شركة Cirium Ascend Consultancy ترتقي إلى آفاق جديدة: حصلت على لقب مثمِّن العام للمرة التاسعة في عام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أثبتت شركة Cirium Ascend Consultancy، التي تُشكِّل جزءًا من المصدر الأكثر ثقة في العالم لتحليلات الطيران، Cirium، مرة أخرى خبرتها التي لا تضاهى في تقييم الطائرات من خلال الفوز بجائزة "مثمِّن العام" المرموقة في حفل توزيع جوائز Airline Economics Aviation 100 Global Leaders لعام 2024. تُوّجت شركة Cirium Ascend Consultancy بهذا الإنجاز العظيم وهذه الجائزة المرموقة للمرة التاسعة، وهذا يعزز مكانتها كشركة استشارية رائدة في صناعة الطيران.
تأتي هذه الجائزة، التي تم تقديمها في دبلن خلال عقد فعاليات مؤتمر Growth Frontiers، كإشادة بالتزام شركة Cirium Ascend Consultancy الثابت بالتميُّز والابتكار في تحليلات واستشارات الطيران. وتحظى جائزة هذا العام بأهمية خاصة، لأنها توضح مدى قدرة الشركة على التكيُّف والتحلي بالمرونة بشكلٍ ديناميكي في مواجهة التحديات العالمية المستمرة، بما في ذلك المشهد المتطور لصناعة الطيران بعد فترة تفشي الوباء.
صرَّح Rob Morris، الرئيس العالمي لشركة Cirium Ascend Consultancy قائلاً: "الحصول على جائزة "مثمِّن العام" للمرة التاسعة ليس مجرد شرف عظيم فحسب، بل يُعدّ تقديرًا لتفاني فريقنا وعمله الجاد. يثبت هذا التقدير تمامًا مدى التزامنا بتقديم تقييمات دقيقة وفي الوقت المناسب ومفيدة في عالم الطائرات لعملائنا. وفي عام كان مفعمًا بالأمور الشائكة والتغييرات السريعة، تُعدّ هذه الجائزة تذكيرًا بأن سعينا الدؤوب لتحقيق التميُّز والابتكار يجعلنا نتميز عن غيرنا. لدينا فريق مكوَّن من 30 مثمِّنًا، تسعة منهم حاصلون على اعتماد ISTAT."
وبمرور الأعوام، استمرت شركة Cirium Ascend Consultancy في الارتقاء بأداء تحليلات الطيران، حيث قدَّمت رؤى ومعلومات قيِّمة شكلت إستراتيجيات الجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة. لعب النهج الشامل الذي تتبعه الشركة، والذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمعرفة العميقة بالسوق، دورًا فعَّالاً في تقديم تقييمات دقيقة وخدمات استشارية إستراتيجية. وتُبرز هذه الجائزة أيضًا الدور الذي تلعبه شركة Cirium Ascend Consultancy في إدارة تعافي سوق الطيران ونموه في عام 2024، في ظل أجواء عالمية سريعة التطوُّر.
وتتجاوز مساهمات شركة Cirium Ascend Consultancy إمكانية تقديم التقييمات، لتشمل جوانب مختلفة من تحليلات الطيران مثل إدارة المخاطر وتتبُّع الأصول وتقييمات الاستدامة. تعكس الحلول المبتكرة للشركة، بما في ذلك قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحليل استهلاك الوقود، التزامها بدعم انتقال الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة من شأنه الحفاظ على البيئة.
وتصوب جائزة هذا العام الأنظار أيضًا نحو التأثير الكبير الذي حققته شركة Cirium Ascend Consultancy بخصوص التمويل في قطاع الطيران، حيث تلعب تحليلاتها دورًا حاسمًا في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. وقد أثبتت بيانات الشركة والرؤى والمعلومات التي تمتلكها أنها ذات قيمة هائلة بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمين والمؤجرين والمؤسسات المالية الأخرى في إدارة المخاطر وزيادة الفرص.
لا تحتفل جائزة "مثمِّن العام" لعام 2024 بإنجازات شركة Cirium Ascend Consultancy فحسب، بل تعكس أيضًا حجم الثقة التي يضعها مجتمع الطيران في الشركة. يُشكِّل هذا اعترافًا بقدرة الشركة على تقديم حلول موثوق بها ومبتكرة من شأنها الارتقاء بمستوى الصناعة.
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نبذة عن شركة Cirium Ascend Consultancy
تقدم شركة Cirium Ascend Consultancy، أحد الأقسام التابعة لشركة Cirium، خبرات رائدة في السوق للمساعدة في تقديم معلومات يُسترشد بها في وضع الإستراتيجيات الناجحة وتنفيذها في صناعة الطيران التجاري. وإزاء امتلاك فريق عالمي من المستشارين والمحللين المتمرسين، تقدم شركة Cirium Ascend Consultancy بيانات شاملة ورؤى الخبراء وخدمات مخصَّصة تؤثر بشكل مباشر في الاستثمارات الإستراتيجية وتفتح آفاقًا للنمو في مجال الطيران.
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