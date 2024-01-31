انتشار التسوق عبر الإنترنت ودوره في سلوك المستهلك - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) يُحدث التسوق عبر الإنترنت تغييرًا جذريًا في عادات التسوق عامّةً، حيث يشهد نمط الحياة الحديث تحولًا كبيرًا في اختيارات المستهلكين، يُظهر هذا التحول كيف أن التسوق عبر الإنترنت أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة المستهلك الحديث وكيف يلبي احتياجاته بشكل شامل ومتنوع، إذ أصبحت المتاجر توفر لك جميع المنتجات المختلفة، وليس هذا فقط! بل تقدم منتجاتها بأسعار مخفضة حيث تقدم عروضًا مخصصة عبر اكواد مثل كود خصم ترينديول 60 ،، وفي هذا المقال سوف نجد انتشار بعض المنتجات التي أصبحت تُباع بشكل رئيسي عند التسوق عبر الإنترنت بسبب تغيير نمط الحياة، وسوف نقدم بعض الأمثلة على تلك المنتجات، وأهمية هذه العروض والتخفيضات في جذب انتباه المتسوقين عبر الإنترنت.
أهم المنتجات التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت
يحتاج الناس إلى شراء الكثير من المنتجات المتنوعة والتي يمكن شراؤها عبر الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى الأسواق، بسبب توافرها بكثرة وبأسعار أقل بشكل كبير، إليك أهم هذه المنتجات:
أولًا: الأدوات والأجهزة المنزلية الذكية
مع تزايد اعتماد الناس على أسلوب حياة مرتبط بالتكنولوجيا أصبحت الأجهزة المنزلية الذكية مثل الأجهزة الصوتية الذكية وأجهزة التحكم في المنزل عن بُعد تحظى بشعبية كبيرة عبر الإنترنت، كما أصبحت معظم المتاجر الكبيرة والمتنوعة تقدم هذه المنتجات بأسعار أقل من سعر السوق حيث تتيح خصومات عديدة عند الشراء عبر تفعيل أكواد مرتبطة بها، فمثلًا يقدم المتجر الشهير AliExpress والذي يقدم تشكيلة واسعة لا يمكن حصرها هذه المنتجات بخصومات وعروض مميزة عبر كود خصم علي اكسبرس أول طلب ، وذلك لتشجيع المشتري على الإقدام للتسوق عبر الإنترنت، يعكس هذا الاتجاه النمط الحديث للتسوق والبحث عن سهولة الاستخدام والتكامل التكنولوجي في الحياة اليومية، إذ يستمتع المستهلكون الآن بفوائد التحكم عن بعد في المنزل، والتفاعل الصوتي مع الأجهزة، مما يجعل هذه الأجهزة ليست مجرد أدوات منزلية بل تجسد تجربة تكنولوجية متكاملة تلبي احتياجات الحياة الحديثة.
ثانيًا: الملابس والأزياء
انتقال العديد من المتسوقين إلى شراء الملابس والأزياء عبر الإنترنت يعكس تغيرًا في سلوكيات التسوق المستدامة، حيث أصبحت الأنظمة الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية وجهة رئيسية للعديد من الأفراد الذين يتطلعون إلى تحديث خزانة الملابس بطريقة مريحة وفعّالة، إذ يتيح التسوق عبر الإنترنت للمستهلكين تصفح تشكيلات واسعة من الملابس والأزياء، كما يقدمها بأسعار تنافس سعر السوق وكوبونات موفرة مثل كود خصم اوناس الذي يعد وجهة مناسبة عند التفكير بشراء ملابس فاخرة عبر الإنترنت، كما تساعد هذه المتاجر المستهلكين في اختيار الأسلوب والموديلات بسهولة وراحة دون الحاجة لمغادرة المنزل.
ثالثًا: الطعام والتسوق الغذائي عبر الإنترنت
يتيح نمط الحياة الحديث للأفراد شراء المواد الغذائية وتسوق الطعام عبر الإنترنت، مما أدى إلى توسع كبير في التواجد الرقمي للعديد من الشركات، يعكس هذا التحول في عادات التسوق استجابة المستهلكين للتقنيات الحديثة، حيث يفضلون القيام بالمشتريات بشكل سهل وسريع عبر الإنترنت متجنبين التنقلات الزمنية والجهد الذي قد يكون مطلوبًا في التسوق التقليدي، هذا التغيير في العادات الاستهلاكية يعكس التطور المستمر في مفهوم التجارة الإلكترونية وكيف أصبحت تلبي احتياجات المستهلكين في عالم يتسارع بوتيرة سريعة.
رابعًا: مستلزمات اللياقة البدنية
مع التركيز المتزايد على الصحة واللياقة البدنية أصبحت منتجات مثل معدات الرياضة المنزلية والملابس الرياضية تباع بشكل كبير عبر المنصات الإلكترونية، يعكس هذا الاتجاه تحولًا في اهتمام المستهلكين نحو تعزيز نمط حياة نشط وصحي، حيث يمكن للأفراد الآن اختيار وشراء المعدات والملابس الرياضية بكل سهولة وراحة من خلال التسوق عبر الإنترنت، مما يوفر لهم تجربة مريحة ومتكاملة داخل منازلهم.
أهمية العروض والتخفيضات في جذب انتباه المتسوقين عبر الإنترنت
سوف نقدم هنا نقاطًا مهمة تسلط الضوء على أهمية العروض والتخفيضات في جذب انتباه المتسوقين عبر الإنترنت وتأثيرها الإيجابي على سلوك المستهلك الرقمي:
1. تشكل العروض والتخفيضات جذبًا قويًا للمتسوقين، حيث يلتفتون بشغف إلى الفرص التي تتيح لهم الحصول على منتجات بأسعار مغرية.
2. يلعب العنصر المالي الحيوي دورًا في تحفيز قرارات الشراء، حيث يشعر المستهلكون بالحاجة إلى الاستفادة من الفرص التخفيضية.
3. يسهم تقديم عروض جذابة في إثارة حالة من الحماس بين المتسوقين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وتسارع عمليات الشراء.
4. من خلال توفير فرص مستمرة للتخفيضات، تُعزز العروض ولاء العملاء وجعلهم يعودون للتسوق مرارًا وتكرارًا.
5. تُستخدم العروض والتخفيضات كأداة تسويقية فعّالة لجذب انتباه المستهلكين عبر وسائل متنوعة، مما يسهم في تعزيز رؤية المنتجات والعلامات التجارية.
تختتم هذه المقالة بإشارة إلى أن التسوق عبر الإنترنت أصبح ليس مجرد وسيلة للحصول على المنتجات، بل تجربة تفاعلية تتسم بالسهولة والتنوع، إن انتشار هذه الظاهرة يؤكد على أن المستهلكين يتبنون بشكل متزايد هذا النمط الحديث، وأهمية العروض والتخفيضات تبرز كعنصر أساسي في توجيه انتباههم وتشجيعهم على الاستمرار في رحلتهم عبر الشبكة الرقمية.
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