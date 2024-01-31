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لياقة الأزواج تتأثر بالتمارين المشتركة

1/31/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة جديدة أن الأزواج الأكبر سنا الذين يمارسون الرياضة معا، هم أقل نشاطا بشكل عام من أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل منفصل.
وحلل باحثون من ((جامعة نانيانغ التكنولوجية)) (NTU) في سنغافورة، أرقام 240 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 54 و72 عامًا، باستخدام أجهزة تتبع اللياقة البدنية لتسجيل البيانات مثل الخطوات اليومية، والسعرات الحرارية المحروقة لمدة 12 أسبوعًا.
وذكر الباحثون: ((أولئك الذين شاركوا مع شركائهم كان لديهم عدد خطوات أقل، ​​​​وبلغ عدد خطواتهم اليومية 10000 و15000 بشكل أقل من أولئك الذين شاركوا بأنفسهم فقط)).
لكن العلم ليس واضحًا تمامًا بشأن هذه القضية، فقد وجدت الدراسات السابقة أن ممارسة الرياضة مع الآخرين يمكن أن تجعل الأنشطة أكثر متعة، وتضيف المسؤولية والحافز الإضافي لنظام التمارين.
ويشير الفريق الذي يقف وراء هذا البحث، إلى أن مستويات النشاط المنخفضة للأزواج الذين يمارسون الرياضة معًا ترتبط بالعادات والروتينات اليومية الراسخة، وأضافوا أن تحديد هدف 10000 خطوة يوميًا أسهل لشخص واحد منه لشخصين، مع شخصين يحتاج كلاهما إلى إيجاد الوقت والحافز في اليوم، لوضع النشاط على جدول الأعمال.
وتقول سافاير لين، عالمة الصحة في جامعة تايوان الوطنية: ((بالنسبة لهؤلاء الأزواج، قد يتطلب الأمر تغيير العادات والروتينات المتأصلة اليومية في حياتهم العائلية تعديلاً كبيرًا، بعد سنوات من الزواج، وهذا يجعل دمج التمارين الرياضية أمرًا صعبًا، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير محبط)).
وأضافت لين: ((يشير بحثنا إلى أن كبار السن الذين يتطلعون إلى إدخال التمارين الرياضية في أنماط حياتهم، قد يجدون أنه من الأفضل التركيز على تغيير روتينهم الخاص، بدلاً من محاولة ممارسة الرياضة بشكل مشترك، والسعي إلى فرض تغييرات على شريكهم)). كما ذكر البحث المنشور في المجلة الدولية للتفاعل بين الإنسان والحاسوب.

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