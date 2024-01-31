إل جي ترتقي بتجربة العرض الرقمية في معرض ومؤتمر الصحة العربي عبر شاشاتها التحويلية

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- AETOSWire) يشهد قطاع الرعاية الصحية اليوم العديد من التطورات والعمليات الرقمية المحسنة بوتيرة سريعة، مما يؤدي إلى تغيير كيفية استخدام المستشفيات والعيادات للمعلومات واستهلاكها وتوزيعها. وتواصل شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) تقديم تقنيات العرض لتلبية متطلبات المجال الطبي في جميع مرافقه.
صُممت مجموعة "إل جي" الواسعة من المنتجات والحلول، والتي سيتم عرض بعضها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، لتلبية المتطلبات الفريدة في مختلف المساحات في قطاع الضيافة. وتشمل مجموعتها تلفزيونات الضيافة من "إل جي" والحلول الشاملة واللافتات الرقمية التي صُممت لعرض الرسائل المخصصة وتعزيز تجارب العملاء.
تلعب لافتات "إل جي" الرقمية في مرافق الرعاية الصحية دوراً حاسماً في توصيل المعلومات بدقة. وتضمن زوايا المشاهدة الواسعة وأوضاع الصور المتنوعة المصممة لبيئات معينة مثل المستشفيات عرض المستندات والصور في قاعات المؤتمرات أو الندوات بوضوح. ويتيح استخدام التقنيات المبتكرة مثل OLED وLED إنشاء الأعمال الفنية متعددة الوسائط والمنحوتات الرقمية، مما يوفر انطباع أولي متطور ويرتقي بصورة العلامة التجارية.
تتكامل منتجات "إل جي" بسلاسة مع المساحات المختلفة مثل الممرات، حيث تَكثُر فرص الترويج للفعاليات والتواصل مع العملاء أو الضيوف. وتتيح المنتجات والحلول المتنوعة الاستفادة من المساحات الفارغة لبث العروض الترويجية وأدلة المواقع والمزيد، بينما توفر حلول الضيافة من "إل جي" في الأجنحة وحتى الغرف القياسية تجارب متميزة للنزلاء وخدمات مخصصة داخل الغرف.
ستعرض شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) الشاشات الخاصة بها في معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام، حيث تتحدى شاشتها مقاس 136 بوصة من سلسلة LAEC والتي تتميز بوحدة تحكم ومكبر صوت مدمجين مفهوم صعوبة تركيب شاشات LED. ويلغي هذا الحل المتكامل الحاجة إلى اتصالات وحدة التحكم أو تعديل إعدادات الوحدة، مما يبسط عملية التثبيت بحيث يصبح تشغيل هذه الشاشة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد بقدر بساطة التلفزيون المنزلي.
وسيظهر في معرض ومؤتمر الصحة العربي أيضاً تلفزيون المستشفيات من "إل جي" مقاس 55 بوصة والمدرج في قائمة UL للسلامة الذي يقدم محتوى UHD. وتتميز سلسلة تلفزيونات المستشفيات بدعمها لمكبر الصوت الحاصل على شهادة UL للسلامة وهي مصممة للرعاية الصحية القائمة على تلبية متطلبات المريض والاحتياجات المحددة للمستشفيات.
كما تمتلك "إل جي" حل تقني آخر يدل على مرونة منتجاتها بغض النظر عن القطاع وهي شاشة CreateBoard التفاعلية
التي تحسن تجربة غرفة الاجتماعات وسيتم عرضها أيضاً في ملتقى الصحة العالمي الذي سيقام في المنطقة. وتُعدّ اللافتات الرقمية التفاعلية من "إل جي" ضرورية لكافة اجتماعات العمل الفعالة.
تعرفوا على المزيد حول تقنية اللمس المتطورة لدينا واستكشفوا مزايا "إل جي" التفاعلية التي تشجع على عقد اجتماعات أكثر إنتاجية وتعزز بدورها الحد الأقصى من التركيز والمشاركة العفوية.
لمعرفة المزيد عن حلول العرض الرقمية من "إل جي"، يرجى زيارة:
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال
شركة إل جي لحلول الأعمال هي شريك موثوق يقدم المنتجات والحلول المبتكرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. استطاعت "إل جي" عبر محفظة منتجاتها الفريدة مثل لافتاتOLED و LED الرائدة في القطاع وحلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من صنع اسم رائد لنفسها في القطاع التجاري. كما تشمل حلول تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها إل جي شاشات اجتماعات الأعمال، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض، والأجهزة السحابية والشاشات الطبية وربوتات الأعمال التجارية وقد صُممت جميعها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والقيمة للعملاء. لمزيد من المعلومات عن إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال، يُرجى زيارة
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