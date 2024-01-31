الغد تنشر الترجمة الكاملة لقرار العدل الدولية

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مقدمة المترجم



في يوم الجمعة، 26 كانون الثاني (يناير)، وجدت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي -أحد الأذرع الستة الرئيسية للأمم المتحدة- أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواتها في غزة؛ و"منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة الجماعية؛ وضمان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، من بين أمور أخرى. ولم يصل قرار المحكمة إلى حد إدانة الكيان الصهيوني بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وقد يستغرق إصدار مثل هذا القرار سنوات؛ كما أنها لم تصدر أمرًا بوقف فوري لإطلاق النار كما طلبت المدعية، جنوب أفريقيا. لكن المحكمة رأت أن هناك سببًا للقلق الكبير بشأن الأعمال العسكرية للكيان في غزة، وفي تصريحات قادته التي تحرض على الإبادة. ووجدت المحكمة أن هناك "على الأقل بعض الأفعال وأوجه القصور التي ادعت جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ارتكبتها في غزة، والتي يبدو أنها يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية (الإبادة الجماعية)".

بطبيعة الحال، تسبب امتناع المحكمة عن إصدار أمر بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بخيبة أمل للفلسطينيين، ومناصري القضية الفلسطينية، وهو شيء مهم حتى مع أن المحكمة لا تمتلك أدوات للتنفيذ. لكن آخرين ركزوا على القيمة الرمزية الكبيرة لهذا الحكم. وكان عرض قضية ضد الكيان، لأول مرة في تاريخه، أمام هيئة قانونية دولية بتهمة جسيمة مثل الإبادة الجماعية، حدثا مهما في حد ذاته. والأهم هو أن المحكمة وجدت أن الكيان، "الدولة" التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية لحماية أولئك الذين تعرضوا لأهوال الهولوكوست، موضوع لادعاءات معقولة بأنها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي الاتفاقية التي تم إنشاؤها، إلى حد كبير، لأغراض إدانة ومحاولة منع حدوث إبادة جماعية مثل الهولوكوست مرة أخرى.

ومن المهم أيضًا أن قرارات المحكمة اعترفت بأن الفلسطينيين هم مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأنهم يشكلون في غزة جزءًا كبيرًا من هذه المجموعة المحمية. وبذلك، يمكن أن تمثل الأفعال التي يرتكبها الكيان ضدهم انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية. كما استدلت على "نية الإبادة" بفحص الأدلة الظرفية، مثل الإجراءات التي يتخذها الكيان لجعل حياة الفلسطينيين غير صالحة للعيش في غزة، بالإضافة إلى تصريحات مسؤوليه الحاقدة التي دلت على احتمال وجود نية الإبادة.

في مقابلة مع أونا هاثاواي، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة ييل ومديرة مركز التحديات القانونية العالمية التابع للكلية، تلفت هاثاوي إلى أن "إقرار المحكمة بوجود ادعاءات معقولة بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، بالطريقة التي تشن بها هذه الحرب على غزة، يجب أن يكون له تأثير خطير على الدول التي تدعم إسرائيل في هذه الحرب. وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، التي تقدم المساعدة العسكرية. وقد يدفع القرار هذه الدول إلى طرح سؤال حول ما إذا كانوا ينتهكون هم أيضًا التزاماتهم القانونية من خلال الاستمرار في دعم إسرائيل بالمساعدة العسكرية. ولذلك، حتى لو كانت إسرائيل مصممة على تجاهل هذا القرار، فمن الممكن أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على إسرائيل، اعتمادًا على كيفية استجابة الدول الأخرى له".

سوف يستمر القرار في إثارة الجدل واستدراج القراءات من حيث الكاسبين والخاسرين. وسوف تكشف الأيام عن التداعيات العملية لوقوف الكيان متهمًا بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، على الكيان وعلى مسيرة التحرر الفلسطينية. لكنّ القرار سيظل وثيقة رسمية مهمة ضُمت إلى ملفات القضايا العالمية الكبرى في هيئة تابعة للأمم المتحدة. وبالنظر إلى أهمية القرار، ننشر فيما يلي الترجمة العربية لكامل وثيقة حيثيات وأوامر "محكمة العدل الدولية" في قضية ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. والوثيقة منشورة بالإنجليزية والفرنسية على موقع المحكمة الإلكتروني، لكننا نتيحها بالعربية للمهتمين بمعرفة التفاصيل.



أمر 26 كانون الثاني (يناير) 2024

تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة

(جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)

المحتويات

التسلسل الزمني للإجراءات

I. المقدمة

II. الاختصاص القضائي

1. ملاحظات أولية

2. وجود نزاع يتعلق بتفسير، أو تطبيق أو تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية

3. الاستنتاج بشأن الاختصاص الظاهر

III. موقف جنوب أفريقيا

IV. الحقوق المطلوب حمايتها والصلة بين هذه الحقوق والإجراءات المطلوبة

V. خطر وقوع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه وشرط الاستعجال

VI. الاستنتاج والتدابير التي يتعين اعتمادها

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محكمة العدل الدولية

العام 2024

26 كانون الثاني (يناير) 2024

القائمة العامة رقم 192

تطبيق اتفاقية الوقاية من، والمعاقبة على، جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

(جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)

طلب الأمر باتخاذ تدابير احترازية

الأمر

الحضور: الرئيس دونوغو؛ نائب الرئيس جيورجيان؛ القضاة تومكا، أبراهام، بنونة، يوسف، شوي، سيبوتندي، بهانداري، روبنسون، سلام، إيواساوا، نولتي، تشارلزورث، برانت؛ القاضيان الخاصان باراك وموسينيكي؛

رئيس قلم المحكمة غواتييه.

إن محكمة العدل الدولية، المشكّلة على النحو الوارد أعلاه،

وبعد المداولة،

مع مراعاة المادتين 41 و48 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من لائحة المحكمة،

تصدر الأمر التالي:

1 - في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023، قدمت جمهورية جنوب أفريقيا (المشار إليها فيما بعد بـ"جنوب أفريقيا") في قلم المحكمة طلبًا لإقامة دعوى ضد دولة إسرائيل (المشار إليها فيما بعد بـ"إسرائيل") بشأن انتهاكات مزعومة في قطاع غزة للالتزامات بموجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" (المشار إليها فيما بعد بـ"اتفاقية الإبادة الجماعية" أو "الاتفاقية").

2 - في نهاية طلبها، تطلب جنوب أفريقيا من المحكمة، بكل احترام، أن تحكم وتعلن:

(1) أن على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل واجب التصرف وفقًا لالتزاماتهما بموجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية، واتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية؛ و

(2) أن دولة إسرائيل:

(أ) انتهكت وما تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها بموجب المادة الأولى، مقروءة بالاقتران مع المادة الثانية، والمواد 3 (أ)، 3 (ب)، 3 (ج)، 3 (د)، 3 (هـ)، والمواد الرابعة، والخامسة والسادسة؛

(ب) يجب أن تتوقف فوراً عن أي أعمال وتدابير تنتهك تلك الالتزامات، بما في ذلك تلك الأفعال أو التدابير التي من شأنها أن تقتل الفلسطينيين أو تستمر في قتلهم، أو تتسبب أو تستمر في التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير للفلسطينيين أو تعمُّد إلحاق الأذى بمجموعتهم، أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية على مجموعتهم تهدف إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا، والاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية"، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها في المواد الأولى، 3 (أ)، 3 (ب)، 3 (ج)، 3 (د)، 3 (هـ)، والمواد الرابعة، الخامسة والسادسة؛

(ج) يجب أن تتأكد من أن الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية، والذين يتآمرون لارتكاب الإبادة الجماعية، والذين يحرضون بشكل مباشر وعلني على الإبادة الجماعية، ويحاولون ارتكاب الإبادة الجماعية والمتواطئون في الإبادة الجماعية خلافًا للمواد الأولى، 3 (أ)، 3 (ب)، 3 (ج)، 3 (د) 3 (هـ) سيعاقبون من قبل محكمة وطنية أو دولية مختصة، وفقًا لما تفتضيه المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة؛

(د) تحقيقًا لهذه الغاية وتعزيزًا لتلك الالتزامات الناشئة بموجب المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة، يجب أن تقوم بجمع الأدلة وحفظها، وأن تضمن وتسمح و/أو ألا تمنع بشكل مباشر أو غير مباشر جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك أعضاء المجموعة الذين تعرضوا للنزوح من غزة؛

(هـ) يجب أن تطبق التزامات التعويض لصالح الضحايا الفلسطينيين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السماح بالعودة الآمنة والكريمة للفلسطينيين المهجرين قسراً و/أو المختطفين إلى منازلهم، واحترام حقوقهم الإنسانية والحماية الكاملة من المزيد من التمييز والاضطهاد، وغيرها من الأعمال ذات الصلة، والتكفل بإعادة إعمار ما دمرته في غزة، بما يتفق مع الالتزام بمنع الإبادة الجماعية بموجب المادة الأولى؛ و،

(و) يجب أن تقدِّم تأكيدات وضمانات بعدم تكرار انتهاكات "اتفاقية الإبادة الجماعية"، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها بموجب المواد الأولى، 3 (أ)، 3 (ب)، 3 (ج)، 3 (د)، 3 (هـ) والرابعة والخامسة والسادسة".

3 - في طلبها، تسعى جنوب أفريقيا إلى إثبات اختصاص المحكمة تأسيسًا على الفقرة الأولى من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة وعلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية.

