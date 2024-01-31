شركة SLB وequinor تبدآن حفر جزء الآبار الأكثر استقلالية حتى الآن

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SLB (NYSE: SLB) اليوم عن خطوة مهمة نحو عمليات الحفر المستقلة بالكامل في منصة Peregrino C البرازيلية التابعة لشركة Equinor. جرى دمج تقنيات SLB الرقمية لأتمتة الأسطح، والحفر السفلي المستقل، والحفر الاتجاهي لتمكين حفر 99% من مقطع يبلغ طوله 2.6 كيلومتر في وضع التحكم الذاتي. وباستخدام برنامج مكون من خمس آبار، تم تحقيق زيادة بنسبة 60% في معدل الاختراق، وهو ما أدى إلى تسليم الآبار بشكل أسرع مع تقليل التكلفة وانبعاثات الكربون.
قال Jesus Lamas، رئيس Well Construction, SLB: "يعد هذا معلمًا مثيرًا في الرحلة نحو عمليات الحفر المستقلة بالكامل "وبتطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي ودمج سير العمل الرقمي المتقدم، يدرك العملاء تحسين السلامة والأداء من خلال التحول الرقمي، وهو ما يجعل الحفر أكثر اتساقًا وكفاءة، ويحسن البصمة الكربونية لعملياتهم."
وقد تعاون خبراء متعددو التخصصات لتصميم وتنفيذ مسارات عمل مستقلة مترابطة، وهو ما مكن النظام من استكشاف القسم بسلاسة. وعلى أرضية منصة الحفر، جرت أتمتة مهام التعامل اليدوي مع الأنابيب وتسلسل المعدات باستخدام برنامج DrillPilotTM. جرى تكبير أداء الحفر في القاع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في حل التشغيل الآلي DrillOpsTM. تمكنت حلول NeuroTM المستقلة من وضع المسار الأمثل وقدمت خطة البئر، وضبط تسلسل التوجيه ومعايير الحفر للوصول إلى الهدف كما هو مصمم بواسطة حل التخطيط المتماسك لبناء الآبار DrillPlanTM.
وحلول DrillOps وDrillPlan عبارة عن تطبيقات قائمة على السحابة على منصة DelfiTM الرقمية. تجمع المنصة بين التطبيقات والذكاء الاصطناعي والعلوم القائمة على الفيزياء والبيانات المتدفقة بحرية لتسريع وتحسين عمليات الاستكشاف والتطوير والحفر والإنتاج وعمليات الطاقة الجديدة.
نبذة عن SLB
SLB (NYSE: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تساعد في الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. وعبر بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل يوميًا على ابتكار النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة، والتي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرّف على المزيد عبر slb .
بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. وغالبًا ما تحتوي مثل هذه العبارات على كلمات، مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نقدر"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع"، وكلمات أخرى مماثلة. تتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات المرتبطة بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وتخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على التعرف على الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المودعة أو المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا ماديًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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