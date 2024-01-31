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الامطار تكشف عيوب الشوارع.. وتحيلها لبرك طينية

1/31/2024 11:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الكرامة - ما إن استبشر اهالي منطقة الكرامة بلواء الشونة الجنوبية خيرا مع بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد الشوارع الرئيسة والفرعية المتهالكة، حتى ذهبت فرحتهم التي لم تدم طويلا مع توقف العمل بسبب الاحوال الجوية.
الهطل المطري غير المسبوق الذي شهدته المنطقة أدى إلى تدمير كامل الأعمال الإنشائية، ما أحال معظم الشوارع إلى برك من الوحل والطين ليزيد من معاناة الاهالي من تردي أوضاع البنية التحتية على مدى سنوات.
ويؤكد عدد من المواطنين، أن معظم الشوارع الداخلية في المناطق مدمرة، مليئة بالحفر والمطبات وتشكل تهديدا لسالكيها، لافتين إلى أن المنطقة تحتاج إلى جهود مضاعفة خلال فصل الشتاء مع ظهور مستنقعات المياه على أطراف الشوارع وبين الأحياء.
يقول المواطن محمد طلال، "منذ سنوات ونحن نواجه ازمة تردي البنية التحتية، إذ إن معظم شوارع المنطقة مهترئه ومتآكلة"، موضحا أن "السبب الرئيس في تدمير البنية التحتية هو غياب أعمال الصيانة عاما بعد عام ما أحال بعض الشوارع إلى أزقة".
ويضيف" قبل خمسة أعوام قامت البلدية بتنفيذ مشروع تعبيد لعدد من الطرق، إلا أن المشروع لم يكتمل بسبب انتهاء المخصصات ما زاد من أوضاع الطرق التي تم تجهيزها للتعبيد سوأ"، معتبرا أن "المعضلة الكبرى التي تتسبب بتدمير الشوارع هي المياه سواء مياه الامطار أو المياه المتسربة من الشبكات والتي لا تجد طريقا للتصريف غير الطرق وجوانبها ما تسبب بضرر هائل ببنيتها".
ويشاركه الرأي لؤي العجوري، قائلا، "الأمطار الأخيرة تسببت بتدمير كامل الأعمال الإنشائية التي قام بها المتعهد قبل وضع الخلطة الإسفلتية، ما حول معظم الطرق إلى طينية مسببة معاناة كبيرة للأهالي"، مضيفا أن "مجرد الخروج من المنزل لقضاء أي حاجة في بعض الأحياء يعد مشكلة كبيرة للسكان".
وبين أن "مشكلة تصريف مياه الأمطار ما تزال تشكل عائقا أمام النهوض بالمنطقة، خاصة وأن بعض المنازل مقامة ضمن مناطق الأودية، ما يمنع وصول المياه إلى المجاري الموجودة كالسيول والاودية وقناة الملك عبدالله"، موضحا أن "تحويل مجاري المياه وعدم وجود قنوات تصريف ساهم في تدمير معظم شوارع البلدة وزاد من سوء اوضاعها عاما بعد عام".
ويعرب عدد من السكان عن عدم رضاهم عن أداء عمل الدوائر الخدمية لأن الأمطار تكشف كل عام مدى هشاشة البنية التحتية وسوء التنفيذ في مشاريع صيانة وتعبيد الطرق، مبينين أن مشروع تعبيد الشارع العام لم يمض عليه شهر واحد حتى ظهرت الحفر من جديد وبشكل أكثر من السابق.
ويشدد الأهالي على ضرورة الاستجابة لمطالبهم المتكررة والعمل على تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل لكافة الطرق للحفاظ على سلامة المواطن والحد من الأضرار التي تلحقها بالمركبات، وضرورة المتابعة المستمرة لضمان الوصول إلى خدمات فضلى تنهض بواقعهم المعيشي.
من جانبه، يؤكد رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد علي العدوان، أن البلدية ورغم امكاناتها المادية المتواضعة قامت خلال العامين الماضيين بطرح وتنفيذ جملة من العطاءات بكلفة 2.5 مليون دينار بهدف النهوض بالواقع الخدمي والتنموي لكافة مناطق اللواء، لافتا إلى أنه بوشر بتنفيذ مشروع تأهيل الشوراع في كافة المناطق التابعة للبلدية بكلفة 650 ألف دينار ومن ضمنها عدد من الشوارع في منطقة الكرامة.
ويوضح أن المتعهد باشر بالعمل على تأهيل هذه الشوارع بتنظيفها ووضع طبقات تأسيسية قبل البدء بوضع الخلطة الاسفلتية الساخنة، إلا أن الأحوال الجوية وما رافقها من هطول غزير للأمطار أدى إلى توقف العمل، مبينا أن أي أعمال إنشائية يتم عملها مع وجود المياه ستكون بلا جدوى أو نفع وستعود الأوضاع إلى سابق عهدها.
ويشير إلى أن البلدية ماضية في تنفيذ المشاريع الخدمية، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن غالبية الشوارع التابعة للبلدية متهالكة وبحاجة ماسة للصيانة، إلا أن كلفة صيانتها كبيرة، الأمر الذي يضطرنا إلى العمل على مراحل حسب الحاجة والأهمية.
ويقر رئيس البلدية بأن المياه هي السبب الرئيس لتهالك معظم الطرق الرئيسة والفرعية، إضافة إلى البناء في مناطق الأودية ما يعيق الجهود التي تبذلها البلدية لتصريف مياه الأمطار والحفاظ على بنية الشوارع، لافتا إلى مباشرة تنفيذ مشاريع البنية التحيتة بالتوازي مع مشاريع أخرى كتحديث اسطول الآليات بما فيها الضاغطات والجرافات والآليات التي تحتاجها البلدية لإدامة الأعمال، واقامة عدد من الأبنية في عدد من المناطق.
ويشدد العدوان على ضرورة تعاون المواطنين مع البلدية لمساعدتها على تقديم افضل الخدمات والحفاظ على البنية التحتية لضمان الوصول إلى مستوى عال من الخدمة.

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