4 - تضمن الطلب طلبًا للإشارة إلى التدابير الاحترازية المقدمة بالإشارة إلى المادة 41 من النظام الأساسي والمواد 73 و74 و75 من لائحة المحكمة.

5 - في نهاية طلبها، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة تضمين التدابير الاحترازية التالية:

"(1) على دولة إسرائيل أن تعلق على الفور عملياتها العسكرية في غزة وضدها.

(2) سوف تضمن دولة إسرائيل أن أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية قد يتم توجيهها، أو دعمها أو التأثير عليها من قبلها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، لن تتخذ أي خطوات لتعزيز العمليات العسكرية المشار إليها في النقطة (أولاً) أعلاه.

(3) سوف تتخذ كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وفقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.

(4) ستقوم دولة إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الكف عن ارتكاب أي وجميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من "الاتفاقية"، وعلى وجه الخصوص:

(أ) قتل أعضاء المجموعة؛

(ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛

(ج) فرض ظروف معيشية على الجماعة عمداً يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ و،

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.

(5) على دولة إسرائيل، عملاً بالنقطة (4) (ج) أعلاه، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو الحظر لمنع:

(أ) طردهم وتشريدهم قسراً من منازلهم؛

(ب) الحرمان من:

(i) الحصول على الغذاء والماء الكافي؛

(ii) الحصول على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الحصول على الوقود الكافي، والمأوى، والملابس، والنظافة الصحية والصرف الصحي؛

(iii) الإمدادات والمساعدة الطبية؛ و،

(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.

(6) سوف تضمن دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، أن جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يتم توجيههم، أو دعمهم أو التأثير عليهم بأي شكل آخر من قبلها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها، أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أي أفعال موصوفة في (4) و(5) أعلاه، أو يشاركون في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، وبقدر ما وأثناء قيامهم بذلك، أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبتهم وفقًا للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

(7) تتخذ دولة إسرائيل تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالادعاءات بارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان الحفاظ عليها؛ وتحقيقًا لهذه الغاية، لن تعمل دولة إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق، والانتدابات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة على ضمان الحفاظ على الأدلة المذكورة والاحتفاظ بها.

(8) على دولة إسرائيل أن تقدم تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الأمر، وبعد ذلك على فترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي في القضية.

(9) سوف تمتنع دولة إسرائيل عن اتخاذ أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو يجعل حله أكثر صعوبة.

6 - أرسل نائب المسجل على الفور إلى حكومة إسرائيل "الطلب" الذي يتضمن "طلب الإشارة إلى التدابير الاحترازية، وفقًا للفقرة 2 من المادة 40 من النظام الأساسي للمحكمة، والفقرة 2 من المادة 73 من لائحة المحكمة. كما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم جنوب أفريقيا "الطلب" و"طلب الإشارة إلى التدابير الاحترازية".

7 - في انتظار الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 40 من النظام الأساسي للمحكمة، أبلغ نائب المسجل جميع الدول التي يحق لها المثول أمام المحكمة بإيداع "الطلب" و"طلب الإشارة إلى التدابير الاحترازية" بواسطة رسالة بتاريخ 3 كانون الثاني (يناير) 2024.

8 - وبما أن المحكمة لم تضم إلى هيئة المحكمة أي قاض من جنسية أي من الطرفين، فقد شرع كل طرف في ممارسة الحق الذي تمنحه له المادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة لاختيار قاض خاص للنظر في القضية. واختارت جنوب أفريقيا السيد ديكغانغ إيرنست موسينيكي، واختارت إسرائيل السيد أهارون باراك.

9 - بموجب رسائل مؤرخة بتاريخ 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023، أبلغ نائب المسجل الأطراف أنه وفقًا للفقرة 3 من المادة 74 من لوائحها، حددت المحكمة يومي 11 و12 كانون الثاني (يناير) 2024 موعدًا للإجراءات الشفهية بشأن طلب الحصول على موافقة المحكمة على الإشارة إلى التدابير الاحترازية.

10 - في جلسات الاستماع العلنية، قُدمت ملاحظات شفوية بشأن طلب الإشارة بتدابير مؤقتة من جانب:

نيابة عن جنوب أفريقيا:

سعادة السيد فوزيموزي مادونسيلا،

سعادة السيد رونالد لامولا،

السيدة عديلة هاشم،

السيد تمبيكا نجكوكايتوبي،

السيد جون دوغارد،

السيد ماكس دو بليسيس،

السيدة بلين ني غرالاي،

السيد فوغان لوي.

نيابة عن إسرائيل:

السيد تاي بيكر،

السيد مالكولم شو،

السيدة غاليت راغوان،

السيد أومري سيندر،

السيد كريستوفر ستيكر،

السيد جلعاد نعوم.

11 - وفي نهاية ملاحظاتها الشفوية، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة باتخاذ التدابير الاحترازية التالية:

"(1) يجب على دولة إسرائيل أن تعلق فوراً عملياتها العسكرية في غزة وضدها.

(2) ستضمن دولة إسرائيل أن أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية قد توجهها أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، لن تتخذ أي خطوات إضافية لمواصلة العمليات العسكرية المشار إليها في النقطة (1) أعلاه.

(3) ستتخذ كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.

(4) ستقوم دولة إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الكف عن ارتكاب أي وجميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من "الاتفاقية"، وعلى وجه الخصوص:

(أ) قتل أعضاء المجموعة؛

(ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛

(ج) فرض ظروف معيشية على الجماعة عمداً يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ و،

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.

(5) على دولة إسرائيل، عملاً بالنقطة (4) (ج) أعلاه، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو الحظر لمنع:

(أ) طردهم وتشريدهم قسراً من منازلهم؛

(ب) الحرمان من:

(i) الحصول على الغذاء والماء الكافي؛

(ii) الحصول على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الحصول على الوقود الكافي، والمأوى، والملابس، والنظافة الصحية والصرف الصحي؛

(iii) الإمدادات والمساعدة الطبية؛ و

(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.

(6) سوف تضمن دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، أن جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يتم توجيههم، أو دعمهم أو التأثير عليهم بأي شكل آخر من قبلها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها، أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أي أفعال موصوفة في (4) و(5) أعلاه، أو يشاركون في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، وبقدر ما وأثناء قيامهم بذلك، أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبتهم وفقًا للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

(7) تتخذ دولة إسرائيل تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالادعاءات بارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان الحفاظ عليها؛ وتحقيقًا لهذه الغاية، لن تعمل دولة إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق، والانتدابات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة على ضمان الحفاظ على الأدلة المذكورة والاحتفاظ بها.

(8) على دولة إسرائيل أن تقدم تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك على فترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي في القضية.

(9) سوف تمتنع دولة إسرائيل عن اتخاذ أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو يجعل حله أكثر صعوبة".

12 - في نهاية ملاحظاتها الشفوية، طلبت إسرائيل من المحكمة:

"(1) (رفض) طلب الإشارة بالتدابير الاحترازية المقدم من جنوب أفريقيا؛ و،

(2) حذف القضية من القائمة العامة".

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I. المقدمة

13 - تبدأ المحكمة بالتذكير بالسياق المباشر الذي عُرضت فيه هذه القضية أمامها. في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، نفذت حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الموجودة في قطاع غزة هجومًا في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1.200 شخص وإصابة الآلاف واختطاف حوالي 240 شخصًا، ما يزال العديد منهم محتجزين كرهائن. وفي أعقاب هذا الهجوم، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، عن طريق البر والجو والبحر، والتي تتسبب في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وتشريد الغالبية العظمى من السكان في غزة (انظر الفقرة 46 أدناه). وتدرك المحكمة تمام الإدراك مدى المأساة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة، وتشعر بقلق عميق إزاء استمرار الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية.

14 - تمت معالجة الصراع الدائر في غزة في إطار العديد من الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. على وجه الخصوص، القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ((انظر القرار A/RES/ES-I 0/21 المعتمد في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2023؛ والقرار A/RES/ES-I 0/22 المعتمد في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2023)، وقرارات من قبل مجلس الأمن (انظر القرار S/RES/2712 (2023) المعتمد في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023؛ والقرار S/RES/2720 (2023) المعتمد في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2023))، التي تشير إلى العديد من جوانب الصراع. ومع ذلك، فإن نطاق هذه القضية المقدمة إلى المحكمة محدود، لأن جنوب أفريقيا أقامت هذه الإجراءات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

1. ملاحظات أولية

15 - لا يجوز للمحكمة أن تشير بتدابير مؤقتة إلا إذا كانت الأحكام التي استند إليها مقدم الطلب تبدو، للوهلة الأولى، وأنها توفر الأساس الذي يمكن أن يؤسَّس عليه اختصاصها، ولكنها لا تحتاج إلى أن تقتنع بطريقة نهائية بأن لها اختصاصًا فيما يتعلق بحيثيات الدعوى القضائية (انظر ادعاءات الإبادة الجماعية بموجب "الاتفاقية" الأولى بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر في 16 آذار (مارس) 2022، "تقارير محكمة العدل الدولية" 2022 (1)، الصفحات 217-218، الفقرة 24).

16 - في القضية المنظورة، تسعى جنوب أفريقيا إلى تحديد اختصاص المحكمة بناء على الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية (انظر الفقرة 3 أعلاه). ولذلك يجب على المحكمة أولاً أن تحدد ما إذا كانت تلك الأحكام تمنحها، للوهلة الأولى، اختصاصاً للحكم في موضوع القضية، وتمكينها -في حالة استيفاء الشروط الضرورية الأخرى- من الإشارة بتدابير مؤقتة.

