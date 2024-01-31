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روبوت يقرأ أسرع من الإنسان

1/31/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al Watan) طور باحثون في جامعة كامبريدج روبوتًا قادرًا على قراءة طريقة برايل بسرعات تقارب ضعف سرعة القراء البشريين، وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة (IEEE Robotics and Automation Letters)، فإنه باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، حقق الروبوت سرعة قراءة تبلغ 315 كلمة في الدقيقة بدقة تقترب من %90.
ويتميز الروبوت بكاميرا في متناول يده، واستخدم الباحثون خوارزميات التعلم الآلي لمواجهة التحديات مثل ضبابية الحركة في التقاط الصور، ورغم أن الروبوت ليست مصممًا كتقنية مساعدة، إلا أن الباحثين يعتقدون أن حساسية التكنولوجيا يمكن أن تفيد في تطوير أيدي الروبوت أو الأطراف الاصطناعية ذات القدرات اللمسية المماثلة، وهو ما يجعل التحدي يكمن في تكرار نعومة وحساسية أطراف الأصابع البشرية في يد آلية موفرة للطاقة.

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