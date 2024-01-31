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الوافدان الجديدان في معسكر الذئاب

1/31/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف التعاون تدريباته بمعسكره المقام حاليا في العين، وأخضع مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا لاعبيه إلى تدريبات صباحية ومسائية بمشاركة الوافدين الجديدين: الأرجنتيني كريستيان جوانكا ومحمد بكر.
وقد خصص الحصة الصباحية للتدريبات اللياقية والبدنية في الصالة الرياضية، بينما خصص الحصة المسائية للجانب الفني، حيث طبق عددا من الجمل التكتيكية، التي نفذها اللاعبون خلال المناورة التي أقامها المدرب بينهم.

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