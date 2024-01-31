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احتياطات بعد زيارة موقع مشبوه

1/31/2024 11:19:26 PM
(MENAFN- Al Watan) إغلاق الموقع على الفور
أول ما عليك فعله هو إغلاق موقع الويب أو الفيديو على الفور. فكلما طالت مدة بقائك في الموقع، زاد خطر تفاقم الوضع عن طريق الخطأ.
وإذا أدركت أن هناك خطأ ما، قم بإغلاق الموقع على الفور قبل إدخال أي معلومات أو تنزيل أي شيء.
إجراء فحص للفيروسات
إذا كان لديك برنامج مكافحة فيروسات مثبت على الجهاز، فيجب عليك إجراء فحص الفيروسات بعد مغادرة الموقع.
ربما ثبت المجرمون برامج ضارة مثل أحصنة طروادة أو برامج التجسس على جهازك.
تحسين الأمان
يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بوسائل التواصل، ويعد تمكين المصادقة الثنائية أيضًا إحدى أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لأن ذلك سيمنع أي شخص آخر من تسجيل الدخول إلى حسابك.
الانتباه للنشاط المشبوه
راقب إذا ظهرت منشورات غير عادية على حساباتك الشخصية لم تقم بإنشائها أو إذا ظهرت على حساباتك تصرفات بشكل غريب.
قم أيضًا بمراقبة حساباتك المصرفية وأي أنظمة دفع عبر الإنترنت تستخدمها للتأكد من عدم حدوث أي شيء خارج عن المألوف.

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