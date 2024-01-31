Thursday, 01 February 2024 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحسين مقاومة التيار المستمر ومعدل التيار في سلسلة DFE2MCPH_JL الجديدة من محاثات الطاقة لفئة السيارات

1/31/2024 11:22:37 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عززت شركة Murata Manufacturing Co., Ltd.‎ (طوكيو: 6981) (رقم التعريف الدولي للأوراق المالية: JP3914400001)، الرائدة في مجال تصنيع المكونات السلبية، تشكيلة منتجاتها فأطلقت سلسلة DFE2MCPH_JL من محاثات الطاقة لفئة السيارات بقيمة 0.33 ميكرو هنري و0.47 ميكرو هنري، المصممة خصوصًا لمعدات نقل الحركة/السلامة في السيارات. وبالمقارنة بالمنتجات الحالية في سلسلة Murata DFE2MCAH_J0، فإن جزء 0.33 ميكرو هنري، على سبيل المثال، يلبي أعلى المعايير في الصناعة مع انخفاض بنسبة 38% في مقاومة التيار المستمر إلى 18 مللي أوم إلى جانب زيادة بنسبة 31% في التيار المقنن إلى 5.1 أمبير لنفس معدل الارتفاع في درجة الحرارة. كما أن التيار المقنن لمعدل انخفاض الحث المحدد هو أيضًا أعلى بنسبة 64% عند 6.9 أمبير. إضافةً إلى ذلك، حقق هذا المنتج جهد تحمل بقيمة 40 فولت، وكل هذا بحجم 0806 بوصات ونطاق درجة حرارة تشغيل قيمتها -40 درجة مئوية إلى +155 درجة مئوية مع خفض التيار.

حققت شركة Murata إنجازات على صعيد تكنولوجيا المواد والتصنيع، وعمدت إلى تصنيع محاثات السبائك المعدنية بالاعتماد على هذه الإنجازات بغية تحقيق مزيج من الجودة والأداء العالي، وهذا يجعل الأجزاء مثالية لتطبيقات السيارات العالية المعايير، مثل أنظمة ADAS وIVI، وهي سوق تتوسع باستمرار.

إن المعدل العالي للتيار المستمر وتبديد الطاقة المنخفض لسلسلة DFE2MCPH_JL، بالإضافة إلى معدل الجهد النبضي العالي، يجعلها مناسبة بصفة خاصة للتصفية المنخفضة الفقد وتخزين الطاقة في تطبيقات محولات الطاقة. وفي الوقت نفسه، توفر العبوة المصغرة المساحة واستهلاك المواد.

ستواصل Murata تعزيز قيمة الحث من 0.1 ميكرو هنري إلى 4.7 ميكرو هنري في المستقبل لتلبية احتياجات السوق ولتوسيع نطاق تطبيقات السيارات.

توجد تطبيقات أخرى لهذه المحاثات ذات التيار العالي العالية الجودة في أنظمة المعلومات الترفيهية/الراحة في السيارات والمعدات الطبية من فئات GHTF وهي A وB وفئة C (بدون زرع).

يمكنك العثور على المزيد من المعلومات عن سلسلة DFE2MCPH_JL من Murata عن طريق النقر على: LINK

الرجاء الاتصال بنا لمزيد من التفاصيل: نموذج الاتصال

المواصفات الرئيسية

رقم الجزء

الحث

مقاومة

التيار المستمر

(أوم)

التيار المقنن (مللي أمبير)

بناءً على

تغير الحث

بناءً على

ارتفاع درجة الحرارة

القيمة

الرمزية

(ميكرو هنري)

التحمل

الحد الأقصى.

الحد النموذجي

الحد الأقصى.

الحد النموذجي

الحد الأقصى.

الحد النموذجي

DFE2MCPHR33MJLL

0.33

±20%

0.018

0.014

6900

8100

5100

6400

DFE2MCPHR47MJLL

0.47

±20%

0.022

0.019

5400

6300

4400

5500

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

  • نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

MENAFN31012024004146001356ID1107794454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث