احتياطات بعد زيارة موقع مشبوه

(MENAFN
- Al Watan) إغلاق الموقع على الفور
أول ما عليك فعله هو إغلاق موقع الويب أو الفيديو على الفور. فكلما طالت مدة بقائك في الموقع، زاد خطر تفاقم الوضع عن طريق الخطأ.
وإذا أدركت أن هناك خطأ ما، قم بإغلاق الموقع على الفور قبل إدخال أي معلومات أو تنزيل أي شيء.
إجراء فحص للفيروسات
إذا كان لديك برنامج مكافحة فيروسات مثبت على الجهاز، فيجب عليك إجراء فحص الفيروسات بعد مغادرة الموقع.
ربما ثبت المجرمون برامج ضارة مثل أحصنة طروادة أو برامج التجسس على جهازك.
تحسين الأمان
يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بوسائل التواصل، ويعد تمكين المصادقة الثنائية أيضًا إحدى أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لأن ذلك سيمنع أي شخص آخر من تسجيل الدخول إلى حسابك.
الانتباه للنشاط المشبوه
راقب إذا ظهرت منشورات غير عادية على حساباتك الشخصية لم تقم بإنشائها أو إذا ظهرت على حساباتك تصرفات بشكل غريب.
قم أيضًا بمراقبة حساباتك المصرفية وأي أنظمة دفع عبر الإنترنت تستخدمها للتأكد من عدم حدوث أي شيء خارج عن المألوف.
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