17 - تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية على ما يلي:

"تُعرض المنازعات بين 'الأطراف المتعاقدة' المتعلقة بتفسير هذه "الاتفاقية" أو تطبيقها أو تنفيذها، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسؤولية دولة ما عن الإبادة الجماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من أطراف النزاع".

18 - جنوب أفريقيا وإسرائيل هما طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد أودعت إسرائيل وثيقة تصديقها في 9 آذار (مارس) 1950، وأودعت جنوب أفريقيا وثيقة انضمامها في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1998. ولم يقم أي من الطرفين بإدخال تحفظ على المادة التاسعة أو أي حكم آخر في "الاتفاقية".

3. وجود نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

19 - تجعل المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية اختصاص المحكمة مشروطًا بوجود نزاع يتعلق بتفسير "الاتفاقية"، أو تطبيقها أو الوفاء بالتزاماتها. والنزاع هو "خلاف حول نقطة قانونية أو حقيقة، أو تضارب في وجهات النظر القانونية أو المصالح" بين الأطراف (امتيازات مافروماتيس فلسطين، الحكم رقم 2، 1924، محكمة العدل الدولية، السلسلة أ، رقم 2، الصفحة 11). وحتى يكون هناك نزاع، "يجب إثبات أن ادعاء أحد الطرفين يعارضه الطرف الآخر بشكل إيجابي" (جنوب غرب أفريقيا (إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ ليبيريا ضد جنوب أفريقيا)، الاعتراضات الأولية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1962 ص. 328). يجب على الجانبين "أن يكون لديهما وجهات نظر متعارضة بشكل واضح فيما يتعلق بمسألة أداء أو عدم أداء التزامات دولية معينة" (الانتهاكات المزعومة للحقوق السيادية والمساحات البحرية في البحر الكاريبي (نيكاراغوا ضد كولومبيا)، الاعتراضات التمهيدية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية للعام 2016 (1)، الصفحة 26، الفقرة 50، بالاستشهاد بتفسير معاهدات السلام مع بلغاريا والمجر ورومانيا، المرحلة الأولى، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1950، ص. 74). ولتقرير ما إذا كان هناك نزاع في هذه القضية، لا يمكن للمحكمة أن تقتصر على الإشارة إلى أن أحد الطرفين يؤكد أن "الاتفاقية" تنطبق، بينما ينكر الطرف الآخر ذلك (انظر ادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها) بشأن الإبادة الجماعية (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر في 16 آذار (مارس) 2022، تقارير محكمة العدل الدولية 2022 (1)، الصفحات 218-219، الفقرة 28).

20 - وبما أن جنوب أفريقيا قد استشهدت، كأساس لاختصاص المحكمة، بشرط التسوية في اتفاقية الإبادة الجماعية، فيجب على المحكمة أيضًا أن تتأكد، في المرحلة الحالية من الإجراءات، مما إذا كان يبدو أن الأفعال والتقصيرات التي اشتكى منها مقدم الدعوى يمكن أن تندرج ضمن نطاق تلك "الاتفاقية" من حيث الموضوع (انظر مزاعم الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر في 16 آذار (مارس) 2022، تقارير محكمة العدل الدولية 2022 (1)، الصفحة 219، الفقرة 29).

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21 - تزعم جنوب أفريقيا أن هناك نزاعاً قائماً مع إسرائيل فيما يتعلق بتفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتطبيقها وتنفيذ التزاماتها. وتؤكد أن جنوب أفريقيا، قبل تقديم طلبها، أعربت بشكل متكرر وعاجل عن مخاوفها، في تصريحات عامة وفي مختلف المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، من أن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وعلى وجه الخصوص، كما هو مبين في بيان إعلامي أصدرته وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، التقى المدير العام للوزارة بسفير إسرائيل في جنوب إفريقيا في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 وأبلغه بأنه؛ في حين أدانت جنوب أفريقيا "هجمات حماس على المدنيين"، إلا أنها اعتبرت رد إسرائيل على هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 غير قانوني وتعتزم إحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والدعوة إلى التحقيق مع قيادة إسرائيل لارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وبالإضافة إلى ذلك، في الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2023، والتي كانت إسرائيل ممثلة فيها، ذكر ممثل جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة على وجه التحديد أن "أحداث الأسابيع الستة الماضية في غزة أوضحت أن إسرائيل تتصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية". ويرى المدعي أن النزاع بين الطرفين قد تبلور بالفعل في ذلك الوقت. وبحسب جنوب أفريقيا، نفت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية في وثيقة نشرتها وزارة خارجيتها في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2023 وتم تحديثها في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2023، بعنوان "الصراع بين حماس وإسرائيل 2023: أسئلة متكررة"، التي نصت على وجه الخصوص على أن "ليس الاتهام بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس له من الصحة على الإطلاق من حيث الواقع والقانون فحسب، بل هو أمر بغيض من الناحية الأخلاقية". ويذكر مقدم الادعاء أيضًا أنه في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2023، أرسلت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا مذكرة شفهية إلى سفارة إسرائيل في بريتوريا. وتدعي أنها كررت في هذه المذكرة الشفهية وجهة نظرها بأن أعمال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأن جنوب أفريقيا ملزمة بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية. ويذكر المدّعي أن إسرائيل ردت بمذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 27 كانون الأول (ديسمبر) 2023. ومع ذلك، يؤكد أن إسرائيل، في تلك المذكرة الشفهية، فشلت في معالجة القضايا التي أثارتها جنوب أفريقيا.











22 - يؤكد المدعي، أيضًا، أن بعض الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، إن لم يكن كلها، في أعقاب الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تندرج ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية. ويزعم أنه، في انتهاك للمادة 1 من "الاتفاقية"، "ارتكبت إسرائيل، وترتكب، أعمال إبادة جماعية محددة في المادة 11" من "الاتفاقية" وأن "إسرائيل، ومسؤوليها و/أو وكلائها، تصرفوا بقصد تدمير الفلسطينيين" في غزة، وهم جزء من مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية". وتشمل الأفعال المعنية، بحسب جنوب أفريقيا، قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب بأذى جسدي وعقلي خطير لهم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، والتهجير القسري للناس في غزة. وتزعم جنوب أفريقيا كذلك أن إسرائيل "... فشلت في منع أو معاقبة أفعال: الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، ومحاولة الإبادة الجماعية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية، بما يتعارض مع المادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية الإبادة الجماعية".



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23 - تدعي إسرائيل أن جنوب أفريقيا فشلت في إثبات الاختصاص الظاهر للمحكمة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. وتجادل أولاً بأنه لا يوجد نزاع بين البلدين لأن جنوب أفريقيا لم تمنح إسرائيل فرصة معقولة للرد على مزاعم الإبادة الجماعية قبل أن تقدم جنوب أفريقيا طلبها. وتؤكد إسرائيل أن تصريحات جنوب أفريقيا العلنية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، من ناحية، والوثيقة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، من ناحية أخرى، إن هذه القضايا غير الموجهة بشكل مباشر أو حتى غير مباشر إلى جنوب أفريقيا، لا تكفي لإثبات وجود "معارضة إيجابية" لوجهات النظر، كما يقتضي الفقه والسوابق القضائية للمحكمة. ويؤكد المدعى عليه أنه، في المذكرة الشفهية الموجهة من سفارة إسرائيل في بريتوريا إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، بتاريخ 27 كانون الأول (ديسمبر) 2023، ردًا على المذكرة الشفهية لجنوب أفريقيا، بتاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2023، اقترحت إسرائيل عقد اجتماع بين الطرفين لمناقشة القضايا التي أثارتها جنوب أفريقيا، لكنها تقول إن جنوب أفريقيا تجاهلت هذه المحاولة لفتح حوار في ذلك الوقت. وترى إسرائيل أن تأكيدات جنوب أفريقيا أحادية الجانب ضد إسرائيل، في ظل غياب أي تفاعل ثنائي بين الدولتين قبل تقديم الدعوى، لا تكفي لإثبات وجود نزاع وفقًا للمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية.

24 - كما تدفع إسرائيل أيضًا بأن الأفعال التي تشكو منها جنوب أفريقيا لا يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية لأنه لم يتم إثبات وجود النية المحددة الضرورية لتدمير الشعب الفلسطيني، كليا أو جزئيا، في حد ذاته، حتى على أساس ظاهري. ووفقًا لإسرائيل، فإنها تصرفت في أعقاب الفظائع التي ارتكبت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وفي مواجهة الهجمات الصاروخية العشوائية التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، بنية الدفاع عن نفسها، وإنهاء التهديدات ضدها وإنقاذ الرهائن. وتضيف إسرائيل، علاوة على ذلك، أن ممارساتها المتمثلة في تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين وتيسير وصول المساعدة الإنسانية تثبت عدم وجود أي نية للإبادة الجماعية. وتؤكد إسرائيل أن أي مراجعة متأنية للقرارات الرسمية المتعلقة بالنزاع في غزة التي اتخذتها السلطات المختصة في إسرائيل منذ اندلاع الحرب، ولا سيما القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي ومجلس وزراء الحرب، وكذلك مديرية العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي، تظهر التركيز على ضرورة تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ومن وجهة نظرها، فإن هذا يثبت بوضوح أن مثل هذه القرارات تفتقر إلى نية الإبادة الجماعية.

