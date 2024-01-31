PQE Group: 100 مليون يورو من الإيرادات وأكثر

(MENAFN
- AETOSWire) --(BUSINESS WIRE )-- تختتم مجموعة PQE Group ، الشركة الرائدة في استشارات علوم الحياة، عام 2023 المالي بنمو بنسبة 10% وإيرادات معدلة بشكل متزايد تتجاوز 100 مليون يورو. تَعُد الشركة العالمية التي يقع مقرها الرئيسي في إيطاليا، والمعروفة بأنها الجهة الاستشارية المفضلة لشركات تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية والشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، هذا النجاح على أنه دليل على مرونتها وقدرتها على التكيف ورؤيتها الإستراتيجية وسط المشهد العالمي المعقد.
"في الوقت الذي تصارع فيه العديد من الشركات التحديات الجغرافية السياسية والأزمات ومعدلات التضخم، تميزت مجموعة PQE Group، ليس فقط بسبب مرونتها ولكن أيضًا لقدرتها على الازدهار في الأوقات المضطربة، حيث أظهرت نموًا إيجابيًا في جميع المؤشرات المالية" هذا ما قالته Gilda D'Incerti ، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لمجموعة PQE Group. "يرجع هذا النجاح إلى التخطيط الدقيق والاستثمارات الإستراتيجية في أحدث التقنيات وثقافة الشركة التي تقدر المرونة والابتكار."
يتميز العام الذي انتهى حديثًا لمجموعة PQE Group بالتركيز الفريد على تحسين العمليات والاستثمارات الرقمية. بعد أن اختتمت الشركة عام 2022 بزيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 68% مقارنة بالعام السابق، نفذت إستراتيجية إعادة تنظيم قوية في عام 2023، ووضعت مجموعة PQE Group في أعلى مستوى كفاءة لها. وأحد العوامل المؤثرة التي كانت سببًا في تحسين هامش صافي الإيرادات هو التزام الشركة بكفاءة العمليات، حيث تعمل على تحفيز مرحلة مهمة من الابتكار.
يتضح ذلك من إنشاء ReSQ-Up ، وهي منظمة عالمية لبحوث العقود (CRO) تابعة للمجموعة، مكرسة لدعم الشركات بالتعاون مع المستشفيات والشركات الناشئة والمعاهد البحثية في التجارب السريرية للمنتجات المبتكرة. تقدم منظمة ReSQ-Up تصورًا جديدًا في البحث السريري، مع التركيز بشكل خاص على صحة المرأة واستخدامات القنب العلاجي. وفي نفس الوقت، قامت مجموعة PQE Group بتوسيع نطاقها العالمي من خلال افتتاح مكاتب جديدة في كندا والمملكة العربية السعودية وأيرلندا وسنغافورة، ليصل العدد الإجمالي إلى 46 مكتبًا حول العالم و26 كيانًا قانونيًا. يهدف هذا التوسع الإستراتيجي إلى ربط مجموعة PQE Group بالأسواق الناشئة، ولا سيما في جنوب شرق آسيا.
أكد Stefano Carganico كبير مسؤولي الابتكار في مجموعة PQE Group، التزام الشركة بالاستدامة، قائلًا: ""قمنا بالاستثمار الإستراتيجي في الحلول الرقمية والصديقة للبيئة؛ وهذا لا يعزز فقط كفاءتنا، ولكنه يساهم أيضًا في حماية البيئة. بعد سنوات من النمو الهائل والتدعيم، وضعنا أهدافًا أكثر طموحًا وطويلة المدى، حيث ندمج الاستدامة في عملياتنا الإستراتيجية."
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