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بالحب تجاوز التحديات بدون أنف

1/31/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل شاب أمريكي على فرصة جديدة للحياة، بعد سنوات من ولادته بلا أنف، وخضوعه لعشرات العمليات الجراحية. شارك جراي كناليس (22 عامًا)، قصته، مع مجلة ((بيبول)) الإلكترونية، حيث كشف أن حب عائلته ودعمها له ساعده في اجتياز أصعب الأوقات في حياته.
بدأت معاناة جراي وهو جنين، عندما اكتشف الأطباء بأن أنفه مفقود، وقالوا إن فرص قدرته على التنفس ضئيلة جدًا، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياته، وُلد غراي قبل الموعد المتوقع بخمسة أسابيع بعملية قيصرية طارئة، وكما توقع الأطباء، فقد ولد بلا أنف، أو جفون، وبلا أصابع في قدميه، بالإضافة إلى اعوجاج شديد في ساقيه.
وعلى الرغم من غياب الأنف، كانت قدرة جراي على التنفس طبيعية، متجاوزة توقعات الأطباء، وعلى مدار 22 عامًا، خضع جراي لما يقرب من 30 عملية جراحية، ويعزو جراي قوته النفسية إلى والديه، اللذين قدما له التعليم في المنزل، وأمضيا معظم وقتهما في رعايته واستثمار مدخراتهما لتحسين حالته الصحية.
وذكر والدا الشاب، بأنهما غرسا في ابنهما روح المثابرة وعدم اليأس، والتأقلم مع حالته، ومع إجراء عمليتين جراحيتين نهائيتين في الأنف، أصبح جراي جاهزًا لمتابعة حياته، وتحقيق ما يصبو إليه في المستقبل.

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