سوريا أخر الضحايا العرب للترجيحية

(MENAFN
- Al Watan) ألحقت ركلات الترجيح منتخب سوريا بالمنتخبين العربيين الآخرين السعودية والإمارات، بعدما رفضت الابتسام لأي منهم، وعبست في وجه المنتخب السوري، أمام منتخب إيران، بعدما كسب الأخير مواجهة المنتخبين التي جمعتهما على إستاد عبدالله بن خليفة 5 /3، بركلات الترجيح في ختام ثمن نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بعد تعادلهما 1 /1 في الوقتين الأصلي والإضافي، سجل لإيران مهدي طارمي ((34 ضربة جزاء))، ولسوريا عمر خربين ((62 ضربة جزاء)).
وسيواجه المنتخب الإيراني نظيره الياباني السبت المقبل في ربع النهائي.
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