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25 - تشير المحكمة إلى أنه، لأغراض تحديد ما إذا كان هناك نزاع بين الطرفين وقت تقديم الدعوى، فإنها تأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص أي بيانات أو مستندات متبادلة بين الطرفين، بالإضافة إلى أي حوارات تمت في أحداث متعددة الأطراف. وبفعلها ذلك، فإنها تولي اهتماما خاصا لمؤلف البيان أو الوثيقة، والمرسل إليه المقصود أو الفعلي، ومحتواه. إن وجود نزاع هو أمر يخضع لقرار موضوعي تتخذه المحكمة؛ وهي مسألة جوهرية، وليست مسألة شكل أو إجراء (انظر ادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر في 16 آذار (مارس) 2022، تقارير محكمة العدل الدولية 2022 (1)، الصفحات 220-221، الفقرة 35).

26 - تشير المحكمة إلى أن جنوب أفريقيا أصدرت بيانات وتصريحات عامة في مختلف المحافل متعددة الأطراف والثنائية، والتي أعربت فيها عن رأيها بأنه، في ضوء طبيعة ونطاق ومدى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى الانتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وعلى سبيل المثال، في الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2023، والتي كانت إسرائيل ممثلة فيها، ذكر ممثل جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة أن "أحداث الأسابيع الستة الماضية في غزة أظهرت أن إسرائيل تتصرف بما يتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية". وأشارت جنوب أفريقيا إلى هذا البيان في مذكرتها الشفهية المؤرخة في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2023 الموجهة إلى سفارة إسرائيل في بريتوريا.



27 - تشير المحكمة إلى أن إسرائيل رفضت أي اتهام بارتكاب إبادة جماعية في سياق النزاع في غزة في وثيقة نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بتاريخ 6 كانون الأول (ديسمبر) 2023، وتم تحديثها لاحقًا وإعادة نشرها على الموقع الإلكتروني لجيش الدفاع الإسرائيلي بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر) 2023 تحت عنوان "الحرب ضد حماس: الإجابة عن أسئلتك الأكثر إلحاحًا"، جاء فيه أن "الاتهام بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل ليس فقط لا أساس له من الصحة على الإطلاق من حيث الواقع والقانون، بل هو بغيض من الناحية الأخلاقية". وفي الوثيقة، ذكرت إسرائيل أيضًا أن "الاتهام بالإبادة الجماعية... ليس اتهامًا غير متماسك من الناحية القانونية والواقعية فحب، بل إنه أمر فاحش" وأنه "لا يوجد... أساس صحيح، في الواقع أو القانون، لهذه التهمة الشنيعة بالإبادة الجماعية".

28 - في ضوء ما ورد أعلاه، ترى المحكمة أنه يبدو أن الطرفين لديهما وجهات نظر متعارضة بشكل واضح حول ما إذا كانت بعض الأفعال أو أوجه التقصير التي يُزعم أن إسرائيل ارتكبتها في غزة ترقى إلى مستوى انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وترى المحكمة أن العناصر المذكورة أعلاه كافية في هذه المرحلة ظاهريا لإثبات وجود نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.

29 - فيما يتعلق بما إذا كانت الأفعال وأوجه القصور التي اشتكى منها مقدم الدعوى تبدو وكأنها يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، تشير المحكمة إلى أن جنوب أفريقيا تعتبر إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وعن الفشل في منع أعمال الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وتزعم جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت أيضًا التزامات أخرى بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ"التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، ومحاولة الإبادة الجماعية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية".

30 - في المرحلة الحالية من الإجراءات، ليست المحكمة مطالبة بالتأكد مما إذا كانت هناك أي انتهاكات لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ولا يمكن للمحكمة أن تتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج إلا في مرحلة النظر في موضوع هذه القضية. وكما سبقت الإشارة (انظر الفقرة 20 أعلاه)، في مرحلة إصدار أمر بشأن طلب الإشارة بتدابير احترازية، تتمثل مهمة المحكمة في تقرير ما إذا كانت الأفعال أو حالات التقصير التي اشتكى منها مقدم الدعوى تبدو قابلة لأن تندرج ضمن نطاق أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية (راجع ادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، التدابير الاحترازية، الأمر المؤرخ بتاريخ 16 آذار (مارس) 2022، تقارير محكمة العدل الدولية 2022 (1)، الصفحة 222، الفقرة 43). ومن وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال وحالات التقصير التي زعمت جنوب أفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة يمكن أن تندرج ضمن أحكام "الاتفاقية".

3. الاستنتاج بشأن الاختصاص الظاهر

31 - في ضوء ما سبق، تخلص المحكمة إلى أن لديها، في الانطباع الأول، اختصاصًا بموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية للنظر في القضية.



32 - وبالنظر إلى الاستنتاج المذكور أعلاه، ترى المحكمة أنها لا تستطيع الموافقة على طلب إسرائيل بشطب القضية من القائمة العامة.

III. موقف جنوب أفريقيا

33 - تشير المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يطعن في موقف المدعي في الإجراءات الحالية. وتشير إلى أنه، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غامبيا ضد ميانمار) حيث تم الاحتجاج أيضًا بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، لاحظت أن جميع الدول الأطراف في "الاتفاقية" لديها مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة الإبادة الجماعية، من خلال إلزام أنفسها بالوفاء بالالتزامات الواردة في "الاتفاقية". وتعني هذه المصلحة المشتركة أن الالتزامات المعنية مستحقة على أي دولة تجاه جميع الدول الأطراف الأخرى في "الاتفاقية" ذات الصلة؛ فهي التزامات تجاه الجميع، بمعنى أن لكل دولة طرف مصلحة في الامتثال لها في أي حالة معنية. وتستلزم المصلحة المشتركة في الامتثال للالتزامات ذات الصلة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أنه يحق لأي دولة طرف، من دون تمييز، الاحتجاج بمسؤولية دولة طرف أخرى عن انتهاك مزعوم لالتزاماتها تجاه الكافة. وبناء على ذلك، وجدت المحكمة أنه يجوز لأي دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية أن تحتج بمسؤولية دولة طرف أخرى، بما في ذلك من خلال إقامة دعوى أمام المحكمة، بهدف التقرير بشأن الفشل المزعوم في الامتثال لالتزاماتها تجاه الكافة بموجب "الاتفاقية"، ووضع حد لهذا الفشل (تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غامبيا ضد ميانمار)، الاعتراضات التمهيدية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2022 (11)، الصفحات من 516 إلى 517، الفقرات 107-108 و112).

34 - تخلص المحكمة، بافتراض صحة البيانات حتى يثبت بطلانها، إلى أن جنوب أفريقيا لديها الحق في أن تعرض عليها النزاع مع إسرائيل بشأن الانتهاكات المزعومة للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

IV. الحقوق المطلوب حمايتها والصلة بين هذه الحقوق والتدابير المطلوبة

3 إن سلطة المحكمة في الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 41 من النظام الأساسي تضع في اعتبارها الحفاظ على الحقوق التي يطالب بها الأطراف في قضية ما، إلى حين صدور قرارها بشأن موضوعها. ويترتب على ذلك أن المحكمة يجب أن تُعنى بالحفاظ، من خلال هذه التدابير، على الحقوق التي قد تحكم فيما بعد بأنها تحق لأي من الطرفين. ولذلك، لا يجوز للمحكمة أن تمارس هذه السلطة إلا إذا اقتنعت بأن الحقوق التي يؤكدها الطرف الذي يطلب اتخاذ مثل هذه التدابير مقبولة على الأقل (انظر، على سبيل المثال، ادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر في 16 آذار (مارس) 2022، تقارير محكمة العدل الدولية 2022 (1)، صفحة 223، الفقرة 50).

36 - ومع ذلك، في هذه المرحلة من الإجراءات، ليست المحكمة مطالبة بأن تحدد بشكل نهائي ما إذا كانت الحقوق التي ترغب جنوب أفريقيا في حمايتها موجودة أم لا. وليس عليها إلا أن تقرر ما إذا كانت الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا، والتي تسعى إلى حمايتها، معقولة أم لا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك صلة بين الحقوق المطلوب حمايتها والتدابير الاحترازية المطلوبة (ادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر بتاريخ 16 آذار (مارس) 2022، تقارير محكمة العدل الدولية 2022 (1)، صفحة 224، الفقرة 51).

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37 - تجادل جنوب أفريقيا بأنها تسعى إلى حماية حقوق الفلسطينيين في غزة، فضلاً عن حقوقها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وتشير إلى حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية ومحاولات الإبادة الجماعية والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية والتواطؤ في الإبادة الجماعية والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية. ويجادل المدعي بأن "الاتفاقية" تحظر تدمير مجموعة أو جزء منها، ويذكر أن الفلسطينيين في قطاع غزة، بسبب عضويتهم في مجموعة، "يتمتعون بالحماية بموجب "الاتفاقية"، كما هي المجموعة نفسها". وتجادل جنوب أفريقيا أيضًا بأنها تسعى إلى حماية حقها في ضمان الامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية. وتؤكد جنوب أفريقيا أن الحقوق المعنية "معقولة على الأقل"، لأنها "ترتكز على تفسير محتمل" لاتفاقية الإبادة الجماعية.

