Nubis Communications وalphawave Semi Show يعرضان أول عرض توضيحي لتقنية PCI Express 6.0 الضوئية

(MENAFN
- AETOSWire) BUSINESS WIRE) ) شركة .Nubis Communications, Inc، مزود الاتصال البصري عالي الكثافة منخفض الكمون (HDI/O)، وAlphawave Semi ( المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز: AWE
)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال عالي السرعة وحوسبة السيليكون للبنية التحتية للتكنولوجيا في العالم، أعلنتا اليوم عن العرض التوضيحي القادم لتقنية PCI Express 6.0 التي تعمل عبر رابط بصري بسرعة 64 جيجا نقل في الثانية لكل مسار. يستكشف مقدمو مركز البيانات استخدام PCIe على البصريات لتوسيع نطاق ومرونة الاتصال البيني بشكل كبير للذاكرة ووحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات ومسرعات السيليكون المخصصة لتمكين مجموعات أكثر قابلية للتطوير وكفاءة في استخدام الطاقة لهياكل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML/AI).
ستعرض Nubis Communications وAlphawave Semi عرضًا حيًا في جناح Tektronix في DesignCon، المؤتمر الرائد لتقنيات تصميم الرقائق واللوحات والأنظمة المتقدمة. سيقوم النظام الفرعي Alphawave Semi PCIe مع PiCORE Controller IP وPipCORE PHY بتوجيه واستقبال حركة مرور PCIe 6.0 مباشرة من خلال محرك بصري خطي Nubis XT1600 لإظهار رابط بصري PCIe 6.0 بسرعة 64 جيجا نقل في الثانية لكل واحد من الألياف، مع الشكل الموجي للإخراج البصري الذي تم قياسه على نطاق أخذ العينات Tektronix باستخدام مسبار بصري عالي السرعة.
يمكن الاستفادة من تقنية النقل البصري لتوسيع مسافات الارتباط بشكل كبير بنفس عروض النطاق الترددي مقارنة بالكابلات النحاسية، ودعم أحجام المجموعات الأكبر اللازمة لدعم خوادم الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الأكبر حجمًا والموزعة على عقد متعددة، وتمكين الابتكار في بنيات الشبكات المفصلة الجديدة. يدعم المحرك البصري Nubis XT1600 ما يصل إلى 16 ممرًا من اتصال PCIe Gen 6.0 عالي الكثافة أو اتصال Ethernet بسرعة 100 جيجابت في الثانية/المسار دون تضمين أجهزة إعادة ضبط الوقت.
قال Scott Schube، نائب رئيس قسم التسويق في شركة Nubis Communications: "إن مستوى التكامل العالي لدينا مع 16 مسارًا مزدوج الاتجاه في محرك بصري واحد منخفض الطاقة ومنخفض الكمون هو تطابق كبير مع الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي لـ PCIe x16 لعمليات نشر الحوسبة والتخزين من الجيل التالي". "إن عرضنا التوضيحي للمحرك البصري الخطي Nubis XT1600 ووحدة تحكم PCIe 6.0 من Alphawave Semi وPHY IP يعرضان جدوى وصلة PCIe® 6.0 x8 عبر الألياف الضوئية بسرعة 64 جيجا نقل في الثانية".
"تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل شبكات مراكز البيانات، حيث تنشر شركات التكنولوجيا الكبيرة مجموعات كبيرة بشكل متزايد من الخوادم المنفصلة الموزعة على مسافات أطول. قال Tony Chan Carusone، رئيس قسم التكنولوجيا في Alphawave Semi: "لقد أدى هذا التحول إلى زيادة الاهتمام بـ PCIe عبر البصريات بين العديد من عملائنا". "من خلال تعاوننا مع Nubis، يسعدنا أن نوضح كيف نستفيد من ريادة Alphawave Semi في اتصال IP والسيليكون لتمكين حلول الاتصال البصري PCIe التي تسرع الحوسبة الذكية عالية الأداء والبنية التحتية للبيانات".
التوفر
يتوفر المحرك البصري الخطي Nubis XT1600TM الآن لأخذ العينات، ويرجى التواصل عبر nubis-inc.
المزيد عن محفظة PCIe الخاصة بشركة Alphawave Semi: حل PCI-Express الخاص بـ Alphawave Semi
حول Nubis Communications
تبتكر Nubis عبر الضوئيات والإلكترونيات والتغليف والتصنيع لإنشاء بصريات ذات قابلية وكثافة وكفاءة طاقة أفضل بكثير من الحلول الحالية، مما يؤدي إلى كسر جدار الإدخال/الإخراج في مراكز البيانات وتمكين الحوسبة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأكثر تقدمًا. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .
XT-1600 وHDI/O وشعار Nubis Cloud هي علامات تجارية لشركة Nubis Communications.
حول Alphawave Semi
Alphawave Semi هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال عالي السرعة وحوسبة السيليكون للبنية التحتية التكنولوجية في العالم. في مواجهة النمو الهائل للبيانات، تلبي تقنية Alphawave Semi حاجة ماسة: تمكين البيانات من الانتقال بشكل أسرع وأكثر موثوقية وبأداء أعلى بطاقة أقل. نحن شركة متكاملة رأسيًا لأشباه الموصلات، ويتم نشر منتجات بروتوكول الإنترنت والسيليكون المخصص والاتصال الخاصة بنا من قبل عملاء المستوى الأول العالميين في مراكز البيانات والحساب والشبكات والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والمركبات ذاتية القيادة والتخزين. تأسست في عام 2017 على يد فريق فني خبير مع سجل حافل في ترخيص أشباه موصلات بروتوكول الإنترنت، مهمتنا هي تسريع البنية التحتية للبيانات الهامة في قلب عالمنا الرقمي. لمعرفة المزيد عن Alphawave Semi، تفضل بزيارة: awavesemi .
Alphawave Semi وشعار Alphawave Semi هي علامات تجارية لـ Alphawave IP Group plc. جميع الحقوق محفوظة.
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