تقدم Siren 14 القائمة على الذكاء الاصطناعي سلامة الضباط على الهاتف المحمول وتبسّط البحث

MENAFN - AETOSWire) -BUSINESSWIRE ---أطلقت Siren ، الشركة التي توفر منصة تحقيق شاملة لأقسام الشرطة ومراكز البوليس ووكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون ومراكز الاندماج وبرامج مناطق الاتجار بالمخدرات عالية الكثافة (HIDTAs) بحثًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مع إمكانية الوصول إلى الهاتف المحمول كجزء من أحدث إصدار لها وحزمة منتجاتلإنفاذ القانو .

توفر Siren مجموعة كاملة من أدوات التحقيق للتحديات المعاصرة مثل فحص الشرطة، وجرائم العنف المرتبطة "بالتحطيم والاستيلاء"، وحماية كبار الشخصيات، والاتجار بالبشر، وسلسلة التوريد، والأمن البحري.

تربط Siren المعلومات المصنفة محليًا ببيانات المزودين الخارجيين بالإضافة إلى البيانات المتاحة من المصادر العامة (OSINT)، لتحديد الأنماط والجهات الفاعلة والأحداث. تتوفر Siren الآن على الأجهزة المحمولة لتوفير طبقة إضافية من الأمان لضباط الخطوط الأمامية.

يقلل البحث الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير من التعقيد في ربط الذكاء المتباين. يمكن لأي شخص من أي قسم إنشاء روابط معقدة، باستخدام بحث أساسي قائم على اللغة ودون الحاجة إلى مهارات تحليلية. وفقًا لبحث Siren ، يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل حتى يصبح المحلل الجديد منتجًا. تقوم الواجهة البسيطة بتوزيع عبء العمل بشكل طبيعي.

تتيح Siren لضباط الخطوط الأمامية التحقق من خلفية المشتبه بهم والشركات والممتلكات من جهاز محمول قبل الاشتباك مع المجرمين ومداهمات الموقع. يوفر ابتكار Siren الجديد طبقة إضافية من الأمان، مما يقلل من المخاطر غير المتوقعة ويوفر أدلة سريعة يمكن التعويل عليها في الكشف عن الجرائم.

قال John Randles، الرئيس التنفيذي لشركة Siren: "البساطة صعبة وهذا ما حققناه مع Siren 14". "تستطيع Siren الآن توفير معلومات استخباراتية معقدة متصلة لأركان القيادة والشرطة النظامية دون تدريب على علوم البيانات. إنه بحث بسيط تمامًا مثل استخدام الإنترنت أو التسوق عبر الإنترنت".

قالت Kathleen Miles، واحدة من عملاء Siren، ورئيسة علاقات العملاء، والمؤسسة المشاركة لشركة Ex Arca، وهي شركة أبحاث مفتوحة المصدر: "إن القدرة الجديدة على البحث في Siren ستعيد التحكم في التحقيقات الأساسية وفحوصات السلامة مرة أخرى إلى أيدي أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها". وأضافت: "تعني خدمات Siren المتنقلة أن فرق الاستخبارات يمكنها التركيز على العمل الذي تدربوا على القيام به".

"Siren متاحة الآن للقسم بأكمله وهو ما يغير قواعد اللعبة بالكامل. وعلق Bob Griffin، رئيس مجلس إدارة Siren، قائلاً: "إن إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستخبارات بهذه الطريقة هو تغيير لم نشهده منذ عشرين عامًا من التكنولوجيا".

حول Siren

Siren هي منصة تحقيق شاملة تستخدمها وكالات إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات والشركات لحماية الأشخاص والأصول والشبكات. تقوم Siren بربط البيانات من المصادر المفتوحة ومزودي الخدمات والمصادر السرية لكشف معلومات استخباراتية غير متصلة. تعتمد تقنية Siren الحاصلة على براءة اختراع على البحث بشكل فريد وتوفر واجهة بسيطة وتقارير متقدمة للتحقيقات بسرعة المؤسسة وحجمها.

في نوفمبر 2023، حققت Siren المركز التاسع في قائمة Technology Fast 50 الخاصة بتصنيف Deloitte. تلقت Siren تمويلًا بقيمة 12 مليون يورو في عام 2023 وحصلت على لقب بائع Gartner الرائع في عام 2020. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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