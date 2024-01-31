مكتب Kinaxis الجديد في دالاس يؤسس سلسلة التوريد الرائدة Tech في تكساس

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة ‎Kinaxis ® Inc.‎ (المدرجة في بورصة تورنتو (TSX) بالرمز: KXS)، المنصة الرائدة لإدارة سلسلة التوريد، اليوم عن افتتاح مكتب جديد في دالاس، بولاية تكساس للمساعدة في خدمة قاعدة عملاء الشركة الآخذة في التوسع في الولايات المتحدة في إطار تطلعها إلى وضع نفسها في مكانة تؤهلها للنمو المستقبلي.

يوجد لدى الشركة فريقًا قويًا بالفعل وسيكون مكتب دالاس الجديد الواقع في لاس كوليناس بمثابة محور مركزي يمكن للموظفين والعملاء الاجتماع فيه للمشاركة والتعاون والعمل على التصدي لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه سلاسل التوريد العالمية.

يتوّج افتتاح الموقع الجديد في دالاس فترة من النمو والتوسع الكبيرين لشركة Kinaxis على الصعيد العالمي، بعد إضافة مكاتب في المملكة المتحدة وهولندا والهند وسنغافورة واليابان وغيرها الكثير. تُعد شركة Lockheed Martin إحدى شركات منطقة دالاس فورت وورث التي تستخدم حلول Kinaxis لمساعدتها في الاستعداد للاضطرابات في سلاسل التوريد الكبيرة لديها والاستجابة لها.

يقول Megan Paterson ، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة Kinaxis "تُعرف دالاس بأنها منطقة آخذة في النمو ذات موقع مركزي تستقطب المواهب التقنية ومواهب إدارة سلاسل التوريد". "يُعد إنشاء مركز دائم في الولايات المتحدة جزءًا بالغ الأهمية من حضورنا على الصعيد العالمي حيث تواصل الشركات الاعتماد على Kinaxis في إدارة سلاسل التوريد في بيئة متزايدة التعقيد."

بوجود أكثر من 40000 مستخدم في أكثر من 100 دولة، تعمل Kinaxis مع بعض من أكبر العلامات التجارية في العالم في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة والكثير غير ذلك. وتتيح التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لديها بالإضافة إلى تقنية التزامن الحائزة على براءة اختراع للشركات تنسيق شبكة سلسلة التوريد الخاصة بها من البداية إلى النهاية بدءًا من التخطيط الإستراتيجي ووصولاً إلى التسليم النهائي. تساعد تكنولوجيا Kinaxis في تزويد الصناعة الزراعية بنسبة 40% من الجرارات في العالم، وتساعد في الحفاظ على نظافة أكثر من 110000000000 سِنة كل عام، وتضمن تغذية أكثر من 35 مليون حيوان أليف بوجبات مغذية كل عام.

للحصول على مزيد من المعلومات عن Kinaxis والأدوار المفتوحة الحالية، تُرجى زيارة الموقع: .

نبذة عن Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة. نقدم خدماتنا لسلاسل التوريد والأشخاص الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. وتحظى برامجنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. نحن نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع والنهج المرتكز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من كل الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة لديها، بدءًا من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات مرورًا بالتنفيذ ووصولاً التسليم النهائي. للاطلاع على مزيد من الأخبار والمعلومات، تُرجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.