ضمك يخالص الهولندي
التاريخ
1/31/2024 11:24:34 PM
(MENAFN
- Al Watan) وقعت إدارة نادي ضمك مخالصة مالية مع لاعب الوسط الهولندي، آدم ماهر، لينتقل بموجبها إلى الوكرة القطري.
وكان فارس الجنوب واصل تحضيراته بمعسكره المقام حاليًا في أبوظبي، على فترتين صباحية ومسائية، ركز خلالها مدربه الروماني، كوزمين كونترا، على النواحي اللياقية، إضافة إلى تطبيق العديد من الجمل الفنية، وأخضع لاعبيه لمران تكتيكي مركز في الفترة المسائية.
MENAFN31012024000089011017ID1107794492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.