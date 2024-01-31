7 أيام تحسم قوائم المحترفين

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن الموعد الأخير لتحديد الأجانب الثمانية لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين المسموح لهم بخوض منافسات الدوري سيكون الخميس المقبل، بعدما أقرت رابطة دوري المحترفين الثامن من فبراير الجاري موعدا نهائيا للأندية من أجل تحديد قائمتها من اللاعبين الأجانب الثمانية المسموح بهم، بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.
ويحق لكل ناد تسجيل 8 لاعبين أجانب للمشاركة في بطولات الدوري، علما بأن لوائح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تسمح للأندية بتسجيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين الأجانب دون المشاركة في المباريات، مع الالتزام بتحديد قائمة تضم 8 أسماء فقط للمشاركة في المنافسات المحلية.
ويواجه الاتحاد والنصر والهلال والأهلي أزمة بسبب امتلاك كل ناد أكثر من 8 محترفين، إذ يضم الاتحاد في قائمته الحالية 10 لاعبين أجانب، ويمتلك النصر 9 لاعبين أجانب، وهو الحال نفسه بالنسبة للهلال والأهلي.
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