نائب أمير مكة يلتقي القنصل الفرنسي - جريدة الوطن السعودية

نائب أمير مكة يلتقي القنصل الفرنسي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/31/2024 11:24:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة،
القنصل العام للجمهورية الفرنسية محمد نهاض.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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