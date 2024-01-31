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نتنياهو يزعم: الأونروا مخترقة وكانت بخدمة حماس

1/31/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا "مخترقة بالكامل" من قبل حركة "حماس"، بعدما علّقت عدة دول تمويل الوكالة إثر اتهام إسرائيل موظفين بها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وقال نتنياهو في اجتماع بالقدس لمندوبين عن الأمم المتحدة إن "(الأونروا) مخترقة بالكامل من (حماس)"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى أن تحلّ وكالات أممية أخرى ووكالات مساعدات أخرى محل (الأونروا)".
وأضاف نتنياهو في الاجتماع الذي نشر مكتبه الإعلامي لقطات فيديو منه: "كانت (الأونروا) في خدمة (حماس) في مدارسها وأشياء كثيرة أخرى".
وأعرب عن أسفه الشديد؛ لأن إسرائيل كانت تأمل أن يكون هناك هيئة موضوعية وبناءة لتقديم المساعدات"، مشدداً على الحاجة "لمثل هذه الهيئة اليوم في غزة، لكن (الأونروا) ليست تلك الهيئة".


من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أن "أونروا" تمثّل "العمود الفقري" للمساعدات في غزة، مضيفاً للجنة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الفلسطينيين: "التقيت بالأمس مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نقوم بها للتعامل معها".
كما شدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث على أهمية "الأونروا" خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن غزة، الأربعاء.
وقال جريفيث للمجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة: "لنقول ذلك ببساطة وصراحة شديدين، فإن استجابتنا الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة معتمدة، بل معتمدة كلية، على تمويل الأونروا وعملها بالشكل الملائم".
وأردف: "خدمات (الأونروا) المنقذة للحياة، لأكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة ينبغي ألا تعرقلها أفعال أفراد معدودين"، معتبراً أنها "مسألة انعدام تناسب استثنائي".

وقبل أيام وجهت إسرائيل اتهامات لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم الحركة على الدولة العبرية، وأعلنت "الأونروا" على الأثر إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق. رغم ذلك، أعلنت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها للوكالة.
واعتبرت "الأونروا"، في وقت سابق الأربعاء، أن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين فيها بالضلوع في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، أمر "مهم للغاية"، محذرة من "أثر كارثي" لوقف تمويل الوكالة.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي لوكالة "فرانس برس" في عمان: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقاً مستقلاً في هذه الأمور المحددة، في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها".
وأضافت: "لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريباً يعملون بجدية وهم ملتزمون جداً، ويعملون في الوكالة لسنوات طويلة".

وأشارت الرفاعي إلى أن "الأونروا" تسلمت "ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية بشأن 12 اسماً (من موظفينا) في غزة، وكان علينا التحقّق من هذه الأسماء في سجلاتنا التي تضم 13 ألف موظف في قطاع غزة وتمكننا من مطابقة 8 من هذه الأسماء".
وذكرت أن الوكالة "تتعامل بجدية تامة مع مهنية موظفيها" ولديها معايير صارمة للتوظيف، كما أنها "تشارك أسماء موظفيها في القدس وفي غزة مثلاً مع الحكومة الإسرائيلية مرة واحدة في السنة"، وتفعل ذلك مع حكومات الأردن ولبنان وسوريا حيث تعمل أيضاً.
وأكدت أن الوكالة "ستستمر بالتعامل بجدية تامة مع أي ادعاءات بانتهاك المهنية من جانب أي من موظفيها"، لافتاً إلى أن " 15 دولة حتى الآن أعلنت تجميد مساهماتها التمويلية لـ(لأونروا) وهذا أمر مضر للغاية، وإذا استمرت الدول في تعليق مساعداتها، فسيكون أثر ذلك كارثياً على أهل غزة مع استمرار الحرب واستمرار النزوح".

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