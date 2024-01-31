SLB تعيد التأكيد على الالتزام بالتوجيهات المالية لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: SLB) اليوم أنها تعيد تأكيد على الالتزام بتوجيهاتها المالية لعام 2024 بأكمله.
صرَّح Olivier Le Peuch، الرئيس التنفيذي لشركة SLB قائلاً: "نحن نقدِّر قرار شركة Aramco السعودية بالحفاظ على طاقتها القصوى المستدامة (MSC) عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في زيادتها إلى 13 مليون برميل يوميًا". "تتضافر جهودنا بشكل وثيق للغاية مع شركة Aramco السعودية، وندرك أن جميع مشروعات النفط والغاز الجارية لا تزال قائمة بالصورة المطلوبة وأنه سيتم تعليق مشروعين من مشروعات زيادة النفط في المناطق البحرية التي لم تبدأ بعد."
"لا تزال توقعاتنا للنمو الكبير لعام 2024 في المملكة قائمة كما هي. وبالتمعن في المستقبل، فإن الجمع بين إيراداتنا المختلفة في المملكة، والتي تركز على أسواق الغاز في المناطق البرية والمتوسعة، ومكانتنا الفريدة في السوق في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، سيستمر في دعم دورة النمو المتعددة السنوات في المنطقة."
"وكما ذكرنا خلال أحدث إصدار للأرباح، فإن استمرار زيادة الطلب العالمي على الطاقة، من المتوقع أن يلعب الإنتاج الدولي دورًا رئيسيًا في تلبية العرض حتى أواخر هذا العقد. وبأخذ هذا بعين الاعتبار، نحن على ثقة من قوة هذه الدورة وطول عمرها حتى عام 2024 وما بعده.
نبذة عن SLB
شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في الابتكار في مجال الطاقة لتحقيق التوازن على الكوكب. بناءً على بصمتنا العالمية في أكثر من 100 دولة وحيث يُمثل موظفونا ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات الأخرى، فإننا نعمل يوميًا على ابتكارات تتعلق بالنفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرَّف على المزيد على slb .
ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية
يتضمَّن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. تحتوي تلك البيانات على ألفاظ مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نقدر"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع" وغيرها من الألفاظ المشابهة. تتناول البيانات التطلعية الموضوعات غير المؤكدة بدرجاتٍ متفاوتة، مثل التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ بيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغيُّر المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ عدم القدرة على التعرُّف على الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ المبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغيُّر المناخ العالمي؛ توقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج 10-K و10-Q و8-K من SLB المودعة أو المُقدَّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. في تحقق واحد أو أكثر من تلك المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو عواقب أي تغييرات تطويرية من هذا القبيل)، أو إذا ثبت أن افتراضاتنا الأساسية غير صحيحة، فقد تتباين التوقعات الفعلية ماديًا عن تلك التي تظهر في قوائمنا التطلعية. تُقدم البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بدايةً من تاريخه، وتنفي SLB أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو مراجعة تلك البيانات، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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