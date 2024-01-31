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فرسان التعليم يؤهل جيل الرؤية إلى العالمية

1/31/2024 11:19:26 PM
(MENAFN- Al Watan) جاء برنامج ((فرسان التعليم)) في موسمه الثاني، بشكل مغاير، وأهداف طموحة، تدعم إستراتيجيات وزارة التعليم، التي هي جزء لا يتجزأ من أهداف رؤية 2030، بإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم، وإيجاد أجيال متعلمة ومثقفة وواعية، قادرة على القيام بدورها كاملاً في الارتقاء بالوطن ونهضته، على مرتكزات صلبة، تعتمد على العلم، وتعزيز الثقة في النفس، والقدرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
ويشارك في البرنامج هذا العام 64 طالبًا وطالبة، تم تقسيمهم إلى 16 فريقًا، يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، وتُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، عبر 15 حلقة تليفزيونية، ويحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.
وتركز مستهدفات رؤية 2030 على بناء جيل نموذجي على مقاعد الدراسة، يكون ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، من خلال إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة، التي تجعله قادرًا على المنافسة محليًا ودوليًا، وبذلك يكون صاحب شخصية مستقلة، تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، وهو ما نجح فيه برنامج ((فرسان التعليم))، وخطا فيه خطوات مهمة.
ويواصل البرنامج في موسمه الثاني منافساته حاليًا، ووصل إلى دور الأربعة، وسط إقبال كبير على متابعته يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، عبر قنوات عين التعليمية، وتتابعه شرائح المجتمع المختلفة من الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور، الذين يرون فيه وسيلة ناجحة، لتحفيز الطلاب والطالبات على القراءة والإطلاع، والتثقيف الذاتي.
وأجاد برنامج ((فرسان التعليم)) إبراز مشروعات رؤية 2030 ضمن جولاته المختلفة، التي حملت أسماء مشروعات القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية، وهي مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ الأمر الذي رسخ هذه المشروعات في نفوس الطلاب والطالبات، وشرح تفاصيل تلك المشروعات، وأهدافها وتطلعاتها لجمهور المتابعين، وهو ما تجلى أكثر في جولة نيوم، من خلال تسمية أسئلتها بأسماء مشروعات أخرى للرؤية، منها أوكساجون، ذا لاين، رؤية 2030، المجمع، وسندالة.

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