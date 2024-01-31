شهداء وجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أفادت منصات إخبارية فلسطينية فجر الخميس بسقوط عدد من الشهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الجلاء بمدينة غزة.

واستشهدت مواطنة وطفلها، مساء الأربعاء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مقر جمعية ومنزلا في دير البلح وسط القطاع.

واستشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في بيت حانون شمال القطاع.

وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين عدد من الشهداء غرب مدينة غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد 7 مواطنين بعد أن قصف طيران الاحتلال منزلا على رؤوس ساكنيه في منطقة الجلاء بمدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين بعد إطلاق طائرات الاحتلال المسيّرة الرصاص نحو المواطنين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وغرب النصيرات ووادي غزة ومحيط شركة الكهرباء وسط القطاع، ومناطق غرب وجنوب خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد 9 مواطنين بينهم طفل، وجرح آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال ومدفعيته، منازل المواطنين في قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على منزل في منطقة المغربي جنوب شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وجرح آخرين.

واستشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات بجروح، إثر تواصل القصف المدفعي على بيت حانون شمال القطاع، تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.

كما قصفت قوات الاحتلال مركبة شمال مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح.

وأصيب عشرات المواطنين، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ملعب اليرموك بمدينة غزة، جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني.

وقالت مصادر طبية، إن الوضع يزداد سوءا في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس، وفي مستشفيات المدينة بشكل عام ما ينذر باستشهاد العديد من الجرحى والمرضى نتيجة الاستهداف المستمر من قبل قوات الاحتلال، وعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة.

وحذرت من نفاد الطعام من المجمع والمستشفى، محملة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين فيهما.

وطالبت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية مستشفيات خان يونس والمتواجدين فيها، وتوفير المستلزمات والطعام والاحتياجات الطارئة.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت ساحة مستشفى الأمل التابع لها في قطاع غزة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تمركزت أمام البوابة الخارجية لقسم الاستقبال والطوارئ، وسط إطلاق كثيف للنار.

وأشارت الجمعية إلى أن طواقم مستشفى الأمل تعاملوا مع 13 حالة، منها 7 شهداء بينهم موظف لديها، تم استهدافه على الباب الجنوبي للمستشفى حيث لا يزال ملقى على الأرض أمام مقر الجمعية دون قدرة أي أحد من طواقم الإسعاف من الوصول لإخلاء جثمانه.

وحذرت من بدء تناقص مخزون المستشفى من الوقود والمعدات الطبية، لمستويات خطيرة، ما يعرض حياة الطواقم والنازحين للخطر الشديد.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.

