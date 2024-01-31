تقدم Siren 14 القائمة على الذكاء الاصطناعي سلامة الضباط على الهاتف المحمول وتبسّط البحث

(MENAFN
- AETOSWire) -BUSINESSWIRE ---أطلقت Siren ، الشركة التي توفر منصة تحقيق شاملة لأقسام الشرطة ومراكز البوليس ووكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون ومراكز الاندماج وبرامج مناطق الاتجار بالمخدرات عالية الكثافة (HIDTAs) بحثًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مع إمكانية الوصول إلى الهاتف المحمول كجزء من أحدث إصدار لها وحزمة منتجات Siren
لإنفاذ القانو .
توفر Siren مجموعة كاملة من أدوات التحقيق للتحديات المعاصرة مثل فحص الشرطة، وجرائم العنف المرتبطة "بالتحطيم والاستيلاء"، وحماية كبار الشخصيات، والاتجار بالبشر، وسلسلة التوريد، والأمن البحري.
تربط Siren المعلومات المصنفة محليًا ببيانات المزودين الخارجيين بالإضافة إلى البيانات المتاحة من المصادر العامة (OSINT)، لتحديد الأنماط والجهات الفاعلة والأحداث. تتوفر Siren الآن على الأجهزة المحمولة لتوفير طبقة إضافية من الأمان لضباط الخطوط الأمامية.
يقلل البحث الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير من التعقيد في ربط الذكاء المتباين. يمكن لأي شخص من أي قسم إنشاء روابط معقدة، باستخدام بحث أساسي قائم على اللغة ودون الحاجة إلى مهارات تحليلية. وفقًا لبحث Siren ، يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل حتى يصبح المحلل الجديد منتجًا. تقوم الواجهة البسيطة بتوزيع عبء العمل بشكل طبيعي.
تتيح Siren لضباط الخطوط الأمامية التحقق من خلفية المشتبه بهم والشركات والممتلكات من جهاز محمول قبل الاشتباك مع المجرمين ومداهمات الموقع. يوفر ابتكار Siren الجديد طبقة إضافية من الأمان، مما يقلل من المخاطر غير المتوقعة ويوفر أدلة سريعة يمكن التعويل عليها في الكشف عن الجرائم.
قال John Randles، الرئيس التنفيذي لشركة Siren: "البساطة صعبة وهذا ما حققناه مع Siren 14". "تستطيع Siren الآن توفير معلومات استخباراتية معقدة متصلة لأركان القيادة والشرطة النظامية دون تدريب على علوم البيانات. إنه بحث بسيط تمامًا مثل استخدام الإنترنت أو التسوق عبر الإنترنت".
قالت Kathleen Miles، واحدة من عملاء Siren، ورئيسة علاقات العملاء، والمؤسسة المشاركة لشركة Ex Arca، وهي شركة أبحاث مفتوحة المصدر: "إن القدرة الجديدة على البحث في Siren ستعيد التحكم في التحقيقات الأساسية وفحوصات السلامة مرة أخرى إلى أيدي أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها". وأضافت: "تعني خدمات Siren المتنقلة أن فرق الاستخبارات يمكنها التركيز على العمل الذي تدربوا على القيام به".
"Siren متاحة الآن للقسم بأكمله وهو ما يغير قواعد اللعبة بالكامل. وعلق Bob Griffin، رئيس مجلس إدارة Siren، قائلاً: "إن إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستخبارات بهذه الطريقة هو تغيير لم نشهده منذ عشرين عامًا من التكنولوجيا".
حول Siren
Siren هي منصة تحقيق شاملة تستخدمها وكالات إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات والشركات لحماية الأشخاص والأصول والشبكات. تقوم Siren بربط البيانات من المصادر المفتوحة ومزودي الخدمات والمصادر السرية لكشف معلومات استخباراتية غير متصلة. تعتمد تقنية Siren الحاصلة على براءة اختراع على البحث بشكل فريد وتوفر واجهة بسيطة وتقارير متقدمة للتحقيقات بسرعة المؤسسة وحجمها.
في نوفمبر 2023، حققت Siren المركز التاسع في قائمة Technology Fast 50 الخاصة بتصنيف Deloitte. تلقت Siren تمويلًا بقيمة 12 مليون يورو في عام 2023 وحصلت على لقب بائع Gartner الرائع في عام 2020. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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