38 - وتؤكد جنوب أفريقيا أن الأدلة المعروضة على المحكمة "تظهر بشكل لا يقبل الجدل وجود نمط من السلوك والنية ذات الصلة، والتي تبرر ادعاءً معقولاً بارتكاب أعمال إبادة جماعية". وتزعم، على وجه الخصوص، ارتكاب الأفعال التالية بقصد الإبادة الجماعية: القتل؛ والتسبب في أذى جسدي وعقلي خطير؛ والإضرار بظروف حياة المجموعة التي تهدف إلى تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا؛ وفرض تدابير تهدف إلى تدميرها؛ ومنع الولادات داخل المجموعة. وترى جنوب أفريقيا أن نية الإبادة الجماعية واضحة من الطريقة التي يجري بها الهجوم العسكري الإسرائيلي، ومن النمط الواضح لسلوك إسرائيل في غزة، ومن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون فيما يتعلق بالعملية العسكرية في قطاع غزة. ويؤكد المدّعي أيضًا أن "الفشل المتعمد لحكومة إسرائيل في إدانة ومنع ومعاقبة هذا التحريض على الإبادة الجماعية يشكل في حد ذاته انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية الإبادة الجماعية".

وتشدد جنوب أفريقيا على أن أي نية معلنة من جانب المدَّعى عليه لتدمير "حماس" لا تلغي وجود نية لدى إسرائيل للإبادة الجماعية تجاه كل أو جزء من الشعب الفلسطيني في غزة.

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39 - تذكر إسرائيل أنه يجب على المحكمة، في مرحلة التدابير الاحترازية، أن تثبت أن الحقوق التي يطالب بها الأطراف في قضية ما هي حقوق معقولة، ولكنّ "الإعلان ببساطة عن أن الحقوق المطالب بها معقولة ليس كافيا". ووفقاً للمدعى عليه، يتعين على المحكمة أيضاً أن تنظر في ادعاءات الوقائع في السياق ذي الصلة، بما في ذلك مسألة الانتهاك المحتمل للحقوق المطالب بها.

40 - وتدفع إسرائيل بأن الإطار القانوني المناسب للنزاع في غزة هو القانون الإنساني الدولي، وليس اتفاقية الإبادة الجماعية. وترى أنه في حالات حرب المدن، قد تكون الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة غير مقصودة للاستخدام المشروع للقوة ضد الأهداف العسكرية، ولا تشكل أعمال إبادة جماعية. وتعتبر إسرائيل أن جنوب أفريقيا قد أساءت عرض الحقائق على الأرض، وتلاحظ أن جهودها لتخفيف الضرر عند القيام بعمليات وتخفيف المشقة والمعاناة من خلال الأنشطة الإنسانية في غزة يعمل على تبديد -أو على الأقل يدفع ضد- أي ادعاء بوجود نية للإبادة الجماعية. ووفقاً للمدعى عليه، فإن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي قدمتها جنوب أفريقيا "مضللة في أحسن الأحوال" و"لا تتفق مع سياسة الحكومة". كما لفتت إسرائيل الانتباه إلى إعلان النائب العام الأخير أن "أي بيان يدعو، في جملة أمور، إلى إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين... قد يرقى إلى مستوى جريمة جنائية، بما في ذلك جريمة التحريض"، وأنه "في الوقت الحالي، هناك العديد من هذه الحالات قيد التحقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية". ومن وجهة نظر إسرائيل، فإنه لا تلك التصريحات ولا نمط سلوكها في قطاع غزة يؤدي إلى "استنتاج معقول" عن نية الإبادة الجماعية. وعلى أي حال، تزعم إسرائيل أنه بما أن الغرض من التدابير الاحترازية هو الحفاظ على حقوق كلا الطرفين، فيجب على المحكمة، في هذه القضية، أن تنظر في حقوق كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل و"توازنها". وتؤكد المدعى عليها أنها تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها، بما في ذلك أولئك الذين تم أسرهم واحتجازهم كرهائن نتيجة للهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. ونتيجة لذلك، تدعي أن حقها في الدفاع عن النفس أمر بالغ الأهمية لأي تقييم للوضع الحالي.

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41 - تشير المحكمة إلى أنه وفقا للمادة الأولى من "الاتفاقية"، تعهدت جميع الدول الأطراف فيها "بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وتنص المادة الثانية على ما يلي:

"تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بهذه الصفة:

(أ‌) قتل أفراد المجموعة؛

(ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد المجموعة؛

(ج) إخضاع المجموعة عمداً لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة؛

(هـ) نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى".

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42 - عملاً بالمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية، تحظر الاتفاقية أيضًا الأفعال التالية: التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية (المادة الثالثة، الفقرة (ب))؛ والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية (المادة الثالثة، الفقرة (ج))؛ ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية (المادة الثالثة، الفقرة (د))؛ والتواطؤ في الإبادة الجماعية (المادة الثالثة، الفقرة (هـ)).

43 - تهدف أحكام "الاتفاقية" إلى حماية أفراد مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية من أعمال الإبادة الجماعية أو أي أعمال أخرى يعاقب عليها، المنصوص عليها في المادة الثالثة. وترى المحكمة أن هناك علاقة بين حقوق الأعضاء للمجموعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والالتزامات الواقعة على عاتق الدول الأطراف فيها، وحق أي دولة طرف في التماس الامتثال لها من قبل دولةٍ طرف أخرى (تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غامبيا ضد ميانمار)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر في 23 كانون الثاني (يناير) 2020، تقارير محكمة العدل الدولية للعام 2020، صفحة 20، الفقرة 52).

44 - تشير المحكمة إلى أنه لكي تندرج الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، "يجب أن يكون القصد هو تدمير جزء كبير على الأقل من مجموعة معينة. وهذا ما تقتضيه طبيعة جريمة الإبادة الجماعية: بما أن موضوع الاتفاقية والغرض منها ككل هو منع التدمير المتعمد للمجموعات، يجب أن يكون الجزء المستهدف مهما بدرجة كافية ليكون له تأثير على المجموعة ككل". (تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2007 (1)، صفحة 126، الفقرة 198).

45 - يبدو أن الفلسطينيين يشكلون "مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية" متميزة، وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية. وتلاحظ المحكمة أنه، وفقًا لمصادر الأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة. ويشكل الفلسطينيون في قطاع غزة جزءاً كبيراً من المجموعة المحمية.

46 - تشير المحكمة إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر 2023 قد أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلاً عن التدمير الهائل للمنازل، والتهجير القسري للغالبية العظمى من السكان، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية. وفي حين أنه لا يمكن التحقق من الأرقام المتعلقة بقطاع غزة بشكل مستقل، تشير المعلومات الأخيرة إلى مقتل 25.700 فلسطيني، وتم الإبلاغ عن أكثر من 63.000 إصابة، وتدمير أكثر من 360.000 وحدة سكنية أو تضررها جزئيا، وتشريد حوالي 1.7 مليون شخص داخليا (انظر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الأعمال العدائية في قطاع غزة وإسرائيل - الأثر المبلغ عنه، اليوم 109 (24 كانون الثاني (يناير) 2024)).

47 - تحيط المحكمة علماً، في هذا الصدد، بالبيان الذي أدلى به وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، السيد ماتن غريفيث، في 5 كانون الثاني (يناير) 2024:

"لقد أصبحت غزة مكانا للموت واليأس.

... الأسر تنام في العراء بينما تنخفض درجات الحرارة. وقد تعرضت المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها حفاظاً على سلامتهم للقصف. وتتعرض المرافق الطبية لهجمات لا هوادة فيها. والمستشفيات القليلة التي تعمل جزئيا مكتظة بحالات الإصابة بالصدمة، وتعاني من نقص حاد في جميع الإمدادات، وتغمرها أعداد كبيرة من الأشخاص اليائسين الذين يبحثون عن الأمان.

هناك كارثة صحية عامة تتكشف. وتنتشر الأمراض المعدية في الملاجئ المكتظة مع تسرب مياه المجاري. وتلد حوالي 180 امرأة فلسطينية يومياً وسط هذه الفوضى. ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة على الإطلاق. أصبحت المجاعة قاب قوسين أو أدنى.

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من آلام في البطن، كانت الأسابيع الـ12 الماضية مؤلمة: لا يوجد طعام. ولا ماء. ولا مدارس. لا شيء سوى أصوات الحرب المرعبة، يومًا بعد يوم.

لقد أصبحت غزة ببساطة غير صالحة للسكن. ويشهد شعبها تهديدات يومية لوجودهم ذاته -بينما يراقب العالم ذلك". (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، "مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة: الحرب في غزة يجب أن تنتهي"، بيان لمارتن غريفيث، وكيل الأمين العام المنسق للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، 5 كانون الثاني (يناير) 2024).

48 - في أعقاب بعثة إلى شمال غزة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه اعتبارًا من 21 كانون الأول (ديسمبر) 2023:

"تواجه نسبة غير مسبوقة، هي 93 في المائة من سكان غزة، مستويات عالية من الجوع، مع عدم كفاية الغذاء، ومستويات عالية من سوء التغذية. وتواجه أسرة واحدة على الأقل من كل 4 أسر "ظروفا كارثية"، حيث: تعاني من نقص شديد في الغذاء والمجاعة، وتلجأ إلى بيع ممتلكاتها وغيرها من التدابير المتطرفة لتوفير وجبة بسيطة. المجاعة والعوز والموت واضحة. (منظمة الصحة العالمية، "مزيج قاتل من الجوع والمرض يؤدي إلى المزيد من الوفيات في غزة"، 21 كانون الأول (ديسمبر) 2023؛ انظر أيضًا برنامج الأغذية العالمي، "غزة على حافة الهاوية حيث يواجه واحد من كل أربعة أشخاص الجوع الشديد"، 20 كانون الأول (ديسمبر) 2023).

