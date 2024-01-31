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معالجات محظورة بمياه Nestlé

1/31/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أقرت شركة المياه المعدنية الأولى في العالم ((نستله ووترز)) باستخدام معالجات محظورة في مياهها.
وأبلغت الشركة السلطات الفرنسية في عام 2021 أنها استخدمت معالجات محظورة بالأشعة فوق البنفسجية، وفلاتر بالكربون المنشط في بعض مياهها المعدنية للحفاظ على سلامتها الغذائية، مؤكدةً بذلك اليوم معلومات نشرها موقع ((ليزيكو)).
وأوضحت ((نستله ووترز)) أنه حتى لو كانت هذه المعالجات تهدف دائمًا إلى ضمان سلامة الغذاء، فإنها دفعت الشركة إلى إغفال مسألة الامتثال للقواعد التنظيمية.
وباتت العلامات التجارية المعنية، وهي: ((بيرييه))، و((فيتيل)) و((هيبار)) و((كونتريكس))، المملوكة جميعها لشركة نستله، متوافقة تمامًا مع الإطار التنظيمي المطبق في فرنسا، وفق الشركة.
وتحظر القواعد أي تعقيم للمياه المعدنية التي يجب أن تكون ذات جودة ميكروبيولوجية عالية بشكل طبيعي، على عكس مياه الصنبور التي يتم تطهيرها قبل أن تصبح صالحة للشرب.
ولا يتيح تفسير هذه القاعدة اللجوء إلى معالجات بالأشعة فوق البنفسجية ومرشحات الكربون المنشط التي استخدمتها ((نستله ووترز)) حتى عام 2021 على الأقل، من دون معرفة تاريخ التوقف الدقيق، لكن الشركة تبرر استخدام هذه التقنيات بالتغيرات في البيئة المحيطة بمنابعها، التي يمكن أن تجعل من الصعب أحيانًا الحفاظ على استقرار الخصائص الأساسية لمياهها، وبعبارة أخرى سلامتها الغذائية ((عدم التلوث)) وتركيبها المعدني.

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