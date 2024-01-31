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7 أيام تحسم قوائم المحترفين

1/31/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن الموعد الأخير لتحديد الأجانب الثمانية لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين المسموح لهم بخوض منافسات الدوري سيكون الخميس المقبل، بعدما أقرت رابطة دوري المحترفين الثامن من فبراير الجاري موعدا نهائيا للأندية من أجل تحديد قائمتها من اللاعبين الأجانب الثمانية المسموح بهم، بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.
ويحق لكل ناد تسجيل 8 لاعبين أجانب للمشاركة في بطولات الدوري، علما بأن لوائح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تسمح للأندية بتسجيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين الأجانب دون المشاركة في المباريات، مع الالتزام بتحديد قائمة تضم 8 أسماء فقط للمشاركة في المنافسات المحلية.
ويواجه الاتحاد والنصر والهلال والأهلي أزمة بسبب امتلاك كل ناد أكثر من 8 محترفين، إذ يضم الاتحاد في قائمته الحالية 10 لاعبين أجانب، ويمتلك النصر 9 لاعبين أجانب، وهو الحال نفسه بالنسبة للهلال والأهلي.

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