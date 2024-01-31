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حكاية الإخوة الذين أعادوا إحياء بستان والدهم في جرش بعد 15 عاماً من وفاته فيه!

1/31/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) 5 إخوة في عمر الشباب، ورثوا عن والدهم بستاناً في محافظة جرش، كانوا قد أعرضوا عن زراعته بعد أن تعرض والدهم رحمه الله لحادث مؤسف فيه أودى بحياته.

تبلغ مساحة البستان 13 دونماً من التربة الحمراء الخصبة، وحين ضاق الحال بالإخوة، قرروا كسر الحزن وإعادة بستان الوالد إلى الحياة بزراعة 650 شجرة مثمرة من اللوز، والكرز، والخوخ، والدراق، والعنب، التين، والزيتون غرسها برنامج "القافلة الخضراء" بدعم نبيل من البنك الأردني الكويتي.

في يوم النشاط، حضر موظفون متطوعون من البنك، إلى جانب 100 طالبة من مجموعة مرج الحمام الإرشادية، ويداً بيد مع فريق العربية لحماية الطبيعة شارك الجميع في إعادة الألق للبستان، وبينما توزع الجميع لغرس الأشجار، كان إفطارا شهيا من خير الأرض أعدته نساء من جمعية "نشميات سوف" قُمن في وقت سابق بإطلاق مشروع إنتاجي يهدف لخدمة مجتمعهن من جهة، ومن جهة أخرى لإيجاد دخل إضافي لعوائلهن يتيح العيش الكريم.




























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