49 - وتشير المحكمة كذلك إلى البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، السيد فيليب لازاريني، في 13 كانون الثاني (يناير) 2024:



"لقد مر 100 يوم منذ بدء الحرب المدمرة التي أسفرت عن مقتل وتشريد الناس في غزة، في أعقاب الهجمات المروعة التي نفذتها 'حماس' والجماعات الأخرى ضد الناس في إسرائيل. لقد مر 100 يوم من المحنة والقلق على الرهائن وعائلاتهم.

في الأيام القليلة الماضية، تسبب القصف المستمر في جميع أنحاء قطاع غزة في نزوح جماعي للسكان الذين يعيشون في حالة من الانتقال المستمر -حيث يتم اقتلاعهم باستمرار وإجبارهم على المغادرة بين عشية وضحاها، فقط للانتقال إلى أماكن غير آمنة أيضًا. كان هذا أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ العام 1948.

لقد أثرت هذه الحرب على أكثر من مليوني شخص؛ أي مجموع سكان غزة. وسوف يحمل العديد منهم ندوبًا مدى الحياة، جسدية ونفسية. وتعاني الغالبية العظمى، بما في ذلك الأطفال، من صدمات نفسية عميقة.

أصبحت ملاجئ (الأونروا) المكتظة وغير الصحية الآن "موطنًا" لأكثر من 1.4 مليون شخص. وهم يفتقرون إلى كل شيء، من الطعام إلى النظافة إلى الخصوصية. ويعيش الناس في ظروف غير إنسانية، حيث تنتشر الأمراض، بما في ذلك بين الأطفال. إنهم يعيشون حياة في ما لا يمكن العيش فيه، وعقارب الساعة تدق بسرعة نحو المجاعة.

إن محنة الأطفال في غزة مفجعة بشكل خاص. ثمة جيل كامل من الأطفال مصاب بصدمات نفسية وسيستغرق شفاؤه سنوات. وقد قُتل الآلاف، وشُوهوا، وتيتموا. ومئات الآلاف منهم محرومون من التعليم. إن مستقبلهم في خطر، مع عواقب بعيدة المدى وطويلة الأمد". (الأونروا، "قطاع غزة: 100 يوم من الموت والدمار والتهجير"، بيان صادر عن فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، 13 كانون الثاني (يناير) 2024).

50 - وذكر المفوض العام لـ(الأونروا) أيضًا، أن الأزمة في غزة "تتفاقم بسبب اللغة التي تجرِّد من الإنسانية" (الأونروا، "قطاع غزة: 100 يوم من الموت والدمار والتشريد"، بيان صادر عن فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، 13 كانون الثاني (يناير) 2024).

51 - وفي هذا الصدد، أحاطت المحكمة علمًا بعدد من التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين. وهي تلفت الانتباه، على وجه الخصوص، إلى الأمثلة التالية.

52 - في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أعلن السيد يواف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه أمر بفرض "حصار كامل" على مدينة غزة وأنه لن يكون هناك "كهرباء ولا طعام ولا وقود" وأن "كل شيء مغلق". وفي اليوم التالي، صرح الوزير غالانت، متحدثًا إلى القوات الإسرائيلية على حدود غزة، بما يلي:

"لقد رفعتُ كل القيود... لقد رأيتم ما نقاتل ضده. نحن نقاتل حيوانات بشرية. هذا 'داعش' غزة. هذا هو ما نقاتل ضده... غزة لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل. لن تكون هناك 'حماس'. سوف نقضي على كل شيء. إذا لم يستغرق الأمر يوما واحدا، فسوف يستغرق أسبوعًا، وسوف يستغرق أسابيع أو حتى أشهرا، وسوف نصل إلى كل الأماكن".

وفي 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، صرح السيد إسحاق هرتزوغ، رئيس إسرائيل، في إشارة إلى غزة:

"إننا نعمل ونقوم بعمليات عسكريا وفقًا لقواعد القانون الدولي. بشكل لا لبس فيه. إنها أمة بأكملها هي المسؤولة. ليس صحيحًا هذا الخطاب عن مدنيين غير مدركين وغير متورطين. إنه غير صحيح على الإطلاق. كان بإمكانهم أن ينتفضوا. كان بإمكانهم القتال ضد ذلك النظام الشرير الذي استولى على غزة في انقلاب. لكننا في حالة حرب. نحن في حالة حرب. نحن في حالة حرب. نحن ندافع عن منازلنا. نحن نحمي منازلنا. هذه هي الحقيقة. والأمة عندما تحمي وطنها تقاتل. وسنقاتل حتى نكسر عمودهم الفقري".

في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، صرح السيد إسرائيل كاتز، وزير الطاقة والبنية التحتية في إسرائيل آنذاك، على موقع X (تويتر سابقًا):

"سوف نقاتل منظمة 'حماس' الإرهابية وندمرها. وقد أُمِر جميع السكان المدنيين في (غزة) بالمغادرة فوراً. سوف ننتصر. لن يحصلوا على قطرة ماء أو بطارية واحدة حتى يغادروا العالم".

53 - تحيط المحكمة علمًا أيضًا بالبيان الصحفي المؤرخ بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، الصادر عن 37 مقرراً خاصاً وخبيراً مستقلاً وأعضاء في الفرق العاملة ضمن "الإجراءات الخاصة" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أعربوا فيه عن قلقهم بشأن "الإبادة الجماعية الواضحة. وخطاب تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، الصادر عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية". وبالإضافة إلى ذلك، في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، لاحظت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري" أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة الحادة في خطاب الكراهية العنصرية وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)".

54 - ترى المحكمة أن الوقائع والظروف المذكورة أعلاه كافية لاستنتاج أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا على الأقل، والتي تلتمس حمايتها هي حقوق معقولة. وهذا هو واقع الحال فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة للحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأعمال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة، وحق جنوب أفريقيا في السعي إلى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

55 - تنتقل المحكمة الآن إلى شرط الربط بين الحقوق المعقولة التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتدابير الاحترازية المطلوبة.

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56 - ترى جنوب أفريقيا أن هناك صلة بين الحقوق المطلوب حمايتها والتدابير الاحترازية التي تطلبها. وتؤكد، على وجه الخصوص، أن التدابير الاحترازية الستة الأولى تم طلب إقرارها لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في حين أن التدابير الثلاثة الأخيرة تهدف إلى حماية سلامة الإجراءات أمام المحكمة وحق جنوب أفريقيا في الحصول على حقها في المطالبة بالفصل فيها بشكل عادل.

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57 - ترى إسرائيل أن التدابير المطلوبة تتجاوز ما هو ضروري لحماية الحقوق على أساس مؤقت، وبالتالي لا علاقة لها بالحقوق المطلوب حمايتها. ويؤكد المدَّعى عليه، في جملة أمور، أن إقرار الإجراءين الأول والثاني اللذين تسعى إليهما جنوب أفريقيا (انظر الفقرة 11 أعلاه) من شأنه أن ينقض السوابق القضائية للمحكمة، لأن تلك التدابير ستكون "لحماية حق لا يمكن أن يشكل أساس حكم في ممارسة الولاية القضائية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

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58 - وجدت المحكمة بالفعل (انظر الفقرة 54 أعلاه) أن بعض الحقوق التي أكدتها جنوب أفريقيا على الأقل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية هي حقوق معقولة.

59 - ترى المحكمة أن بعض التدابير الاحترازية على الأقل، بحكم طبيعتها في حد ذاتها، التي تسعى جنوب أفريقيا إلى اتخاذها تهدف إلى الحفاظ على الحقوق المعقولة التي تؤكدها على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه القضية، أي حق الفلسطينيين في حماية غزة من أعمال الإبادة الجماعية والأعمال المحظورة ذات الصلة المذكورة في المادة الثالثة، وحق جنوب أفريقيا في السعي إلى امتثال إسرائيل لالتزامات الأخيرة بموجب الاتفاقية. ولذلك، توجد صلة بين الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي وجدت المحكمة أنها معقولة، وعلى الأقل بعض التدابير الاحترازية المطلوبة.

V. خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه وشرط الاستعجال

60 - تتمتع المحكمة، عملاً بالمادة 41 من نظامها الأساسي، بسلطة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة عندما يمكن أن يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي تكون موضوع إجراءات قضائية أو عندما قد يؤدي التجاهل المزعوم لهذه الحقوق إلى عواقب لا يمكن إصلاحها (انظر، على سبيل المثال، ادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر بتاريخ 16 آذار (مارس) 2022، تقارير محكمة العدل الدولية (1)، الصفحة 226، الفقرة 65).

61 - ومع ذلك، فإن سلطة المحكمة في الإشارة بفرض تدابير مؤقتة لن تمارس إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة، بمعنى أن هناك خطرا حقيقيا ووشيكا من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المطالب بها قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي. ويتم استيفاء شرط الاستعجال عندما يمكن أن تحدث الأفعال التي يمكن أن تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه "في أي لحظة" قبل أن تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن القضية (ادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر في 16 آذار (مارس) 2022، تقارير محكمة العدل الدولية 2022 (1)، الصفحة 227، الفقرة 66). ولذلك يجب على المحكمة أن تنظر فيما إذا كان هذا الخطر موجودًا في هذه المرحلة من الإجراءات.

