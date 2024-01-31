شركة SLB وequinor تبدآن حفر جزء الآبار الأكثر استقلالية حتى الآن

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SLB (NYSE: SLB) اليوم عن خطوة مهمة نحو عمليات الحفر المستقلة بالكامل في منصة Peregrino C البرازيلية التابعة لشركة Equinor. جرى دمج تقنيات SLB الرقمية لأتمتة الأسطح، والحفر السفلي المستقل، والحفر الاتجاهي لتمكين حفر 99% من مقطع يبلغ طوله 2.6 كيلومتر في وضع التحكم الذاتي. وباستخدام برنامج مكون من خمس آبار، تم تحقيق زيادة بنسبة 60% في معدل الاختراق، وهو ما أدى إلى تسليم الآبار بشكل أسرع مع تقليل التكلفة وانبعاثات الكربون.

قال Jesus Lamas، رئيس Well Construction, SLB: "يعد هذا معلمًا مثيرًا في الرحلة نحو عمليات الحفر المستقلة بالكامل "وبتطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي ودمج سير العمل الرقمي المتقدم، يدرك العملاء تحسين السلامة والأداء من خلال التحول الرقمي، وهو ما يجعل الحفر أكثر اتساقًا وكفاءة، ويحسن البصمة الكربونية لعملياتهم."

وقد تعاون خبراء متعددو التخصصات لتصميم وتنفيذ مسارات عمل مستقلة مترابطة، وهو ما مكن النظام من استكشاف القسم بسلاسة. وعلى أرضية منصة الحفر، جرت أتمتة مهام التعامل اليدوي مع الأنابيب وتسلسل المعدات باستخدام برنامج DrillPilotTM‎. جرى تكبير أداء الحفر في القاع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في حل التشغيل الآلي DrillOpsTM‎. تمكنت حلول NeuroTM‎ المستقلة من وضع المسار الأمثل وقدمت خطة البئر، وضبط تسلسل التوجيه ومعايير الحفر للوصول إلى الهدف كما هو مصمم بواسطة حل التخطيط المتماسك لبناء الآبار DrillPlanTM‎.

وحلول DrillOps وDrillPlan عبارة عن تطبيقات قائمة على السحابة على منصة DelfiTM‎ الرقمية. تجمع المنصة بين التطبيقات والذكاء الاصطناعي والعلوم القائمة على الفيزياء والبيانات المتدفقة بحرية لتسريع وتحسين عمليات الاستكشاف والتطوير والحفر والإنتاج وعمليات الطاقة الجديدة.

نبذة عن SLB

SLB (NYSE: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تساعد في الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. وعبر بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل يوميًا على ابتكار النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة، والتي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرّف على المزيد عبر slb .

بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. وغالبًا ما تحتوي مثل هذه العبارات على كلمات، مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نقدر"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع"، وكلمات أخرى مماثلة. تتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات المرتبطة بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وتخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على التعرف على الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المودعة أو المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا ماديًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.