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غارات أميركية جديدة غربي اليمن

1/31/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت شبكة "سي بي إس" الأميركية إن الولايات المتحدة نفذت غارات جديدة استهدفت 10 طائرات مسيرة كانت معدة للإطلاق غربي اليمن.
كما نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أميركيين أن الجيش دمر عدة مقذوفات كان الحوثيون يستعدون لإطلاقها على سفن تجارية.
من جانبها، قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن غارات أميركية بريطانية استهدفت منطقة الجبانة بمدينة الحديدة غربي البلاد.

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