PQE Group: 100 مليون يورو من الإيرادات وأكثر

MENAFN - AETOSWire) --(BUSINESS WIRE )-- تختتم مجموعة PQE Group ، الشركة الرائدة في استشارات علوم الحياة، عام 2023 المالي بنمو بنسبة 10% وإيرادات معدلة بشكل متزايد تتجاوز 100 مليون يورو. تَعُد الشركة العالمية التي يقع مقرها الرئيسي في إيطاليا، والمعروفة بأنها الجهة الاستشارية المفضلة لشركات تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية والشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، هذا النجاح على أنه دليل على مرونتها وقدرتها على التكيف ورؤيتها الإستراتيجية وسط المشهد العالمي المعقد.

"في الوقت الذي تصارع فيه العديد من الشركات التحديات الجغرافية السياسية والأزمات ومعدلات التضخم، تميزت مجموعة PQE Group، ليس فقط بسبب مرونتها ولكن أيضًا لقدرتها على الازدهار في الأوقات المضطربة، حيث أظهرت نموًا إيجابيًا في جميع المؤشرات المالية" هذا ما قالته Gilda D'Incerti ، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لمجموعة PQE Group. "يرجع هذا النجاح إلى التخطيط الدقيق والاستثمارات الإستراتيجية في أحدث التقنيات وثقافة الشركة التي تقدر المرونة والابتكار."

يتميز العام الذي انتهى حديثًا لمجموعة PQE Group بالتركيز الفريد على تحسين العمليات والاستثمارات الرقمية. بعد أن اختتمت الشركة عام 2022 بزيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 68% مقارنة بالعام السابق، نفذت إستراتيجية إعادة تنظيم قوية في عام 2023، ووضعت مجموعة PQE Group في أعلى مستوى كفاءة لها. وأحد العوامل المؤثرة التي كانت سببًا في تحسين هامش صافي الإيرادات هو التزام الشركة بكفاءة العمليات، حيث تعمل على تحفيز مرحلة مهمة من الابتكار.

يتضح ذلك من إنشاء ReSQ-Up ، وهي منظمة عالمية لبحوث العقود (CRO) تابعة للمجموعة، مكرسة لدعم الشركات بالتعاون مع المستشفيات والشركات الناشئة والمعاهد البحثية في التجارب السريرية للمنتجات المبتكرة. تقدم منظمة ReSQ-Up تصورًا جديدًا في البحث السريري، مع التركيز بشكل خاص على صحة المرأة واستخدامات القنب العلاجي. وفي نفس الوقت، قامت مجموعة PQE Group بتوسيع نطاقها العالمي من خلال افتتاح مكاتب جديدة في كندا والمملكة العربية السعودية وأيرلندا وسنغافورة، ليصل العدد الإجمالي إلى 46 مكتبًا حول العالم و26 كيانًا قانونيًا. يهدف هذا التوسع الإستراتيجي إلى ربط مجموعة PQE Group بالأسواق الناشئة، ولا سيما في جنوب شرق آسيا.

أكد Stefano Carganico كبير مسؤولي الابتكار في مجموعة PQE Group، التزام الشركة بالاستدامة، قائلًا: ""قمنا بالاستثمار الإستراتيجي في الحلول الرقمية والصديقة للبيئة؛ وهذا لا يعزز فقط كفاءتنا، ولكنه يساهم أيضًا في حماية البيئة. بعد سنوات من النمو الهائل والتدعيم، وضعنا أهدافًا أكثر طموحًا وطويلة المدى، حيث ندمج الاستدامة في عملياتنا الإستراتيجية."

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