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آفاق اقتصادية عالمية: تحديات النمو وفرص التحول

1/31/2024 11:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يشير البنك الدولي للوضع الاقتصادي العالمي ويكشف عن توقعات متناقضة، في تقريره الأخير، فبينما يظهر الاقتصاد العالمي تحسنا عن العام الماضي، إلا أن تباطؤ معدلات النمو وتحديات جيوسياسية يلقيان بظلالهما على آفاق الاقتصاد العالمي.
توقعات النمو تشير إلى تراجعه للعام الثالث على التوالي؛ حيث من المتوقع أن يسجل معدلات منخفضة بنهاية العام 2024. الاقتصادات النامية ستتأثر بشكل خاص، مع تحديات مالية وتقلبات في معدلات الديون.
كما يسلط البنك الدولي الضوء على أهمية الاستثمارات لتعزيز النمو، حيث يشدد على ضرورة زيادة الاستثمارات في الاقتصادات النامية بمبلغ هائل سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة لا تتوافق مع سياق الأحداث المتسارع الذي يحدث بمنطقة الشرق الأوسط مثلا.
كما يقدم البنك تحليلا لتحقيق طفرة استثمارية مستدامة، مشيرا إلى أن تسارع نمو نصيب الفرد من الاستثمارات يمكن أن يحدث تحولاً إيجابياً في الاقتصادات النامية، لكن الأهم هو كيف لنا أن يحدث ذلك؟
صحيح أن على الحكومات أن تبني سياسات مالية عامة شاملة لتعزيز التجارة وتحفيز التدفقات المالية، لكن البنك الدولي يدعو أيضاً للتركيز على تحسين مناخ الاستثمار ودعم جودة المؤسسات، خاصة مع التحديات التي تواجه البلدان المصدرة للسلع الأولية، ويقترح سياسات تحفيزية لتجنب دورات الانتعاش والكساد.
البنك الدولي يشدد على أن تباطؤ النمو المتوقع يمكن تجاوزه من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات فعالة تعزز التنمية المستدامة. لكن على أرض الواقع، قد يبدو هذا الحديث بعيد المنال في الأمد القصير للاقتصاديات النامية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تتقلب بها الأحداث وتتسارع بشكل يومي تقريبا.

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