62 - ليست المحكمة مطالبة، لأغراض قرارها بشأن طلب الإشارة بتدابير مؤقتة، بإثبات وجود انتهاكات للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولكن بتحديد ما إذا كانت الظروف تتطلب الإشارة بتدابير مؤقتة لحماية الحقوق بموجب هذه الأداة. وكما سبقت الإشارة، لا تستطيع المحكمة في هذه المرحلة التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن الوقائع (انظر الفقرة 30 أعلاه)، ويظل حق كل طرف في تقديم الحجج فيما يتعلق بالأسس الموضوعية غير متأثر بقرار المحكمة بشأن طلب الإشارة بفرض تدابير مؤقتة.

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6 - ترى جنوب أفريقيا أن هناك خطرًا واضحًا يتمثل في حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين في غزة وبحقوقها هي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وتؤكد أن المحكمة وجدت مرارًا وتكرارًا أن معيار التحيز الذي لا يمكن إصلاحه يتم استيفاؤه عندما تنشأ مخاطر جسيمة على حياة الإنسان أو الحقوق الأساسية الأخرى. ووفقاً لمقدمة الدعوى، فإن الإحصاءات اليومية تشكل دليلاً واضحاً على الضرورة الملحة وخطر التحيز الذي لا يمكن إصلاحه، حيث يُقتل في المتوسط 247 فلسطينياً ويجرح 629 ويتضرر أو يدمر 3.900 منزل فلسطيني كل يوم. وعلاوة على ذلك، فإن:

الفلسطينيون في قطاع غزة، من وجهة نظر جنوب أفريقيا، في:

"خطر الموت الفوري بسبب المجاعة، والجفاف والمرض نتيجة للحصار المستمر الذي تفرضه إسرائيل، وتدمير المدن الفلسطينية، وعدم السماح بوصول المساعدات الكافية إلى السكان الفلسطينيين، واستحالة توزيع هذه المساعدات المحدودة أثناء سقوط القنابل".

"وتؤكد المدعية أيضًا أن أي زيادة من جانب إسرائيل في وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تكون ردًا على طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة. وتضيف جنوب أفريقيا أنه "إذا لم يتم التحقق من انتهاكات (إسرائيل) لاتفاقية الإبادة الجماعية"، فإن فرصة جمع الأدلة وحفظها لمرحلة موضوع الدعوى ستتقوض بشكل خطير، إن لم تضع بالكامل.

64. تنفي إسرائيل وجود خطر حقيقي ووشيك لحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه في هذه القضية. وتدعي أنها اتخذت -وما تزال تتخذ- تدابير ملموسة تهدف على وجه التحديد إلى الاعتراف بِـ، وضمان حق المدنيين الفلسطينيين في غزة في الوجود، وأنها سهلت تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي هذا الصدد، تلاحظ المدعى عليها أنه، بمساعدة "برنامج الأغذية العالمي"، أعيد افتتاح عشرات المخابز مؤخرًا بقدرة إنتاجية تزيد على مليوني قطعة خبز يوميًا. وتدعي إسرائيل أيضًا أنها تواصل إمداد غزة بالمياه عبر خطي أنابيب، وأنها تسهل توصيل المياه المعبأة بكميات كبيرة، وأنها تقوم بإصلاح البنية التحتية للمياه وتوسيعها. وتشير كذلك إلى أن إمكانية الوصول إلى الإمدادات والخدمات الطبية قد زادت، وترى، على وجه الخصوص، أنها سهلت إنشاء ستة مستشفيات ميدانية ومستشفيين عائمين وأنه يجري بناء مستشفيين آخرين. وتدعي أيضاً أنه تم تسهيل دخول الفرق الطبية إلى غزة وأنه يجري إجلاء المرضى والجرحى عبر معبر رفح الحدودي. وبحسب إسرائيل، فقد تم أيضًا توزيع الخيام ومعدات الشتاء، كما تم تسهيل توصيل الوقود وغاز الطهي. وتشير إسرائيل كذلك إلى أنه وفقًا لبيان وزير دفاعها بتاريخ 7 كانون الثاني (يناير) 2024، فإن نطاق وشدة الأعمال العدائية آخذان في التناقص.

* *

65 - تشير المحكمة إلى أنه، كما أكد قرار الجمعية العامة 96 (ل) المؤرخ بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1946،

"الإبادة الجماعية هي إنكار حق الوجود لمجموعات بشرية بأكملها، كما أن القتل هو إنكار الحق في الحياة لأفراد من البشر؛ وهذا الحرمان من الحق في الوجود يصدم ضمير البشرية، ويؤدي إلى خسائر فادحة للإنسانية في شكل المساهمات الثقافية وغيرها التي تمثلها هذه المجموعات البشرية، وهو ما يتعارض مع القانون الأخلاقي وروح الأمم المتحدة وأهدافها".

ولاحظت المحكمة، على وجه الخصوص، أن اتفاقية الإبادة الجماعية "تم اعتمادها بشكل واضح لغرض إنساني وحضاري بحت"، لأن "هدفها، من ناحية، هو الحفاظ على وجود مجموعات بشرية معينة، ومن ناحية أخرى، تأكيد وتأييد المبادئ الأخلاقية الأكثر أساسية" (الردود على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نصيحة ورأي، تقارير محكمة العدل الدولية 1951، الصفحة 23).

66 - في ضوء القيم الأساسية التي تسعى اتفاقية الإبادة الجماعية إلى حمايتها، ترى المحكمة أن الحقوق المعقولة المعنية في هذه الإجراءات، أي حق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وحق جنوب أفريقيا في مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، هي ذات طبيعة تجعل المساس بها قد يؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه (انظر تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غامبيا ضد ميانمار)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر في 23 كانون الثاني (يناير) 2020، تقارير محكمة العدل الدولية للعام 2020، الصفحة 26، الفقرة 70).

67 - خلال النزاع الدائر، لفت كبار مسؤولي الأمم المتحدة الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى خطر زيادة تدهور الأوضاع في قطاع غزة. وتحيط المحكمة علمًا، على سبيل المثال، بالرسالة المؤرخة بتاريخ 6 كانون الأول (ديسمبر) 2023، حيث وجه الأمين العام للأمم المتحدة انتباه مجلس الأمن إلى المعلومات التالية:



"نظام الرعاية الصحية في غزة ينهار... لا يوجد مكان آمن في غزة.

"وسط القصف المستمر من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، ومن دون مأوى أو الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أتوقع أن ينهار النظام العام تمامًا قريبًا بسبب الظروف اليائسة، مما يجعل المساعدة الإنسانية، حتى المحدودة، مستحيلة. ومن الممكن أن يتكشف وضع أسوأ، بما في ذلك الأمراض الوبائية وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى البلدان المجاورة.

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"إننا نواجه خطرًا شديدًا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. إن الوضع يتدهور بسرعة ليتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها بالنسبة للفلسطينيين ككل، وللسلام والأمن في المنطقة. ويجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن". (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الوثيقة S/2023/962، 6 كانون الأول/ ديسمبر 2023).

68 - في 5 كانون الثاني (يناير) 2024، كتب الأمين العام مرة أخرى إلى مجلس الأمن، مقدمًا تحديثًا عن الوضع في قطاع غزة، ولاحظ أنه "من المؤسف أن المستويات المدمِّرة من الموت والدمار ما تزال مستمرة". (رسالة مؤرخة بتاريخ 5 كانون الثاني (يناير) (2024 من الأمين العام موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الوثيقة S/2024/26، كانون الثاني (يناير) 2024).

69 - وتحيط المحكمة علمًا أيضاً بالبيان الصادر في 17 كانون الثاني (يناير) 2024 عن المفوض العام للأونروا عند عودته من زيارته الرابعة إلى قطاع غزة منذ بداية النزاع الحالي في غزة: "في كل مرة أزور فيها غزة، أشهد كيف أن الناس غرقوا أكثر في اليأس، بينما يستمر الصراع من أجل البقاء كل ساعة". (الأونروا، "قطاع غزة: صراع من أجل البقاء اليومي وسط الموت والإرهاق واليأس"، بيان صادر عن فيليب لازاريني، المفوض العام للأمم المتحدة في غرب أستراليا، 17 كانون الثاني (يناير) 2024).

70 - ترى المحكمة أن السكان المدنيين في قطاع غزة ما يزالون في حالة ضعف شديد. وتشير إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 قد أسفرت، في جملة أمور، عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وتدمير المنازل والمدارس والمرافق الطبية وغيرها من الهياكل الأساسية الحيوية، فضلاً عن النزوح على نطاق واسع. (انظر الفقرة 46 أعلاه). وتشير المحكمة إلى أن العملية مستمرة وأن رئيس وزراء إسرائيل أعلن في 18 كانون الثاني (يناير) 2024 أن الحرب "ستستغرق عدة أشهر طويلة أخرى". وفي الوقت الحاضر، لا يستطيع العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة الحصول على الأمور الأكثر أساسية، مثل المواد الغذائية، ومياه الشرب، والكهرباء، والأدوية الأساسية والتدفئة.

71 - وتشير تقديرات "منظمة الصحة العالمية" إلى أن 15 في المائة من النساء اللاتي يلدن في قطاع غزة من المحتمل أن يتعرضن لمضاعفات، وتشير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة بسبب عدم إمكانية الحصول على الرعاية الطبية.

72 - في هذه الظروف، ترى المحكمة أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد للمزيد من التدهور قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.

73 - تشير المحكمة إلى بيان إسرائيل بأنها اتخذت خطوات معينة لمعالجة وتخفيف الظروف التي يواجهها السكان في قطاع غزة. وتشير المحكمة كذلك إلى أن المدعي العام الإسرائيلي ذكر مؤخرًا أن الدعوة إلى إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية، بما في ذلك جريمة التحريض، وأن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تنظر في العديد من هذه الحالات. وفي حين ينبغي تشجيع مثل هذه الخطوات، إلا أنها غير كافية لإزالة خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية.

