلقها على سلامة الطاقم والطفلة هند".



القصة بدأت يوم الاثنين جنوبي غزة عندما استقل بشار حمادة سيارته بصحبة عائلته المؤلفة من زوجته و5 أطفال وبالقرب من محطة فارس للبترول في منطقة تل الهوى استهدفت قوات الاحتلال سيارته، ليستشهد وعائلته عدا طفلتين ليان 15 عاما وقريبتها هند 6 أعوام.

وعلى صوت الرصاص اتصلت ليان التي كانت مصابة ومحاصرة بدبابات الاحتلال الإسرائيلي بعمها الذي تواصل مع الهلال الأحمر، لكن رصاص الاحتلال الإسرائيلي لم يمهلها فاستشهدت تاركة هند وحدها محاصرة بجثث العائلة.





ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا لمناشدة ليان عبر حسابه على منصة إكس، وقال إن "طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام محاصرة بالدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة داخل مركبة عائلتها التي استهدفها الاحتلال قبل نحو 3 ساعات".

وأضاف الهلال أن طواقمه تتواصل مع الطفلة لتهدئتها لاسيما وأنه تم إطلاق النار على العائلة خلال اتصالهم بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب النجدة، في حين لا تزال مركبات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المكان الذي يعتبره الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، ويستهدف كل من يحاول التحرك في المنطقة.

وعاد الهلال الأحمر، ونشر تحديثا للقصة مفاده أن أحد طواقمه ذهب لإنقاذ هند لكنه لم يعد حتى اللحظة، حيث فقد الاتصال معهم منذ حوالي 18 ساعة، ولا يزال مصيرهم مجهولا.

ومع انتشار التسجيل على منصات التواصل بدأت حالة من الصدمة والتعاطف مع العائلة، كما بدأت حملة البحث والسؤال عن مصير الطفلة هند.





وقال مدونون إنهم لا يستطيعون تخيل كيف استطاعت هذه الطفلة أن تمسك الهاتف، وتطلب المساعدة وسط كل هذا الدم والموت، مضيفين أن من نجا من أطفال غزة جسديا لن ينجوا نفسيا!.

وعلق بعض المتابعين أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال التي لا تنتهي وسط صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، بينما عبر آخرون عن أملهم في حدوث معجزة تكشف عن مصير الطفلة مع الطاقم الطبي الذي خرج للبحث عنها ولم يعد.





ويقول الناطق باسم الهلال الأحمر رائد النمس "قُطع الاتصال تماما مع سيارة الإسعاف التي تُقل مسعفين اثنين، ولا نعلم أي شيء عن مصيرهما أو عن مصير ليان وهند، ولم يعد هناك أي تواصل منذ الساعة السادسة من مساء الاثنين".

أما عمر عم ليان فهو يرجح أنها استشهدت بعد آخر مكالمة لها، ويقول "بعد ذلك تواصلت أنا والهلال الأحمر مع هند، وأخبرتني أن الدماء تغطي وجه ليان"

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و900 شهيد، وإصابة 65 ألفا و949 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.





