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نائب أمير مكة يلتقي القنصل الفرنسي - جريدة الوطن السعودية

1/31/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة،
القنصل العام للجمهورية الفرنسية محمد نهاض.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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