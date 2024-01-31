AGCO تطلق Farmercore لجلب تجربة الوكيل مباشرة إلى المزرعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة AGCO (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AGCO)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في تصميم وتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة، اليوم عن إطلاق FarmerCore، وهي مبادرة عالمية تحويلية لتقديم الجيل القادم من تجربة المزارعين والتجار. يُعدّ إطلاق نموذج التوزيع الجديد من البداية إلى النهاية علامة فارقة في تعزيز إستراتيجية AGCO للمزارعين أولاً وترسيخ التزامها بمساعدة المزارعين في جميع أنحاء العالم على أن يصبحوا أكثر ربحية وإنتاجية واستدامة.
أحدثت FarmerCore ثورة في المبيعات والخدمة باستخدام الأدوات التي تضع التجار على مقربة –في الموقع وعبر الإنترنت– من المزارعين. بداية من بحث المنتج إلى وقت التشغيل في الموسم، يقوم البرنامج بتطوير ودمج العناصر الرقمية والمادية عبر رحلة الشراء ودورة حياة ملكية المنتج لإنشاء عرض رائد في المزرعة.
قال Eric Hansotia، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة AGCO: "لا تزال إستراتيجية AGCO تركز على وضع المزارع في قلب كل ما نقوم به". "تعزز مبادرة FarmerCore تعهدنا بإعطاء الأولوية للمزارعين، ومزج التجارب المادية والرقمية لبناء الولاء للعلامة التجارية وتعميق مشاركة العملاء. في النهاية، سنقدم أعمالنا بأكملها للمزارع من خلال الأدوات الرقمية وشاحنات الخدمة والوصول إلى الأجزاء المحلية والمزيد بالشراكة مع شبكة وكلاء AGCOالعالمية".
تعتمد FarmerCore على ثلاث ركائز: العقلية في المزرعة وتغطية الشبكة الذكية والمشاركة الرقمية. تضع العقلية في المزرعة الوكلاء -في سبيل تلبية احتياجات العملاء- في كل مرحلة من مراحل رحلة الملكية. تقلل تغطية الشبكة الذكية من التركيز على نهج المقاس الواحد الذي يناسب جميع منافذ البيع، وتتجه نحو نموذج المحور والأطراف الذي يضيف منافذ البيع بالتجزئة "الخفيفة" ومراكز الخدمة ومواقع قطع الغيار فقط. تتيح المشاركة الرقمية للمزارعين الوصول إلى المبيعات والدعم عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك شراء قطع الغيار عبر الإنترنت، وواجهات المتاجر الرقمية للوكلاء، وأدوات التهيئة عبر الإنترنت والمزيد.
يقوم العديد من وكلاء AGCO بالفعل بنشر جوانب من برنامج FarmerCore، بما في ذلك أساطيل الخدمة المتنقلة ومنافذ التنسيق البديلة (على سبيل المثال، متاجر قطع الغيار فقط) والأدوات الرقمية لتعزيز دعم العملاء. وفي الواقع، أثبت نموذج FarmerCore نجاحه على المستوى الإقليمي من خلال شركة AgRevolution، وهي شركة معدات زراعية متكاملة مملوكة لشركة AGCO تخدم المزارعين في كنتاكي وإلينوي وإنديانا.
قالت Stacy Anthony، الرئيسة التنفيذية لشركة AgRevolution: "نحن نقدم للمزارعين تجربة رائعة في المزرعة تمتد عبر رحلة الملكية بأكملها". "تتيح عقلية المزارع أولاً، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ أصول FarmerCore، مشاركة أكبر في جميع أنحاء منطقتنا وتساعدنا على تحقيق نتائج وقيمة استثنائية للعملاء. أنا متحمسة للإمكانات غير المحدودة التي سيقدمها هذا النموذج المبتكر للمزارعين أولاً لشبكة وكلاء AGCO والمزارعين في جميع أنحاء العالم".
مع FarmerCore، تجلب الأصول المتنقلة الشراء والخدمة إلى المزرعة. في حين أن مواقع الوكلاء ستستمر في ترسيخ دعم المزارعين في المجتمعات المحلية، فإن القنوات المتنقلة والرقمية تسمح للمزارعين بالمشاركة وفقًا لشروطهم.
سيتم تنفيذ FarmerCore في شراكة وثيقة مع شبكة وكلاء AGCO العالمية وستصبح رائدة في دعم الآلات الزراعية، عبر كل جانب من جوانب دورة حياة الملكية. يتم إطلاق البرنامج عالميًا هذا العام في مجموعة مختارة من مؤسسات وكلاء أمريكا الشمالية والجنوبية، مع استمرار التوسع طوال عام 2024.
حول شركة AGCO
شركة AGCO (يشار إليها في بورصة نيويورك باسم: AGCO) هي شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الدقيقة. تقدم AGCO قيمة للعملاء من خلال محفظة علامتها التجارية المتميزة بما في ذلك العلامات التجارية الأساسية مثل Fendt® وGSI® وMassey Ferguson® وPrecision Planting® وValtra®. مدعومة بحلول الزراعة الذكية من Fuse®، تساعد مجموعة معدات وخدمات AGCO الكاملة المزارعين على إطعام عالمنا بشكل مستدام. تأسست شركة AGCO في عام 1990 ومقرها في دولوث، في مدينة جورجيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ صافي مبيعاتها حوالي 12.7 مليار دولار في عام 2022. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة . للحصول على أخبار الشركة ومعلوماتها وفعالياتها، يرجى متابعتنا على X: @AGCOCorp. للحصول على الأخبار المالية على X، ترجى متابعة الهاشتاج #AGCOIR.
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