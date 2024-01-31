الوافدان الجديدان في معسكر الذئاب

(MENAFN
- Al Watan) كثف التعاون تدريباته بمعسكره المقام حاليا في العين، وأخضع مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا لاعبيه إلى تدريبات صباحية ومسائية بمشاركة الوافدين الجديدين: الأرجنتيني كريستيان جوانكا ومحمد بكر.
وقد خصص الحصة الصباحية للتدريبات اللياقية والبدنية في الصالة الرياضية، بينما خصص الحصة المسائية للجانب الفني، حيث طبق عددا من الجمل التكتيكية، التي نفذها اللاعبون خلال المناورة التي أقامها المدرب بينهم.
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