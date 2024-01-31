الساموراي يقصي الأحمر

الساموراي يقصي الأحمر
التاريخ
1/31/2024 11:24:34 PM
(MENAFN
- Al Watan) ودع منتخب البحرين كأس آسيا من ثمن النهائي، بعد خسارته أمام نظيره الياباني 1 / 3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الثمامة لحساب دور الـ16 من البطولة التي تستضيفها قطر.
سجل للساموراي ريتسو دوان ((31)) وتاكيفوسا كوبو ((49)) وأياسي يويدا ((72))، وللأحمر حارس مرمى اليابان زيون سوزوكي بالخطأ في مرماه ((64)).
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