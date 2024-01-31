Nubis Communications وalphawave Semi Show يعرضان أول عرض توضيحي لتقنية PCI Express 6.0 الضوئية

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE) ) شركة .Nubis Communications, Inc، مزود الاتصال البصري عالي الكثافة منخفض الكمون (HDI/O)، وAlphawave Semi ()، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال عالي السرعة وحوسبة السيليكون للبنية التحتية للتكنولوجيا في العالم، أعلنتا اليوم عن العرض التوضيحي القادم لتقنية PCI Express 6.0 التي تعمل عبر رابط بصري بسرعة 64 جيجا نقل في الثانية لكل مسار. يستكشف مقدمو مركز البيانات استخدام PCIe على البصريات لتوسيع نطاق ومرونة الاتصال البيني بشكل كبير للذاكرة ووحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات ومسرعات السيليكون المخصصة لتمكين مجموعات أكثر قابلية للتطوير وكفاءة في استخدام الطاقة لهياكل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML/AI).

ستعرض Nubis Communications وAlphawave Semi عرضًا حيًا في جناح Tektronix في DesignCon، المؤتمر الرائد لتقنيات تصميم الرقائق واللوحات والأنظمة المتقدمة. سيقوم النظام الفرعي Alphawave Semi PCIe مع PiCORE Controller IP وPipCORE PHY بتوجيه واستقبال حركة مرور PCIe 6.0 مباشرة من خلال محرك بصري خطي Nubis XT1600 لإظهار رابط بصري PCIe 6.0 بسرعة 64 جيجا نقل في الثانية لكل واحد من الألياف، مع الشكل الموجي للإخراج البصري الذي تم قياسه على نطاق أخذ العينات Tektronix باستخدام مسبار بصري عالي السرعة.

يمكن الاستفادة من تقنية النقل البصري لتوسيع مسافات الارتباط بشكل كبير بنفس عروض النطاق الترددي مقارنة بالكابلات النحاسية، ودعم أحجام المجموعات الأكبر اللازمة لدعم خوادم الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الأكبر حجمًا والموزعة على عقد متعددة، وتمكين الابتكار في بنيات الشبكات المفصلة الجديدة. يدعم المحرك البصري Nubis XT1600 ما يصل إلى 16 ممرًا من اتصال PCIe Gen 6.0 عالي الكثافة أو اتصال Ethernet بسرعة 100 جيجابت في الثانية/المسار دون تضمين أجهزة إعادة ضبط الوقت.

قال Scott Schube، نائب رئيس قسم التسويق في شركة Nubis Communications: "إن مستوى التكامل العالي لدينا مع 16 مسارًا مزدوج الاتجاه في محرك بصري واحد منخفض الطاقة ومنخفض الكمون هو تطابق كبير مع الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي لـ PCIe x16 لعمليات نشر الحوسبة والتخزين من الجيل التالي". "إن عرضنا التوضيحي للمحرك البصري الخطي Nubis XT1600 ووحدة تحكم PCIe 6.0 من Alphawave Semi وPHY IP يعرضان جدوى وصلة PCIe® 6.0 x8 عبر الألياف الضوئية بسرعة 64 جيجا نقل في الثانية".

"تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل شبكات مراكز البيانات، حيث تنشر شركات التكنولوجيا الكبيرة مجموعات كبيرة بشكل متزايد من الخوادم المنفصلة الموزعة على مسافات أطول. قال Tony Chan Carusone، رئيس قسم التكنولوجيا في Alphawave Semi: "لقد أدى هذا التحول إلى زيادة الاهتمام بـ PCIe عبر البصريات بين العديد من عملائنا". "من خلال تعاوننا مع Nubis، يسعدنا أن نوضح كيف نستفيد من ريادة Alphawave Semi في اتصال IP والسيليكون لتمكين حلول الاتصال البصري PCIe التي تسرع الحوسبة الذكية عالية الأداء والبنية التحتية للبيانات".

التوفر

يتوفر المحرك البصري الخطي Nubis XT1600TM الآن لأخذ العينات، ويرجى التواصل عبر nubis-inc.

المزيد عن محفظة PCIe الخاصة بشركة Alphawave Semi: حل PCI-Express الخاص بـ Alphawave Semi

حول Nubis Communications

تبتكر Nubis عبر الضوئيات والإلكترونيات والتغليف والتصنيع لإنشاء بصريات ذات قابلية وكثافة وكفاءة طاقة أفضل بكثير من الحلول الحالية، مما يؤدي إلى كسر جدار الإدخال/الإخراج في مراكز البيانات وتمكين الحوسبة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأكثر تقدمًا. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .

XT-1600 وHDI/O وشعار Nubis Cloud هي علامات تجارية لشركة Nubis Communications.

حول Alphawave Semi

Alphawave Semi هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال عالي السرعة وحوسبة السيليكون للبنية التحتية التكنولوجية في العالم. في مواجهة النمو الهائل للبيانات، تلبي تقنية Alphawave Semi حاجة ماسة: تمكين البيانات من الانتقال بشكل أسرع وأكثر موثوقية وبأداء أعلى بطاقة أقل. نحن شركة متكاملة رأسيًا لأشباه الموصلات، ويتم نشر منتجات بروتوكول الإنترنت والسيليكون المخصص والاتصال الخاصة بنا من قبل عملاء المستوى الأول العالميين في مراكز البيانات والحساب والشبكات والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والمركبات ذاتية القيادة والتخزين. تأسست في عام 2017 على يد فريق فني خبير مع سجل حافل في ترخيص أشباه موصلات بروتوكول الإنترنت، مهمتنا هي تسريع البنية التحتية للبيانات الهامة في قلب عالمنا الرقمي. لمعرفة المزيد عن Alphawave Semi، تفضل بزيارة: awavesemi .

Alphawave Semi وشعار Alphawave Semi هي علامات تجارية لـ Alphawave IP Group plc. جميع الحقوق محفوظة.

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