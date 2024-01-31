AGCO تطلق Farmercore لجلب تجربة الوكيل مباشرة إلى المزرعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة AGCO (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AGCO)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في تصميم وتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة، اليوم عن إطلاق FarmerCore، وهي مبادرة عالمية تحويلية لتقديم الجيل القادم من تجربة المزارعين والتجار. يُعدّ إطلاق نموذج التوزيع الجديد من البداية إلى النهاية علامة فارقة في تعزيز إستراتيجية AGCO للمزارعين أولاً وترسيخ التزامها بمساعدة المزارعين في جميع أنحاء العالم على أن يصبحوا أكثر ربحية وإنتاجية واستدامة.

أحدثت FarmerCore ثورة في المبيعات والخدمة باستخدام الأدوات التي تضع التجار على مقربة –في الموقع وعبر الإنترنت– من المزارعين. بداية من بحث المنتج إلى وقت التشغيل في الموسم، يقوم البرنامج بتطوير ودمج العناصر الرقمية والمادية عبر رحلة الشراء ودورة حياة ملكية المنتج لإنشاء عرض رائد في المزرعة.

قال Eric Hansotia، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة AGCO: "لا تزال إستراتيجية AGCO تركز على وضع المزارع في قلب كل ما نقوم به". "تعزز مبادرة FarmerCore تعهدنا بإعطاء الأولوية للمزارعين، ومزج التجارب المادية والرقمية لبناء الولاء للعلامة التجارية وتعميق مشاركة العملاء. في النهاية، سنقدم أعمالنا بأكملها للمزارع من خلال الأدوات الرقمية وشاحنات الخدمة والوصول إلى الأجزاء المحلية والمزيد بالشراكة مع شبكة وكلاء AGCOالعالمية".

تعتمد FarmerCore على ثلاث ركائز: العقلية في المزرعة وتغطية الشبكة الذكية والمشاركة الرقمية. تضع العقلية في المزرعة الوكلاء -في سبيل تلبية احتياجات العملاء- في كل مرحلة من مراحل رحلة الملكية. تقلل تغطية الشبكة الذكية من التركيز على نهج المقاس الواحد الذي يناسب جميع منافذ البيع، وتتجه نحو نموذج المحور والأطراف الذي يضيف منافذ البيع بالتجزئة "الخفيفة" ومراكز الخدمة ومواقع قطع الغيار فقط. تتيح المشاركة الرقمية للمزارعين الوصول إلى المبيعات والدعم عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك شراء قطع الغيار عبر الإنترنت، وواجهات المتاجر الرقمية للوكلاء، وأدوات التهيئة عبر الإنترنت والمزيد.

يقوم العديد من وكلاء AGCO بالفعل بنشر جوانب من برنامج FarmerCore، بما في ذلك أساطيل الخدمة المتنقلة ومنافذ التنسيق البديلة (على سبيل المثال، متاجر قطع الغيار فقط) والأدوات الرقمية لتعزيز دعم العملاء. وفي الواقع، أثبت نموذج FarmerCore نجاحه على المستوى الإقليمي من خلال شركة AgRevolution، وهي شركة معدات زراعية متكاملة مملوكة لشركة AGCO تخدم المزارعين في كنتاكي وإلينوي وإنديانا.

قالت Stacy Anthony، الرئيسة التنفيذية لشركة AgRevolution: "نحن نقدم للمزارعين تجربة رائعة في المزرعة تمتد عبر رحلة الملكية بأكملها". "تتيح عقلية المزارع أولاً، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ أصول FarmerCore، مشاركة أكبر في جميع أنحاء منطقتنا وتساعدنا على تحقيق نتائج وقيمة استثنائية للعملاء. أنا متحمسة للإمكانات غير المحدودة التي سيقدمها هذا النموذج المبتكر للمزارعين أولاً لشبكة وكلاء AGCO والمزارعين في جميع أنحاء العالم".

مع FarmerCore، تجلب الأصول المتنقلة الشراء والخدمة إلى المزرعة. في حين أن مواقع الوكلاء ستستمر في ترسيخ دعم المزارعين في المجتمعات المحلية، فإن القنوات المتنقلة والرقمية تسمح للمزارعين بالمشاركة وفقًا لشروطهم.

سيتم تنفيذ FarmerCore في شراكة وثيقة مع شبكة وكلاء AGCO العالمية وستصبح رائدة في دعم الآلات الزراعية، عبر كل جانب من جوانب دورة حياة الملكية. يتم إطلاق البرنامج عالميًا هذا العام في مجموعة مختارة من مؤسسات وكلاء أمريكا الشمالية والجنوبية، مع استمرار التوسع طوال عام 2024.

حول شركة AGCO

شركة AGCO (يشار إليها في بورصة نيويورك باسم: AGCO) هي شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الدقيقة. تقدم AGCO قيمة للعملاء من خلال محفظة علامتها التجارية المتميزة بما في ذلك العلامات التجارية الأساسية مثل Fendt® وGSI® وMassey Ferguson® وPrecision Planting® وValtra®. مدعومة بحلول الزراعة الذكية من Fuse®، تساعد مجموعة معدات وخدمات AGCO الكاملة المزارعين على إطعام عالمنا بشكل مستدام. تأسست شركة AGCO في عام 1990 ومقرها في دولوث، في مدينة جورجيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ صافي مبيعاتها حوالي 12.7 مليار دولار في عام 2022. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة . للحصول على أخبار الشركة ومعلوماتها وفعالياتها، يرجى متابعتنا على X: @AGCOCorp. للحصول على الأخبار المالية على X، ترجى متابعة الهاشتاج #‏AGCOIR.

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