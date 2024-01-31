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محكمة النصح الدولية،،،

1/31/2024 11:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في قراءته العامة للقرار، يستبشر دولة الدكتور عون الخصاونة بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الحرب على غزة من حيث ان المحكمة قبلت الدعوى ولم تردها ابتداء، وفي تصريحات صحفية نسبت للدكتور الخصاونة - يؤيدها الدكتور الخبير انيس القاسم والباحث الرصين الأستاذ بسام أبو رمان- يرى ان قرار المحكمة من حيث صياغته لا يمكن تنفيذه إلا بوقف اطلاق النار، اي ان الأمر بوقف إطلاق النار يستنبط من القرار استنباطا.
احتفت جنوب افريقيا بالقرار الصادر في قضيتها أمام المحكمة واعتبرته نصرا قانونيا وسياسيا- رغم انها عبرت عن خيبة امل ضمنية لعدم صدور قرار واضح بوقف اطلاق النار على غزة-، أن جنوب أفريقيا هي الأحق بتقييم هذا القرار، بعد ان قدمت هذه الدعوى” فزعة” قانونية وحضارية وانسانية لقضية ابادة الشعب الفلسطيني وعلى مرآى ومسمع اصحاب القضية؛ الأمتين العربية والإسلامية المتخاذلتين في اتخاذ اي جهد صادق لوقف الحرب والإبادة على غزة.
القرار رفض طلب اسرائيل بشطب الدعوى، ولغايات الاستمرار في نظر الطلب المستعجل ثبت في حيثياته وجود“نزاع” بين جنوب أفريقيا وإسرائيل وثبث ان أهالي غزة هم جزء من الشعب الفلسطيني وجديرون بالحماية حسب اتفاقية“منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، وثبت ايضا ان الأفعال المنسوبة لإسرائيل بموجب الدعوى هي افعال ابادة جماعية، لكنه ثبت في نفس القرار ان هذه الاستنتاجات هي فقط لغايات استصدار امر مستعجل وان اي منها ليس قرار نهائياً ولا يمنع إسرائيل من الطعن باختصاص المحكمة وموضوعها في معرض البت النهائي في الدعوى.
في قراءتي المتواضعة فإن في القرار المستعجل بعض“الفهلوة” لتجنب اصدار امر واضح بوقف عمليات الابادة، ففي قرار مشابه في قضية أوكرانيا وروسيا، امرت المحكمة بوقف العمليات العسكرية التي بدأها الاتحاد الروسي فورا على أراضي أوكرانيا.
أما قرار المحكمة الصادر بخصوص غزة فقد جاء بلغة مختلفة بأنه سوف تتخذ دولة إسرائيل وقواتها المسلحة بأثر فوري وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها كل التدابير الممكنة لمنع ارتكاب الأفعال في نطاق المادة 2 من هذه الاتفاقية ومنها قتل أفراد الجماعة وتعريضهم للأذى الجسدي وإخضاعهم، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً. بالاضافة الى منع ومعاقبة التحريض على جرائم الابادة الجماعية وتوفير الاحتياجات الانسانية الملحة في غزة واتخاذ الاجراءات الفورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. على أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كافة التدابير التي اتخذتها خلال شهر واحد من تاريخ إصدار قرار المحكمة.
يتضح من القرار انه يمنع القتل في سياق مفهومه في المادة (2) من اتفاقية الابادة الجماعية، واسرائيل أصلا تزعم بأنها تقوم بالقتل دفاعا عن النفس ولهذا أعاد القرار الامر ليكون في نطاق المجادلات عن الطبيعة القانونية لما تقوم به اسرائيل. لغة القرار أقرب الى النصح، بالرغم من التباين الواضح في حجم الدمار والاصابات والجرحى في حالة غزة التي كانت أضعاف ما كان عليه الحال في قضية روسيا وأوكرانيا، فقد صدر القرار كما أشرنا بالنزاع الاوكراني الروسي بوقف العمليات العسكرية وبدأ الاتحاد الاوروبي بتنفيذ القرار مباشرة.
قد يقال إن الوضع مختلف في غزة كون أن النزاع هو بين دولة وحماس، وحماس ليست دولة، والحقيقة ودون التطرق لمصطلحات قانونية معقده فإن اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تجعل من إسرائيل ملزمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية بما في ذلك وقف اطلاق النار في مواجهة جنوب افريقيا حتى وإن لم تكن هذه الاخيرة الطرف المتضرر من تلك العمليات العسكرية كما هو الحال في قضية منيمار وغواتيمالا.
الغريب العجيب في قرار المحكمة هو تعريجها على موضوع الاسرى وهو الأمر الذي لم تطالب به إسرائيل وكأن المحكمة قد أتعبها ضميرها في اصدار هذا القرار الفهلوي، فقررت أن تدعم إسرائيل بالمطالبة بتحرير الاسرى، فماذا عن حوالي 10 آلاف أسير فلسطيني الذين تم اسرهم في الضفة وغزة بعد السابع من أكتوبر.
في نهاية الأمر، ليس للأمة العربية وإسلامية المتخاذلة عن دورها في الدفاع عن غزة، أن تتفلسف وتطالب المحكمة بأي شيء“ شحاد ومشارط” حتى دوليا ما بتزبط، ليس لنا سوى متابعة القرار ومحاولة الاستفادة منه قدر الامكان فهل يصحو ضمير الأمة العربية والإسلامية ويعوض عن عجزها السابق بمحاولة متابعة القرار ولو أن الأمل ضعيف والله غالب جنابك.

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