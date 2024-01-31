غارات أميركية جديدة غربي اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت شبكة "سي بي إس" الأميركية إن الولايات المتحدة نفذت غارات جديدة استهدفت 10 طائرات مسيرة كانت معدة للإطلاق غربي اليمن.
كما نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أميركيين أن الجيش دمر عدة مقذوفات كان الحوثيون يستعدون لإطلاقها على سفن تجارية.
من جانبها، قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن غارات أميركية بريطانية استهدفت منطقة الجبانة بمدينة الحديدة غربي البلاد.
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