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سوريا أخر الضحايا العرب للترجيحية

1/31/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ألحقت ركلات الترجيح منتخب سوريا بالمنتخبين العربيين الآخرين السعودية والإمارات، بعدما رفضت الابتسام لأي منهم، وعبست في وجه المنتخب السوري، أمام منتخب إيران، بعدما كسب الأخير مواجهة المنتخبين التي جمعتهما على إستاد عبدالله بن خليفة 5 /3، بركلات الترجيح في ختام ثمن نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بعد تعادلهما 1 /1 في الوقتين الأصلي والإضافي، سجل لإيران مهدي طارمي ((34 ضربة جزاء))، ولسوريا عمر خربين ((62 ضربة جزاء)).
وسيواجه المنتخب الإيراني نظيره الياباني السبت المقبل في ربع النهائي.

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