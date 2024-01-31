تحسين مقاومة التيار المستمر ومعدل التيار في سلسلة DFE2MCPH_JL الجديدة من محاثات الطاقة لفئة السيارات

تحسين مقاومة التيار المستمر ومعدل التيار في سلسلة DFE2MCPH_JL الجديدة من محاثات الطاقة لفئة السيارات
التاريخ
1/31/2024 11:22:37 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عززت شركة Murata Manufacturing Co., Ltd. (طوكيو: 6981) (رقم التعريف الدولي للأوراق المالية: JP3914400001)، الرائدة في مجال تصنيع المكونات السلبية، تشكيلة منتجاتها فأطلقت سلسلة DFE2MCPH_JL من محاثات الطاقة لفئة السيارات بقيمة 0.33 ميكرو هنري و0.47 ميكرو هنري، المصممة خصوصًا لمعدات نقل الحركة/السلامة في السيارات. وبالمقارنة بالمنتجات الحالية في سلسلة Murata DFE2MCAH_J0، فإن جزء 0.33 ميكرو هنري، على سبيل المثال، يلبي أعلى المعايير في الصناعة مع انخفاض بنسبة 38% في مقاومة التيار المستمر إلى 18 مللي أوم إلى جانب زيادة بنسبة 31% في التيار المقنن إلى 5.1 أمبير لنفس معدل الارتفاع في درجة الحرارة. كما أن التيار المقنن لمعدل انخفاض الحث المحدد هو أيضًا أعلى بنسبة 64% عند 6.9 أمبير. إضافةً إلى ذلك، حقق هذا المنتج جهد تحمل بقيمة 40 فولت، وكل هذا بحجم 0806 بوصات ونطاق درجة حرارة تشغيل قيمتها -40 درجة مئوية إلى +155 درجة مئوية مع خفض التيار.
حققت شركة Murata إنجازات على صعيد تكنولوجيا المواد والتصنيع، وعمدت إلى تصنيع محاثات السبائك المعدنية بالاعتماد على هذه الإنجازات بغية تحقيق مزيج من الجودة والأداء العالي، وهذا يجعل الأجزاء مثالية لتطبيقات السيارات العالية المعايير، مثل أنظمة ADAS وIVI، وهي سوق تتوسع باستمرار.
إن المعدل العالي للتيار المستمر وتبديد الطاقة المنخفض لسلسلة DFE2MCPH_JL، بالإضافة إلى معدل الجهد النبضي العالي، يجعلها مناسبة بصفة خاصة للتصفية المنخفضة الفقد وتخزين الطاقة في تطبيقات محولات الطاقة. وفي الوقت نفسه، توفر العبوة المصغرة المساحة واستهلاك المواد.
ستواصل Murata تعزيز قيمة الحث من 0.1 ميكرو هنري إلى 4.7 ميكرو هنري في المستقبل لتلبية احتياجات السوق ولتوسيع نطاق تطبيقات السيارات.
توجد تطبيقات أخرى لهذه المحاثات ذات التيار العالي العالية الجودة في أنظمة المعلومات الترفيهية/الراحة في السيارات والمعدات الطبية من فئات GHTF وهي A وB وفئة C (بدون زرع).
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|
المواصفات الرئيسية
|
رقم الجزء
|
الحث
|
مقاومة
التيار المستمر
(أوم)
|
التيار المقنن (مللي أمبير)
|
بناءً على
تغير الحث
|
بناءً على
ارتفاع درجة الحرارة
|
القيمة
الرمزية
(ميكرو هنري)
|
التحمل
|
الحد الأقصى.
|
الحد النموذجي
|
الحد الأقصى.
|
الحد النموذجي
|
الحد الأقصى.
|
الحد النموذجي
|
DFE2MCPHR33MJLL
|
0.33
|
±20%
|
0.018
|
0.014
|
6900
|
8100
|
5100
|
6400
|
DFE2MCPHR47MJLL
|
0.47
|
±20%
|
0.022
|
0.019
|
5400
|
6300
|
4400
|
5500
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