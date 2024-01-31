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الساموراي يقصي الأحمر

1/31/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ودع منتخب البحرين كأس آسيا من ثمن النهائي، بعد خسارته أمام نظيره الياباني 1 / 3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الثمامة لحساب دور الـ16 من البطولة التي تستضيفها قطر.
سجل للساموراي ريتسو دوان ((31)) وتاكيفوسا كوبو ((49)) وأياسي يويدا ((72))، وللأحمر حارس مرمى اليابان زيون سوزوكي بالخطأ في مرماه ((64)).

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