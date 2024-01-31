إل جي ترتقي بتجربة العرض الرقمية في معرض ومؤتمر الصحة العربي عبر شاشاتها التحويلية

MENAFN - AETOSWire) يشهد قطاع الرعاية الصحية اليوم العديد من التطورات والعمليات الرقمية المحسنة بوتيرة سريعة، مما يؤدي إلى تغيير كيفية استخدام المستشفيات والعيادات للمعلومات واستهلاكها وتوزيعها. وتواصل شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) تقديم تقنيات العرض لتلبية متطلبات المجال الطبي في جميع مرافقه.

صُممت مجموعة "إل جي" الواسعة من المنتجات والحلول، والتي سيتم عرض بعضها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، لتلبية المتطلبات الفريدة في مختلف المساحات في قطاع الضيافة. وتشمل مجموعتها تلفزيونات الضيافة من "إل جي" والحلول الشاملة واللافتات الرقمية التي صُممت لعرض الرسائل المخصصة وتعزيز تجارب العملاء.

تلعب لافتات "إل جي" الرقمية في مرافق الرعاية الصحية دوراً حاسماً في توصيل المعلومات بدقة. وتضمن زوايا المشاهدة الواسعة وأوضاع الصور المتنوعة المصممة لبيئات معينة مثل المستشفيات عرض المستندات والصور في قاعات المؤتمرات أو الندوات بوضوح. ويتيح استخدام التقنيات المبتكرة مثل OLED وLED إنشاء الأعمال الفنية متعددة الوسائط والمنحوتات الرقمية، مما يوفر انطباع أولي متطور ويرتقي بصورة العلامة التجارية.

تتكامل منتجات "إل جي" بسلاسة مع المساحات المختلفة مثل الممرات، حيث تَكثُر فرص الترويج للفعاليات والتواصل مع العملاء أو الضيوف. وتتيح المنتجات والحلول المتنوعة الاستفادة من المساحات الفارغة لبث العروض الترويجية وأدلة المواقع والمزيد، بينما توفر حلول الضيافة من "إل جي" في الأجنحة وحتى الغرف القياسية تجارب متميزة للنزلاء وخدمات مخصصة داخل الغرف.

ستعرض شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) الشاشات الخاصة بها في معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام، حيث تتحدى شاشتها مقاس 136 بوصة من سلسلة LAEC والتي تتميز بوحدة تحكم ومكبر صوت مدمجين مفهوم صعوبة تركيب شاشات LED. ويلغي هذا الحل المتكامل الحاجة إلى اتصالات وحدة التحكم أو تعديل إعدادات الوحدة، مما يبسط عملية التثبيت بحيث يصبح تشغيل هذه الشاشة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد بقدر بساطة التلفزيون المنزلي.

وسيظهر في معرض ومؤتمر الصحة العربي أيضاً تلفزيون المستشفيات من "إل جي" مقاس 55 بوصة والمدرج في قائمة UL للسلامة الذي يقدم محتوى UHD. وتتميز سلسلة تلفزيونات المستشفيات بدعمها لمكبر الصوت الحاصل على شهادة UL للسلامة وهي مصممة للرعاية الصحية القائمة على تلبية متطلبات المريض والاحتياجات المحددة للمستشفيات.

كما تمتلك "إل جي" حل تقني آخر يدل على مرونة منتجاتها بغض النظر عن القطاع وهي شاشة CreateBoard التفاعلية

التي تحسن تجربة غرفة الاجتماعات وسيتم عرضها أيضاً في ملتقى الصحة العالمي الذي سيقام في المنطقة. وتُعدّ اللافتات الرقمية التفاعلية من "إل جي" ضرورية لكافة اجتماعات العمل الفعالة.

تعرفوا على المزيد حول تقنية اللمس المتطورة لدينا واستكشفوا مزايا "إل جي" التفاعلية التي تشجع على عقد اجتماعات أكثر إنتاجية وتعزز بدورها الحد الأقصى من التركيز والمشاركة العفوية.

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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال

شركة إل جي لحلول الأعمال هي شريك موثوق يقدم المنتجات والحلول المبتكرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. استطاعت "إل جي" عبر محفظة منتجاتها الفريدة مثل لافتاتOLED و LED الرائدة في القطاع وحلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من صنع اسم رائد لنفسها في القطاع التجاري. كما تشمل حلول تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها إل جي شاشات اجتماعات الأعمال، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض، والأجهزة السحابية والشاشات الطبية وربوتات الأعمال التجارية وقد صُممت جميعها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والقيمة للعملاء. لمزيد من المعلومات عن إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال، يُرجى زيارة