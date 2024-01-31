روبوت يقرأ أسرع من الإنسان

(MENAFN
- Al Watan) طور باحثون في جامعة كامبريدج روبوتًا قادرًا على قراءة طريقة برايل بسرعات تقارب ضعف سرعة القراء البشريين، وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة (IEEE Robotics and Automation Letters)، فإنه باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، حقق الروبوت سرعة قراءة تبلغ 315 كلمة في الدقيقة بدقة تقترب من %90.
ويتميز الروبوت بكاميرا في متناول يده، واستخدم الباحثون خوارزميات التعلم الآلي لمواجهة التحديات مثل ضبابية الحركة في التقاط الصور، ورغم أن الروبوت ليست مصممًا كتقنية مساعدة، إلا أن الباحثين يعتقدون أن حساسية التكنولوجيا يمكن أن تفيد في تطوير أيدي الروبوت أو الأطراف الاصطناعية ذات القدرات اللمسية المماثلة، وهو ما يجعل التحدي يكمن في تكرار نعومة وحساسية أطراف الأصابع البشرية في يد آلية موفرة للطاقة.
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