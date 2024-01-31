تحصل Boomi على براءتي اختراع لابتكار الذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفتخر BoomiTM ، الرائدة في مجال التكامل الذكي والأتمتة، بالإعلان عن حصولها على براءتي اختراع جديدتين من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة United States Patent and Trademark Office (USPTO) في مجال الذكاء الاصطناعي (AI). تعزز براءات الاختراع إجمالي عدد براءات اختراع Boomi إلى 36، مما يؤكد التزام الشركة بالابتكار وجهودها المستمرة لدفع حدود تقدم الذكاء الاصطناعي.

تشمل براءة الاختراع الأمريكية الممنوحة حديثًا رقم 11,886,965، والتي تحمل عنوان "البناء المدعوم بالذكاء الاصطناعي لعمليات التكامل"، التكنولوجيا الأساسية للميزات التي تسمح لعملاء Boomi ببناء عمليات تكامل بناءً على اقتراحات Boomi، بما في ذلك Shape Suggest وQuick Start والمزيد مؤخرًا، Boomi AI . يعالج هذا الابتكار منحنى التعلم الحاد الذي يواجهه المستخدمون، سواء كانوا مبتدئين أو خبراء، عند إنشاء عمليات التكامل على منصة التكامل.

إن استخدام نماذج التعلم الآلي - القائمة على سلسلة ماركوف أو أشكال مختلفة من الشبكات العصبية الرسومية - يسهل نظام التوجيه التنبؤي للمستخدمين، مما يعزز كفاءة وفعالية بناء عمليات التكامل.

صرح Ed Macosky، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في Boomi: "إن جائزة براءة الاختراع الخاصة بنا عن "بناء عمليات التكامل بمساعدة الذكاء الاصطناعي" تمثل ابتكارًا ملحوظًا في مجال منصة التكامل كخدمة (iPaaS)، وهي شهادة على العمل الجاد والتفاني الذي يبذله فريق المهندسين الموهوب لدينا والعلماء والمبدعين". "إن المساهمات من خلال براءة الاختراع تتحدى بشكل أساسي النماذج الحالية المتأصلة عند بناء عمليات التكامل. قبل هذا الابتكار، كان بناء عمليات التكامل يعتمد إلى حد كبير على خبرة المستخدم والمدخلات اليدوية باستخدام واجهة مستخدم السحب والإفلات، والتي قد تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء، خاصة بالنسبة لأولئك الجدد على المنصة. وقد أدى هذا النهج القائم على الذكاء الاصطناعي إلى تحويل عملية بناء عمليات التكامل إلى مهمة ذكية وتنبؤية وموجهة."

كما حصلت Boomi مؤخرًا على براءة الاختراع الأمريكية رقم 11,847,167، بعنوان "نظام وطريقة لإنشاء نظام Chat Bot مع عناصر التكامل التي تزيد من معالجة اللغات الطبيعية وقواعد الأعمال الأصلية". براءة الاختراع هذه مخصصة لحل تكنولوجي مبني على منصة Boomi التي تنشئ سلسلة من العمليات والتصميمات النموذجية. يتيح ذلك لعملاء Boomi إنشاء روبوتات دردشة هجينة تجمع بين الاتصال القائم على القواعد ومعالجة اللغة الطبيعية ومنطق Boomi وتقنيات الذكاء الاصطناعي لفرز وتوجيه الطلبات الواردة إلى روبوت الدردشة. ساعدت هذه التقنية في إرساء الأساس للجيل المعزز للاسترجاع وإظهار ابتكارات Boomi المبكرة في تطبيق الذكاء الاصطناعي على التكامل.

أضاف Macosky: "إن الحصول على براءات الاختراع هذه يؤكد التزامنا بالابتكار المستمر ويؤكد مكانتنا كشركة رائدة في هذه الصناعة. نحن متحمسون للتأثير المحتمل الذي ستحدثه براءات اختراع الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا على عملائنا وشركائنا، ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا المتمثلة في قيادة التحول من خلال التكامل الذكي والأتمتة.

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نبذة عن Boomi

تعمل Boomi على تعزيز مستقبل الأعمال من خلال التكامل الذكي والأتمتة. باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS)، تحتفل Boomi بأكثر من 20,000 عميل عالمي وشبكة عالمية تضم 800 شريك . تلجأ المؤسسات إلى منصة Boomi الحائزة على جوائز لربط تطبيقاتها وبياناتها وأفرادها لتسريع التحول الرقمي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة boomi .

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