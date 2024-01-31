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شرط حماس لقبول صفقة تبادل الأسرى من الوسطاء

1/31/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مصادر في حركة "حماس" لوسائل إعلام فلسطينية إن الحركة لن ترفض صفقة تبادل الأسرى المعروضة عليها من قِبَل الوسطاء، لكنها تريد "وقفاً دائماً لإطلاق نار".
وأضافت المصادر أن "اتفاقية الإطار المعروضة تنص على وقف إطلاق نار مؤقت، لكن الحركة تريده دائماً"، مضيفة أن "الاتفاقية تفتح الطريق أمام مفاوضات لوقف إطلاق نار دائم، في أثناء وقف النار المؤقت، وهنا يوجد هامش للمناورة".
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الجانب الأميركي عرض على الوسطاء فكرة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار أثناء فترة الوقف المؤقت.
ومن الموضوعات المطروحة للتفاوض في فترة الوقف المؤقت للحرب، "إبعاد عدد من قادة حماس إلى الخارج، وتوقف الحركة عن إنتاج الصواريخ، وابتعادها عن الحكم المباشر مقابل الوقف التام للحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".

"حماس" تقدم مقترحاً بديلاً
 وترفض "حماس" إبعاد أي من قادتها عن غزة، أو وقف إنتاج السلاح، لكنها توافق على التنحي عن حكم القطاع لصالح حكومة وفاق وطني فلسطينية.
وتُعد "حماس" لتقديم اقتراحات بديلة منها "هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وقطاع غزة تصل إلى 10 سنوات وربما أكثر، واستعدادها لقبول حل سياسي قائم على أساس الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".
فيما قالت مصادر دبلوماسية، إن الإدارة الأميركية تُعد لإطلاق عملية سياسية إقليمية أثناء وقف إطلاق النار المؤقت، تشمل "خلق مسار لإقامة دولة فلسطينية".

وفي السياق، قال مسؤولان أميركيان الأربعاء، لـ"أكسيوس"، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية ممكنة بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.

طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية ممكنة بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.
قطر: نأمل اغتنام الطرفين الفرصة
 وذكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه تم "إحراز تقدم جيد لإرساء الأساس للمضي قدماً" في تبادل المحتجزين، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن في جلسة نقاشية للمجلس الأطلسي: "نأمل اغتنام (حماس)، وإسرائيل الفرصة، لوقف الحرب في غزة، وإعادة الأسرى والمحتجزين إلى منازلهم".

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