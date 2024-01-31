تحصل Boomi على براءتي اختراع لابتكار الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفتخر BoomiTM ، الرائدة في مجال التكامل الذكي والأتمتة، بالإعلان عن حصولها على براءتي اختراع جديدتين من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة United States Patent and Trademark Office (USPTO) في مجال الذكاء الاصطناعي (AI). تعزز براءات الاختراع إجمالي عدد براءات اختراع Boomi إلى 36، مما يؤكد التزام الشركة بالابتكار وجهودها المستمرة لدفع حدود تقدم الذكاء الاصطناعي.
تشمل براءة الاختراع الأمريكية الممنوحة حديثًا رقم 11,886,965، والتي تحمل عنوان "البناء المدعوم بالذكاء الاصطناعي لعمليات التكامل"، التكنولوجيا الأساسية للميزات التي تسمح لعملاء Boomi ببناء عمليات تكامل بناءً على اقتراحات Boomi، بما في ذلك Shape Suggest وQuick Start والمزيد مؤخرًا، Boomi AI . يعالج هذا الابتكار منحنى التعلم الحاد الذي يواجهه المستخدمون، سواء كانوا مبتدئين أو خبراء، عند إنشاء عمليات التكامل على منصة التكامل.
إن استخدام نماذج التعلم الآلي - القائمة على سلسلة ماركوف أو أشكال مختلفة من الشبكات العصبية الرسومية - يسهل نظام التوجيه التنبؤي للمستخدمين، مما يعزز كفاءة وفعالية بناء عمليات التكامل.
صرح Ed Macosky، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في Boomi: "إن جائزة براءة الاختراع الخاصة بنا عن "بناء عمليات التكامل بمساعدة الذكاء الاصطناعي" تمثل ابتكارًا ملحوظًا في مجال منصة التكامل كخدمة (iPaaS)، وهي شهادة على العمل الجاد والتفاني الذي يبذله فريق المهندسين الموهوب لدينا والعلماء والمبدعين". "إن المساهمات من خلال براءة الاختراع تتحدى بشكل أساسي النماذج الحالية المتأصلة عند بناء عمليات التكامل. قبل هذا الابتكار، كان بناء عمليات التكامل يعتمد إلى حد كبير على خبرة المستخدم والمدخلات اليدوية باستخدام واجهة مستخدم السحب والإفلات، والتي قد تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء، خاصة بالنسبة لأولئك الجدد على المنصة. وقد أدى هذا النهج القائم على الذكاء الاصطناعي إلى تحويل عملية بناء عمليات التكامل إلى مهمة ذكية وتنبؤية وموجهة."
كما حصلت Boomi مؤخرًا على براءة الاختراع الأمريكية رقم 11,847,167، بعنوان "نظام وطريقة لإنشاء نظام Chat Bot مع عناصر التكامل التي تزيد من معالجة اللغات الطبيعية وقواعد الأعمال الأصلية". براءة الاختراع هذه مخصصة لحل تكنولوجي مبني على منصة Boomi التي تنشئ سلسلة من العمليات والتصميمات النموذجية. يتيح ذلك لعملاء Boomi إنشاء روبوتات دردشة هجينة تجمع بين الاتصال القائم على القواعد ومعالجة اللغة الطبيعية ومنطق Boomi وتقنيات الذكاء الاصطناعي لفرز وتوجيه الطلبات الواردة إلى روبوت الدردشة. ساعدت هذه التقنية في إرساء الأساس للجيل المعزز للاسترجاع وإظهار ابتكارات Boomi المبكرة في تطبيق الذكاء الاصطناعي على التكامل.
أضاف Macosky: "إن الحصول على براءات الاختراع هذه يؤكد التزامنا بالابتكار المستمر ويؤكد مكانتنا كشركة رائدة في هذه الصناعة. نحن متحمسون للتأثير المحتمل الذي ستحدثه براءات اختراع الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا على عملائنا وشركائنا، ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا المتمثلة في قيادة التحول من خلال التكامل الذكي والأتمتة.
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نبذة عن Boomi
تعمل Boomi على تعزيز مستقبل الأعمال من خلال التكامل الذكي والأتمتة. باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS)، تحتفل Boomi بأكثر من 20,000 عميل عالمي وشبكة عالمية تضم 800 شريك . تلجأ المؤسسات إلى منصة Boomi الحائزة على جوائز لربط تطبيقاتها وبياناتها وأفرادها لتسريع التحول الرقمي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة boomi .
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