74 - في ضوء الاعتبارات المبينة أعلاه، ترى المحكمة أن هناك حاجة ملحة، بمعنى أن هناك خطرا حقيقيا ووشيكا من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي وجدت المحكمة أنها معقولة، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

VI. الخلاصة والتدابير التي يتعين اعتمادها

75 - تخلص المحكمة، على أساس الاعتبارات المذكورة أعلاه، إلى أن الشروط التي يتطلبها نظامها الأساسي للإشارة باتخاذ التدابير الاحترازية مستوفاة. ولذلك، من الضروري، في انتظار قرارها النهائي، أن تشير المحكمة إلى تدابير معينة من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي رأت المحكمة أنها معقولة (انظر الفقرة 54 أعلاه).

76 - تشير المحكمة إلى أن لديها السلطة، بموجب نظامها الأساسي، عند تقديم طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة، للإشارة بتدابير تختلف، كليا أو جزئيا، عن تلك المطلوبة. وتشير الفقرة 2 من المادة 75 من لائحة المحكمة على وجه التحديد إلى هذه السلطة للمحكمة. وقد مارست المحكمة هذه السلطة بالفعل في عدة مناسبات في الماضي (انظر، على سبيل المثال، تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غامبيا ضد ميانمار)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر في 23 كانون الثاني (يناير) 2020، تقارير محكمة العدل الدولية 2020، الصفحة 28، الفقرة 77).

77 - في القضية الحالية، وبعد النظر في شروط التدابير الاحترازية التي طلبتها جنوب أفريقيا وظروف القضية، ترى المحكمة أن التدابير المطلوب الإشارة بتنفيذها ليس من الضروري أن تكون مطابقة لتلك المطلوبة.

78 - ترى المحكمة أنه، فيما يتعلق بالحالة الموصوفة أعلاه، يجب على إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال المتضمنة في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما: (أ) قتل أعضاء المجموعة، (ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأعضاء المجموعة، (ج) تعمد إخضاع المجموعة لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا، و(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة. وتشير المحكمة إلى أن هذه الأفعال تقع ضمن نطاق المادة 11 من الاتفاقية عندما تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو في مجموعة بهذه الصفة (انظر الفقرة 44 أعلاه). وترى المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن بشكل فوري عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه.

79 - وترى المحكمة أيضًا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأعضاء المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.

80 - وترى المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الوخيمة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

81 - يجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات المتعلقة بارتكاب أعمال ضمن نطاق المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.

82 - فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الذي طلبته جنوب أفريقيا بأن تقدم إسرائيل تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ أمرها، تشير المحكمة إلى أن لديها السلطة، المنصوص عليها في المادة 78 من لائحة المحكمة، للطلب من الأطراف تقديم معلومات حول أي مسألة تتعلق بتنفيذ أي تدابير مؤقتة أشارت بها. وبالنظر إلى التدابير الاحترازية المحددة التي قررت الإشارة بها، ترى المحكمة أنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر. ويتم بعد ذلك إرسال التقرير المقدم على هذا النحو إلى جنوب أفريقيا، التي ستتاح لها الفرصة لتقديم تعليقاتها إلى المحكمة بشأنه.

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83 - تشير المحكمة إلى أن أوامرها بشأن التدابير الاحترازية بموجب المادة 41 من النظام الأساسي لها أثر ملزم، وبالتالي تُرتِّب التزامات قانونية دولية على أي طرف توجه إليه الأوامر بتنفيذ التدابير الاحترازية (ادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، التدابير الاحترازية، الأمر الصادر في 16 آذار (مارس) 2022، تقارير محكمة العدل الدولية 2022 (1)، الصفحة 230، الفقرة 84).

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84 - تؤكد المحكمة، مجددًا، أن القرار الصادر في الإجراءات الحالية لا يحكم بأي حال من الأحوال بشكل مُسبق في مسألة اختصاص المحكمة في التعامل مع موضوع القضية أو أي أسئلة تتعلق بمقبولية الطلب أو بالموضوع نفسه. وهو لا يمس بحق حكومتي جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل في تقديم الحجج فيما يتعلق بهذه المسائل.

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85 - ترى المحكمة أنه من الضروري التأكيد أن جميع أطراف النزاع في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي. وهي تشعر بقلق بالغ إزاء مصير الرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم الذي وقع في إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 واحتجزتهم منذ ذلك الحين جماعة "حماس" وغيرها من الجماعات المسلحة، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورًا ومن دون قيد أو شرط.

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86 - لهذه الأسباب، تأمر المحكمة باتخاذ التدابير الاحترازية التالية:

(1) بأغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوتين،

سوف تتخذ دولة إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:

(أ) قتل أعضاء المجموعة؛

(ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛

(ج) فرض ظروف معيشية على الجماعة عمداً يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ و،

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.



المؤيدون: الرئيس دونوهيو؛ نائب الرئيس جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشوي، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإواساوا، ونولتي، وتشارلزورث، وبرانت؛ القاضي الخاص موسينيكي؛

المعارضون: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛



(2) بأغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوتين،

تضمن دولة إسرائيل، بأثر فوري، عدم قيام جيشها بارتكاب أي أعمال موصوفة في النقطة الأولى أعلاه؛

المؤيدون: الرئيس دونوهيو؛ نائب الرئيس جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشوي، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإواساوا، ونولتي، وتشارلزورث، وبرانت؛ القاضي الخاص موسينيكي؛



المعارضون: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛



(3) بأغلبية ستة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،

سوف تتخذ دولة إسرائيل جميع التدابير التي ضمن سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة؛



المؤيدون: الرئيس دونوهيو؛ نائب الرئيس جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشوي، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإواساوا، ونولتي، وتشارلزورث، وبرانت؛ والقاضيان الخاصان باراك وموسينيكي؛

المعارضون: القاضية سيبوتيندي؛



(4) بأغلبية ستة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،

سوف تتخذ دولة إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية القاتمة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة؛

المؤيدون: الرئيس دونوهيو؛ نائب الرئيس جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشوي، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإواساوا، ونولتي، وتشالزورث، وبرانت؛ القاضيان الخاصان باراك وموسينيكي؛

المعارضون: القاضية سيبوتيندي؛



(5) بأغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوتين،

سوف تتخذ دولة إسرائيل تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات بارتكاب أفعال ضمن نطاق المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة؛

المؤيدون: الرئيس دونوهيو؛ نائب الرئيس جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشوي، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإواساوا، ونولتي، وتشارلزورث، وبرانت؛ القاضي الخاص موسينيكي؛

المعارضون: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛



(6) بأغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوتين،

يجب على دولة إسرائيل أن تقدم تقريراً إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر.



المؤيدون: الرئيس دونوهيو؛ نائب الرئيس جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشوي، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، ولواساوا، ونولتي، وتشارلزورث، وبرانت؛ القاضي الخاص موسينيكي؛

المعارضون: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك.

حرر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والنص الإنجليزي هو المعتمد، في قصر السلام بلاهاي، في اليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) عام ألفين وأربعة وعشرين، في ثلاث نسخ، ستوضع إحداها في أرشيف المحكمة، وإحالة النسختين الأخريين إلى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وحكومة دولة إسرائيل، على التوالي.



(توقيع) جوان إ. دونوغو،

الرئيس

(توقيع) فيليب غوتييه،

رئيس قلم المحكمة



يُلحق القاضي شوي إعلان رأي بأمر المحكمة؛ تُلحق القاضية سيبوتيندي رأيًا مخالفًا بأمر المحكمة؛ يقوم القاضيان بهانداري ونولتي بإلحاق إعلانات رأي بأمر المحكمة؛ يُلحق القاضي الخاص باراك رأيًا منفصلاً بأمر المحكمة.



(بالأحرف الأولى) ج. إ. د.

(بالأحرف الأولى) ف. غ.

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ملاحظات المترجم:

- يمكن الرجوع إلى نصوص الأمثلة التي تشير إليها المحكمة من أوامرها وتقاريرها الخاصة بقضايا سابقة على موقع "محكمة العدل الدولية" INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE على الرابط:



- نشر النص الأصلي باللغة الإنجليزية تحت عنوان: APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE IN THE GAZA STRIP

(SOUTH AFRICA v. ISRAEL)

ويمكن الرجوع إليه على موقع "محكمة العدل الدولية" على الرابط:

- قضاة محكمة العدل الدولية:

رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو، (الولايات المتحدة)

نائب الرئيس القاضي كيريل جيفورجيان، (روسيا)

القاضي نواف سلام، (لبنان)

القاضي محمد بنونة، (المغرب)

القاضي عبد القوي أحمد يوسف، (الصومال)

القاضية تشو هانقن، (الصين)

القاضية جوليا سيبوتيندي، (أوغندا)

القاضي دالفير بهانداري، (الهند)

القاضي باتريك ليبتون روبنسون، (جامايكا)

القاضي بيتر تومكا، (سلوفاكيا)

القاضي روني أبراهام، (فرنسا)

القاضي إيواساوا يوجي، (اليابان)

القاضي جورج نولت، (ألمانيا)

القاضية هيلاري تشارلزورث، (أستراليا)

القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت، (البرازيل)







الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أثناء المرافعة ضد إسرائيل في "محكمة العدل الدولية" - (أرشيفية)