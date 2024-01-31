SLB تعيد التأكيد على الالتزام بالتوجيهات المالية لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: SLB) اليوم أنها تعيد تأكيد على الالتزام بتوجيهاتها المالية لعام 2024 بأكمله.

صرَّح Olivier Le Peuch، الرئيس التنفيذي لشركة SLB قائلاً: "نحن نقدِّر قرار شركة Aramco السعودية بالحفاظ على طاقتها القصوى المستدامة (MSC) عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في زيادتها إلى 13 مليون برميل يوميًا". "تتضافر جهودنا بشكل وثيق للغاية مع شركة Aramco السعودية، وندرك أن جميع مشروعات النفط والغاز الجارية لا تزال قائمة بالصورة المطلوبة وأنه سيتم تعليق مشروعين من مشروعات زيادة النفط في المناطق البحرية التي لم تبدأ بعد."

"لا تزال توقعاتنا للنمو الكبير لعام 2024 في المملكة قائمة كما هي. وبالتمعن في المستقبل، فإن الجمع بين إيراداتنا المختلفة في المملكة، والتي تركز على أسواق الغاز في المناطق البرية والمتوسعة، ومكانتنا الفريدة في السوق في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، سيستمر في دعم دورة النمو المتعددة السنوات في المنطقة."

"وكما ذكرنا خلال أحدث إصدار للأرباح، فإن استمرار زيادة الطلب العالمي على الطاقة، من المتوقع أن يلعب الإنتاج الدولي دورًا رئيسيًا في تلبية العرض حتى أواخر هذا العقد. وبأخذ هذا بعين الاعتبار، نحن على ثقة من قوة هذه الدورة وطول عمرها حتى عام 2024 وما بعده.

نبذة عن SLB

شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في الابتكار في مجال الطاقة لتحقيق التوازن على الكوكب. بناءً على بصمتنا العالمية في أكثر من 100 دولة وحيث يُمثل موظفونا ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات الأخرى، فإننا نعمل يوميًا على ابتكارات تتعلق بالنفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرَّف على المزيد على slb .

ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يتضمَّن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. تحتوي تلك البيانات على ألفاظ مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نقدر"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع" وغيرها من الألفاظ المشابهة. تتناول البيانات التطلعية الموضوعات غير المؤكدة بدرجاتٍ متفاوتة، مثل التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ بيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغيُّر المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ عدم القدرة على التعرُّف على الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ المبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغيُّر المناخ العالمي؛ توقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج 10-K و10-Q و8-K من SLB المودعة أو المُقدَّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. في تحقق واحد أو أكثر من تلك المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو عواقب أي تغييرات تطويرية من هذا القبيل)، أو إذا ثبت أن افتراضاتنا الأساسية غير صحيحة، فقد تتباين التوقعات الفعلية ماديًا عن تلك التي تظهر في قوائمنا التطلعية. تُقدم البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بدايةً من تاريخه، وتنفي SLB أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو مراجعة تلك البيانات، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.