تحسين مقاومة التيار المستمر ومعدل التيار في سلسلة DFE2MCPH_JL الجديدة من محاثات الطاقة لفئة السيارات

حققت شركة Murata إنجازات على صعيد تكنولوجيا المواد والتصنيع، وعمدت إلى تصنيع محاثات السبائك المعدنية بالاعتماد على هذه الإنجازات بغية تحقيق مزيج من الجودة والأداء العالي، وهذا يجعل الأجزاء مثالية لتطبيقات السيارات العالية المعايير، مثل أنظمة ADAS وIVI، وهي سوق تتوسع باستمرار.

إن المعدل العالي للتيار المستمر وتبديد الطاقة المنخفض لسلسلة DFE2MCPH_JL، بالإضافة إلى معدل الجهد النبضي العالي، يجعلها مناسبة بصفة خاصة للتصفية المنخفضة الفقد وتخزين الطاقة في تطبيقات محولات الطاقة. وفي الوقت نفسه، توفر العبوة المصغرة المساحة واستهلاك المواد.

ستواصل Murata تعزيز قيمة الحث من 0.1 ميكرو هنري إلى 4.7 ميكرو هنري في المستقبل لتلبية احتياجات السوق ولتوسيع نطاق تطبيقات السيارات.

توجد تطبيقات أخرى لهذه المحاثات ذات التيار العالي العالية الجودة في أنظمة المعلومات الترفيهية/الراحة في السيارات والمعدات الطبية من فئات GHTF وهي A وB وفئة C (بدون زرع).

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