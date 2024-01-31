Thursday, 01 February 2024 09:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نرويجي يكسب ثاني جولات طواف العلا

1/31/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) فاز درّاج فريق أونو إكس موبيلتي النرويجي سورين ويرنسكجولد بالمركز الأول في المرحلة الثانية لطواف العلا 2024، التي انطلقت من المتنزه الشتوي، وانتهاءً بمحمية شرعان الطبيعية، لمسافة 199.1 كيلومترًا.
وحلَّ في المركز الثاني الإريتيري هينوك مولويبيرهان من فريق (أستانا كازاخستان)، وجاء ثالثاً الدرّاج الهولندي نيلز إيكوف من فريق (دي إس إم فرمينش بوستنل).
وتوّجت اللجنة التنظيمية الدرّاج سورين ويرنسكجولد بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، والقميص الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام)، وكذلك القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، فيما حصد الدراج الياباني أتسوشي أوكا من فريق (جي سي إل تيم أويكو) على القميص البرتقالي لفئة الدراج الأكثر نشاطاً، فيما نال (أونو إكس موبيلتي) النرويجي أفضل فريق في المرحلة.
وتعدُّ المرحلة الثانية أطول مرحلة في الطواف؛ حيث مر الدراجون بجبل الفيل، وحصاة الداب، وتضمنت المرحلة صعود منحدرٍ بمسافة خمسة كيلومترات، في تحدٍ قوي للدرّاجين العالميين.
وبنهاية المرحلة الثانية، يتصدر الترتيب العام لطواف العلا، النرويجي سورين ويرنسكجولد، بزمن قدره 8:00:49 ساعات، وثانياً الهولندي كاسبر فان أودن بالزمن ذاته، وثالثاً الدرّاج الإريتيري هينوك مولويبيرهان متأخراً بأربع ثوانٍ عن أصحاب المركزين الأول والثاني.
وتنطلق المرحلة الثالثة من (طواف العلا) غداً من مطار العلا الدولي، مروراً بقرية مغيراء ومدينة دادان الأثرية، وصولاً إلى مسار كأس العلا للهجن بمسافة 170.6 كيلومترا.

MENAFN31012024000089011017ID1107794493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث