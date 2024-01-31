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من أزمة إدارة إلى إدارة أزمة

1/31/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في الأردن، الدولة ليست ضعيفة، بل متمكنة وما تزال متماسكة رغم الارتباكات العديدة داخليا وخارجيا، إدارة الدولة هي التي تعيش أزمة، والأزمات حضورها طبيعي في الأردن، فالأردن وحسب منطق الجغرافيا السياسية وحده يقع في منطقة "الهزات السياسية وارتداداتها"، المهارة تكمن في تلك الإدارات التي تستطيع أن تتجاوز الأزمات بتتابع دائم، لكي تتخيل الأردن دولة بلا أزمات، عليك بالضرورة أن تتخيل إقليما يحيط بالأردن خال من كل الأزمات! وهذا من ضروب الخيال وخارج معطيات الواقع.. إذاً فلنتحدث بالواقع حسب الوقائع بدون تشويه انتقامي يتعمد التقويض، ولا مبالغات تتطرف بالوهم مهما كانت مليئة بحسن النوايا الوطنية.
من زاوية الجغرافيا السياسية، يحد الأردن شمالا جبهة من فوضى هي مزيج من المليشيات الطائفية والمتمردين وعصابات مسلحة ونظام دولة رخو محدود القدرة.
شرقا، جبهة غير مسيطر عليها من الدولة العراقية وعملية ضبطها من بغداد هشة، وقرارها المركزي الحقيقي في طهران.
غربا، خلف ذلك النهر تلك الضفة المحتلة التي خسرناها في حرب 1967 وكانت تحت سيادة أردنية واليوم هي تحت احتلال إسرائيلي بات استمراره يشكل تهديدا على المجال الحيوي الأردني، وحق فلسطيني بدولة مستقلة ضاع في ركام عملية سلام قوضتها الاتفاقيات المتراكمة فانتهت بغياب كل الشركاء وفض الشركة.
جنوبا، لسان بحري ضيق على البحر الأحمر، يجعل الأردن بالضرورة من دول البحر الأحمر، وكل تهديدات البحر الأحمر تشمله وتضيق عليه.
وجنوبا أيضا على امتداد مساحة شرقية واسعة كذلك، الحدود الأكثر استقرارا وهدوءا وضبطا مع المملكة العربية السعودية، الدولة التي تشرف على أطول ساحل على البحر الأحمر، والمملكة التي انتهت من ثورتها على ماضيها المنكفئ، وقد أثبتت حضورها الإقليمي والدولي كقوة لا يمكن تغييبها في أي تسويات إقليمية، وبحضور اقتصادي عالمي يجعل مقعدها الدولي حالة ضرورة بامتياز.
من وجهة نظر سعودية، يمكن قياس حدودها الشمالية بذات المعيار، مما يجعل استقرار الأردن هدفا إستراتيجيا للرياض، وأي خطر يواجه الأردن هو خطر مباشر على كل مشاريع القوة السعودية الناهضة ومصالحها الاقتصادية والتنموية الضخمة.
قبل أيام، تشرفت باستضافة مركز الخليج للأبحاث في السعودية، وهو خزان أفكار إقليمي ودولي وازن، وتحدث رئيسه الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر في جلسة علنية وجلستين مغلقتين حديثا لم يختلف مستواه في كل الجلسات، مفاده: استقرار الأردن مصلحة سعودية عليا.
لدى الأردن أزماته الداخلية ومحورها اقتصادي وإداري، بالإضافة إلى التحديات التي تحيطه إقليميا وتتصاعد حدتها مع كل التعقيدات الإقليمية الراهنة.
وأدوات إدارة الأزمات بمنطق الماضي والبحث عن "حلول تمويلية" آنية لم تعد مجدية، ولا مرضية.
الحل يكمن في إستراتيجيات تعاون وثيقة تتجاوز السياسة واستهلالية نشرات الأخبار "بالعلاقات الأخوية الثنائية" إلى بحث في تفاصيل المشترك والممكن في المصالح وتلك المصالح موجودة وتنتظر الاهتمام المطلوب.
بالمنطق السياسي والجغرافي والقائم على المصالح المشتركة، فإن الجهد كما المسؤولية على البلدين الجارين، للوصول إدارة الأزمات والبحث عن نقاط التقاطع لا عن مفترقات طرق، وتحويل أزمات الإدارة إلى إدارة للأزمات.

MENAFN31012024000072011014ID1107794520

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