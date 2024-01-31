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الحرب أولا...أولوية إسرائيل

1/31/2024 11:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كل الأحاديث خلال الفترة الماضية كانت عن صفقة محتملة بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى ووقف العدوان لفترات تصل إلى عدة اسابيع، تسمع من الوسطاء فتشعر أن الصفقة على الأبواب لكونهم متفائلين، وتسمع من حماس فترى شرطها الأهم وهو وقف العمليات العسكرية في غزة وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من غزة، وعلى الطرف الآخر تسمع نتنياهو الذي يعلن أن جيش الاحتلال لن يوقف الحرب حتى يحقق أهدافه وأنه لن يقوم بالإفراج عن آلاف الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال.
أحد المسؤولين الأميركيين تحدث لإحدى الوكالات العالمية بأن على المتابع أن لا ينظر للتشدد في الإعلام؛ لأنه ليس أكثر من مواقف، وربما يتحدث عن موقفي إسرائيل وحماس، أي أن التفاوض على الطاولة والضغوطات على الطرفين تكسر بعض التشدد في المواقف وتفتح الباب للوصول إلى صفقة.
مايسعى له الأميركان وبعض الدول الأوروبية وبعض العرب الوصول إلى اتفاق أوله صفقة تبادل أسرى وهدنة لأسابيع، لكنه يتدرج حتى يصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومسار سياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهو أمر يعني نهاية الحرب ووقف العدوان، لكنه يحتاج إلى موقف إسرائيلي غير متوفر حاليا، وهو وقف الحرب، فالمواقف الإسرائيلية وتحديدا من نتنياهو ومعسكره وحتى داخل الإدارة الأميركية أن تستمر العمليات العسكرية حتى يتغير شكل غزة العسكري والسياسي والسكاني، وفي المقابل فإن ماهو غير متوفر في الجانب الفلسطيني أن حماس ما تزال موجودة، وليس هناك حالة فلسطينية سياسية يمكنها ملء الفراغ في غزة.
وربما القناعة عند أطراف كثيرة أنه حتى لو استمرت الحرب فإن حماس ستبقى في المشهد الفلسطيني ولن تغادره وأن على السلطة وحماس أن تتفقا على إطار سياسي فلسطيني يحوي خلافاتهما، وربما يبدو هذا الهدف ليس متاحا حتى الآن.
وإذا نجحت الضغوط من الوسطاء في كسر تشدد إسرائيل وحماس فإننا سنكون على موعد مع صفقة تبادل، لكن إن بقيت فقط صفقة وهدنة تشبه ما كان في المرة الأولى، فإن هذا يعني أن العدوان مستمر، وأن كل المآسي على الأرض ستزداد، وسنرى دمارا أكبر وشهداء وجرحى أكثر وأكثر، وستكون الساحة المقبلة للعمليات العسكرية بعد خان يونس في رفح آخر جغرافيا غزة قبل الحدود مع مصر، حيث شبه التهجير أكثر وضوحا سواء عبر البحرأو البر إلى دولة أو دول.
القراءة الواضحة البعيدة عن التفاؤل أو التشاؤم أن كيان الاحتلال لن يعود للخلف فالفرصة المتاحة اليوم ربما لن تأتيه بعد سنوات، وأن هدف تحجيم حماس عسكريا ليس برنامج نتنياهو وحده، بل برنامج المجتمع الإسرائيلي ومعه دول غربية، وأن موضوع إنهاء الحرب وتبادلا شاملا للأسرى وتفريغ سجون الاحتلال لاينسجم مع برنامج كيان الاحتلال، فنتنياهو ليس معنيا بعودة أسراه لدى حماس لكنه لا يستطيع الرفض مجاملة لعائلاتهم لكنه في داخله معني فقط بالحرب واستمرارها.

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