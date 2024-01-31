شركة Cirium Ascend Consultancy ترتقي إلى آفاق جديدة: حصلت على لقب مثمِّن العام للمرة التاسعة في عام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أثبتت شركة Cirium Ascend Consultancy، التي تُشكِّل جزءًا من المصدر الأكثر ثقة في العالم لتحليلات الطيران، Cirium، مرة أخرى خبرتها التي لا تضاهى في تقييم الطائرات من خلال الفوز بجائزة "مثمِّن العام" المرموقة في حفل توزيع جوائز Airline Economics Aviation 100 Global Leaders لعام 2024. تُوّجت شركة Cirium Ascend Consultancy بهذا الإنجاز العظيم وهذه الجائزة المرموقة للمرة التاسعة، وهذا يعزز مكانتها كشركة استشارية رائدة في صناعة الطيران.

تأتي هذه الجائزة، التي تم تقديمها في دبلن خلال عقد فعاليات مؤتمر Growth Frontiers، كإشادة بالتزام شركة Cirium Ascend Consultancy الثابت بالتميُّز والابتكار في تحليلات واستشارات الطيران. وتحظى جائزة هذا العام بأهمية خاصة، لأنها توضح مدى قدرة الشركة على التكيُّف والتحلي بالمرونة بشكلٍ ديناميكي في مواجهة التحديات العالمية المستمرة، بما في ذلك المشهد المتطور لصناعة الطيران بعد فترة تفشي الوباء.

صرَّح Rob Morris، الرئيس العالمي لشركة Cirium Ascend Consultancy قائلاً: "الحصول على جائزة "مثمِّن العام" للمرة التاسعة ليس مجرد شرف عظيم فحسب، بل يُعدّ تقديرًا لتفاني فريقنا وعمله الجاد. يثبت هذا التقدير تمامًا مدى التزامنا بتقديم تقييمات دقيقة وفي الوقت المناسب ومفيدة في عالم الطائرات لعملائنا. وفي عام كان مفعمًا بالأمور الشائكة والتغييرات السريعة، تُعدّ هذه الجائزة تذكيرًا بأن سعينا الدؤوب لتحقيق التميُّز والابتكار يجعلنا نتميز عن غيرنا. لدينا فريق مكوَّن من 30 مثمِّنًا، تسعة منهم حاصلون على اعتماد ISTAT."

وبمرور الأعوام، استمرت شركة Cirium Ascend Consultancy في الارتقاء بأداء تحليلات الطيران، حيث قدَّمت رؤى ومعلومات قيِّمة شكلت إستراتيجيات الجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة. لعب النهج الشامل الذي تتبعه الشركة، والذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمعرفة العميقة بالسوق، دورًا فعَّالاً في تقديم تقييمات دقيقة وخدمات استشارية إستراتيجية. وتُبرز هذه الجائزة أيضًا الدور الذي تلعبه شركة Cirium Ascend Consultancy في إدارة تعافي سوق الطيران ونموه في عام 2024، في ظل أجواء عالمية سريعة التطوُّر.

وتتجاوز مساهمات شركة Cirium Ascend Consultancy إمكانية تقديم التقييمات، لتشمل جوانب مختلفة من تحليلات الطيران مثل إدارة المخاطر وتتبُّع الأصول وتقييمات الاستدامة. تعكس الحلول المبتكرة للشركة، بما في ذلك قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحليل استهلاك الوقود، التزامها بدعم انتقال الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة من شأنه الحفاظ على البيئة.

وتصوب جائزة هذا العام الأنظار أيضًا نحو التأثير الكبير الذي حققته شركة Cirium Ascend Consultancy بخصوص التمويل في قطاع الطيران، حيث تلعب تحليلاتها دورًا حاسمًا في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. وقد أثبتت بيانات الشركة والرؤى والمعلومات التي تمتلكها أنها ذات قيمة هائلة بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمين والمؤجرين والمؤسسات المالية الأخرى في إدارة المخاطر وزيادة الفرص.

لا تحتفل جائزة "مثمِّن العام" لعام 2024 بإنجازات شركة Cirium Ascend Consultancy فحسب، بل تعكس أيضًا حجم الثقة التي يضعها مجتمع الطيران في الشركة. يُشكِّل هذا اعترافًا بقدرة الشركة على تقديم حلول موثوق بها ومبتكرة من شأنها الارتقاء بمستوى الصناعة.

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نبذة عن شركة Cirium Ascend Consultancy

تقدم شركة Cirium Ascend Consultancy، أحد الأقسام التابعة لشركة Cirium، خبرات رائدة في السوق للمساعدة في تقديم معلومات يُسترشد بها في وضع الإستراتيجيات الناجحة وتنفيذها في صناعة الطيران التجاري. وإزاء امتلاك فريق عالمي من المستشارين والمحللين المتمرسين، تقدم شركة Cirium Ascend Consultancy بيانات شاملة ورؤى الخبراء وخدمات مخصَّصة تؤثر بشكل مباشر في الاستثمارات الإستراتيجية وتفتح آفاقًا للنمو في مجال الطيران.

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