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ضمك يخالص الهولندي

1/31/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت إدارة نادي ضمك مخالصة مالية مع لاعب الوسط الهولندي، آدم ماهر، لينتقل بموجبها إلى الوكرة القطري.
وكان فارس الجنوب واصل تحضيراته بمعسكره المقام حاليًا في أبوظبي، على فترتين صباحية ومسائية، ركز خلالها مدربه الروماني، كوزمين كونترا، على النواحي اللياقية، إضافة إلى تطبيق العديد من الجمل الفنية، وأخضع لاعبيه لمران تكتيكي مركز في الفترة المسائية.

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