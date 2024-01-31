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انتشار التسوق عبر الإنترنت ودوره في سلوك المستهلك - جريدة الوطن السعودية

1/31/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يُحدث التسوق عبر الإنترنت تغييرًا جذريًا في عادات التسوق عامّةً، حيث يشهد نمط الحياة الحديث تحولًا كبيرًا في اختيارات المستهلكين، يُظهر هذا التحول كيف أن التسوق عبر الإنترنت أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة المستهلك الحديث وكيف يلبي احتياجاته بشكل شامل ومتنوع، إذ أصبحت المتاجر توفر لك جميع المنتجات المختلفة، وليس هذا فقط! بل تقدم منتجاتها بأسعار مخفضة حيث تقدم عروضًا مخصصة عبر اكواد مثل كود خصم ترينديول 60 ،، وفي هذا المقال سوف نجد انتشار بعض المنتجات التي أصبحت تُباع بشكل رئيسي عند التسوق عبر الإنترنت بسبب تغيير نمط الحياة، وسوف نقدم بعض الأمثلة على تلك المنتجات، وأهمية هذه العروض والتخفيضات في جذب انتباه المتسوقين عبر الإنترنت.
أهم المنتجات التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت
يحتاج الناس إلى شراء الكثير من المنتجات المتنوعة والتي يمكن شراؤها عبر الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى الأسواق، بسبب توافرها بكثرة وبأسعار أقل بشكل كبير، إليك أهم هذه المنتجات:
أولًا: الأدوات والأجهزة المنزلية الذكية
مع تزايد اعتماد الناس على أسلوب حياة مرتبط بالتكنولوجيا أصبحت الأجهزة المنزلية الذكية مثل الأجهزة الصوتية الذكية وأجهزة التحكم في المنزل عن بُعد تحظى بشعبية كبيرة عبر الإنترنت، كما أصبحت معظم المتاجر الكبيرة والمتنوعة تقدم هذه المنتجات بأسعار أقل من سعر السوق حيث تتيح خصومات عديدة عند الشراء عبر تفعيل أكواد مرتبطة بها، فمثلًا يقدم المتجر الشهير AliExpress والذي يقدم تشكيلة واسعة لا يمكن حصرها هذه المنتجات بخصومات وعروض مميزة عبر كود خصم علي اكسبرس أول طلب ، وذلك لتشجيع المشتري على الإقدام للتسوق عبر الإنترنت، يعكس هذا الاتجاه النمط الحديث للتسوق والبحث عن سهولة الاستخدام والتكامل التكنولوجي في الحياة اليومية، إذ يستمتع المستهلكون الآن بفوائد التحكم عن بعد في المنزل، والتفاعل الصوتي مع الأجهزة، مما يجعل هذه الأجهزة ليست مجرد أدوات منزلية بل تجسد تجربة تكنولوجية متكاملة تلبي احتياجات الحياة الحديثة.
ثانيًا: الملابس والأزياء
انتقال العديد من المتسوقين إلى شراء الملابس والأزياء عبر الإنترنت يعكس تغيرًا في سلوكيات التسوق المستدامة، حيث أصبحت الأنظمة الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية وجهة رئيسية للعديد من الأفراد الذين يتطلعون إلى تحديث خزانة الملابس بطريقة مريحة وفعّالة، إذ يتيح التسوق عبر الإنترنت للمستهلكين تصفح تشكيلات واسعة من الملابس والأزياء، كما يقدمها بأسعار تنافس سعر السوق وكوبونات موفرة مثل كود خصم اوناس الذي يعد وجهة مناسبة عند التفكير بشراء ملابس فاخرة عبر الإنترنت، كما تساعد هذه المتاجر المستهلكين في اختيار الأسلوب والموديلات بسهولة وراحة دون الحاجة لمغادرة المنزل.
ثالثًا: الطعام والتسوق الغذائي عبر الإنترنت
يتيح نمط الحياة الحديث للأفراد شراء المواد الغذائية وتسوق الطعام عبر الإنترنت، مما أدى إلى توسع كبير في التواجد الرقمي للعديد من الشركات، يعكس هذا التحول في عادات التسوق استجابة المستهلكين للتقنيات الحديثة، حيث يفضلون القيام بالمشتريات بشكل سهل وسريع عبر الإنترنت متجنبين التنقلات الزمنية والجهد الذي قد يكون مطلوبًا في التسوق التقليدي، هذا التغيير في العادات الاستهلاكية يعكس التطور المستمر في مفهوم التجارة الإلكترونية وكيف أصبحت تلبي احتياجات المستهلكين في عالم يتسارع بوتيرة سريعة.
رابعًا: مستلزمات اللياقة البدنية
مع التركيز المتزايد على الصحة واللياقة البدنية أصبحت منتجات مثل معدات الرياضة المنزلية والملابس الرياضية تباع بشكل كبير عبر المنصات الإلكترونية، يعكس هذا الاتجاه تحولًا في اهتمام المستهلكين نحو تعزيز نمط حياة نشط وصحي، حيث يمكن للأفراد الآن اختيار وشراء المعدات والملابس الرياضية بكل سهولة وراحة من خلال التسوق عبر الإنترنت، مما يوفر لهم تجربة مريحة ومتكاملة داخل منازلهم.
أهمية العروض والتخفيضات في جذب انتباه المتسوقين عبر الإنترنت
سوف نقدم هنا نقاطًا مهمة تسلط الضوء على أهمية العروض والتخفيضات في جذب انتباه المتسوقين عبر الإنترنت وتأثيرها الإيجابي على سلوك المستهلك الرقمي:
1. تشكل العروض والتخفيضات جذبًا قويًا للمتسوقين، حيث يلتفتون بشغف إلى الفرص التي تتيح لهم الحصول على منتجات بأسعار مغرية.
2. يلعب العنصر المالي الحيوي دورًا في تحفيز قرارات الشراء، حيث يشعر المستهلكون بالحاجة إلى الاستفادة من الفرص التخفيضية.
3. يسهم تقديم عروض جذابة في إثارة حالة من الحماس بين المتسوقين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وتسارع عمليات الشراء.
4. من خلال توفير فرص مستمرة للتخفيضات، تُعزز العروض ولاء العملاء وجعلهم يعودون للتسوق مرارًا وتكرارًا.
5. تُستخدم العروض والتخفيضات كأداة تسويقية فعّالة لجذب انتباه المستهلكين عبر وسائل متنوعة، مما يسهم في تعزيز رؤية المنتجات والعلامات التجارية.
تختتم هذه المقالة بإشارة إلى أن التسوق عبر الإنترنت أصبح ليس مجرد وسيلة للحصول على المنتجات، بل تجربة تفاعلية تتسم بالسهولة والتنوع، إن انتشار هذه الظاهرة يؤكد على أن المستهلكين يتبنون بشكل متزايد هذا النمط الحديث، وأهمية العروض والتخفيضات تبرز كعنصر أساسي في توجيه انتباههم وتشجيعهم على الاستمرار في رحلتهم عبر الشبكة الرقمية.

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