مكتب Kinaxis الجديد في دالاس يؤسس سلسلة التوريد الرائدة Tech في تكساس

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Kinaxis ® Inc. (المدرجة في بورصة تورنتو (TSX) بالرمز: KXS)، المنصة الرائدة لإدارة سلسلة التوريد، اليوم عن افتتاح مكتب جديد في دالاس، بولاية تكساس للمساعدة في خدمة قاعدة عملاء الشركة الآخذة في التوسع في الولايات المتحدة في إطار تطلعها إلى وضع نفسها في مكانة تؤهلها للنمو المستقبلي.
يوجد لدى الشركة فريقًا قويًا بالفعل وسيكون مكتب دالاس الجديد الواقع في لاس كوليناس بمثابة محور مركزي يمكن للموظفين والعملاء الاجتماع فيه للمشاركة والتعاون والعمل على التصدي لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه سلاسل التوريد العالمية.
يتوّج افتتاح الموقع الجديد في دالاس فترة من النمو والتوسع الكبيرين لشركة Kinaxis على الصعيد العالمي، بعد إضافة مكاتب في المملكة المتحدة وهولندا والهند وسنغافورة واليابان وغيرها الكثير. تُعد شركة Lockheed Martin إحدى شركات منطقة دالاس فورت وورث التي تستخدم حلول Kinaxis لمساعدتها في الاستعداد للاضطرابات في سلاسل التوريد الكبيرة لديها والاستجابة لها.
يقول Megan Paterson ، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة Kinaxis "تُعرف دالاس بأنها منطقة آخذة في النمو ذات موقع مركزي تستقطب المواهب التقنية ومواهب إدارة سلاسل التوريد". "يُعد إنشاء مركز دائم في الولايات المتحدة جزءًا بالغ الأهمية من حضورنا على الصعيد العالمي حيث تواصل الشركات الاعتماد على Kinaxis في إدارة سلاسل التوريد في بيئة متزايدة التعقيد."
بوجود أكثر من 40000 مستخدم في أكثر من 100 دولة، تعمل Kinaxis مع بعض من أكبر العلامات التجارية في العالم في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة والكثير غير ذلك. وتتيح التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لديها بالإضافة إلى تقنية التزامن الحائزة على براءة اختراع للشركات تنسيق شبكة سلسلة التوريد الخاصة بها من البداية إلى النهاية بدءًا من التخطيط الإستراتيجي ووصولاً إلى التسليم النهائي. تساعد تكنولوجيا Kinaxis في تزويد الصناعة الزراعية بنسبة 40% من الجرارات في العالم، وتساعد في الحفاظ على نظافة أكثر من 110000000000 سِنة كل عام، وتضمن تغذية أكثر من 35 مليون حيوان أليف بوجبات مغذية كل عام.
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نبذة عن Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة. نقدم خدماتنا لسلاسل التوريد والأشخاص الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. وتحظى برامجنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. نحن نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع والنهج المرتكز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من كل الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة لديها، بدءًا من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات مرورًا بالتنفيذ ووصولاً التسليم النهائي. للاطلاع على مزيد من الأخبار والمعلومات، تُرجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
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